Đà Nẵng được người Việt tìm kiếm và du lịch nhiều nhất?

Đà Nẵng vẫn dẫn đầu xu hướng tìm kiếm

Theo báo cáo xu hướng du lịch 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, du khách hiện không còn quá mặn mà với những lịch trình đông đúc, nhiều điểm đến. Thay vào đó, nhiều người chủ động chọn điểm đến phù hợp với sở thích, quỹ thời gian và nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân.

Ở thị trường nội địa, các điểm đến biển tiếp tục chiếm ưu thế về lượng tìm kiếm. Đà Nẵng dẫn đầu danh sách những nơi được người Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp hè, theo sau là Nha Trang, TPHCM, Đà Lạt, Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn và Hạ Long.

Đà Nẵng đứng đầu top điểm du lịch được du khách tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng Booking.com (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ghi nhận từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cũng cho thấy xu hướng tương tự. Lượng khách đặt dịch vụ tại Đà Nẵng tăng mạnh trong mùa hè năm nay nhờ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) cùng hàng loạt hoạt động giải trí, lễ hội và dịch vụ du lịch đi kèm.

Trong khi đó, Phú Quốc tiếp tục hút khách ở phân khúc nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp. Theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch, lượng tìm kiếm vé máy bay đến “đảo ngọc” tăng 56% so với cùng kỳ, cao nhất cả nước trong mùa hè năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist - cho biết, lượng khách tìm hiểu và đặt tour Phú Quốc tăng ở cả nhóm khách lẻ, gia đình, khách đoàn và khách MICE, với số lượng đăng ký tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều chương trình du lịch hè hiện đã kín chỗ, khiến doanh nghiệp phải bổ sung thêm dịch vụ hàng không, lưu trú trong giai đoạn cao điểm.

Đà Nẵng chuẩn bị có lễ hội pháo hoa, dự kiến thu hút thêm du khách (Ảnh: Ban tổ chức).

Một xu hướng đáng chú ý khác trong hè năm nay được nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka ghi nhận là các chuyến du lịch ngắn ngày quanh những đô thị lớn đang tăng mạnh. TPHCM và Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm được tìm kiếm vé máy bay nhiều nhất, phản ánh nhu cầu “đổi gió cuối tuần” của người trẻ và dân văn phòng.

Nhờ khoảng cách gần TPHCM, Vũng Tàu hưởng lợi rõ từ xu hướng du lịch tự lái với các chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Trong khi đó, Nha Trang, Quy Nhơn hay Mũi Né vẫn duy trì lượng khách ổn định nhờ chi phí hợp lý, dễ di chuyển và dịch vụ ngày càng đa dạng.

Ngoài các điểm đến quen thuộc, khảo sát từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy nhiều du khách Việt hè này cũng bắt đầu quan tâm hơn đến những nơi thiên về trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng yên bình như Lý Sơn, Ninh Bình, Mai Châu hay Măng Đen với lượng tìm kiếm đều ghi nhận tăng trưởng.

Các trải nghiệm như ngồi thuyền xuyên hang động ở Tràng An, Tam Cốc hay khám phá cố đô Hoa Lư tiếp tục thu hút nhóm du khách muốn có chuyến đi nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ trải nghiệm.

Ông Bùi Thanh Tú - đại diện BestPrice Travel - cho biết Tràng An nói riêng và Ninh Bình nói chung nhiều năm nay vẫn là tuyến du lịch có lượng khách ổn định.

Quy Nhơn nước xanh trong thu hút du khách dịp hè (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo ông Tú, khách nội địa đến đây chủ yếu đến từ Hà Nội, TPHCM và các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, khách quốc tế nổi bật là du khách châu Âu, Đông Nam Á, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đặc biệt, nhóm khách châu Âu và Australia khá yêu thích các hành trình thiên nhiên, di sản và trải nghiệm mang tính thư giãn.

Việc các điểm đến này xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng du lịch cho thấy du khách Việt hiện cởi mở hơn với những hành trình thiên về nghỉ ngơi tinh thần, hòa mình vào thiên nhiên thay vì chỉ tập trung vào các trung tâm du lịch đông đúc.

Khách Việt đi các nước gần để tiện mua sắm và vui chơi

Không chỉ du lịch nội địa sôi động, nhu cầu đi nước ngoài dịp hè của khách Việt cũng tăng rõ rệt trong năm nay.

Theo Agoda, Cebu (Philippines) là một trong những điểm đến quốc tế có lượng tìm kiếm tăng mạnh nhất mùa hè năm nay, nhờ sức hút từ các tour khám phá đảo và hoạt động lặn biển.

Trong khi đó, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) cũng được nhiều du khách Việt quan tâm hơn khi mang đến trải nghiệm khác biệt với chợ đêm, cảng biển và không gian nghệ thuật, thay vì nhịp sống sôi động thường thấy ở Đài Bắc.

Một số điểm đến xa hơn như Barcelona, Fujikawaguchiko hay Istanbul cũng dần xuất hiện trong kế hoạch của nhiều du khách Việt.

Nếu Fujikawaguchiko hấp dẫn bởi không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh bên hồ cùng tầm nhìn ra núi Phú Sĩ, thì Istanbul lại tạo tò mò nhờ sự giao thoa giữa Á và Âu, đồng thời thuận tiện hơn cho khách Việt nhờ chính sách e-visa được đánh giá dễ tiếp cận hơn trong thời gian gần đây.

Bangkok (Thái Lan) vẫn là điểm đến nước ngoài được nhiều khách Việt tìm kiếm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, nền tảng Booking.com ghi nhận Bangkok là điểm đến quốc tế được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, theo sau là Tokyo, Seoul, Singapore và Kuala Lumpur. Điểm chung của các thành phố này là thời gian bay không quá dài, thuận tiện cho mua sắm, ăn uống và vui chơi, phù hợp với những chuyến đi hè ngắn ngày.

Xu hướng du lịch hè năm nay phần nào phản ánh nhu cầu của khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến đi vừa sức, dễ chịu và phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi thực tế hơn, thay vì cố gắng đi thật nhiều nơi trong một hành trình ngắn.