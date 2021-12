Crystal Huyền Trang: "Tôi trân trọng hơn giá trị khi được dịch chuyển"

Là một người yêu du lịch trong từng hơi thở, cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào từ khi dịch Covid-19 xuất hiện?

Trước đây, tôi đi du lịch rất nhiều còn bây giờ là lúc tôi dành thời gian khám phá bản thân trong sự tĩnh tại. Tôi cố gắng chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân, học thêm các khóa học về kĩ năng sống. Thời gian ở nhà lại giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng trong công việc.

Dịch bệnh có những ảnh hưởng nhất định về mặt tài chính nhưng tôi có cơ hội sống chậm hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Những trải nghiệm trong các chuyến đi giúp ích gì cho cuộc sống hiện tại của chị?

Trước đây tôi đi du lịch nhiều nước, giờ đây không được đi, tôi trân trọng hơn giá trị khi được dịch chuyển, giúp tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Mỗi nước đặt chân đến, tôi đều có những kỷ niệm khác nhau. Khi tôi đến Úc, tôi cảm nhận thiên nhiên Úc rất tươi xanh, thanh bình. Nơi đây có nhiều động vật hoang dã, quý hiếm. Cách họ bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch có nhiều điều đáng ghi nhận.

Hay khi tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đất này để lại nhiều ấn tượng về nền văn hóa rất đặc biệt.

Được biết chị là một người phụ nữ rất biết làm đẹp, đặc biệt trong mùa dịch điều đó lại được phát huy hơn. Chị có nghĩ đó là một biểu hiện của việc biết yêu thương bản thân mình?

Tôi nghĩ điều đó đúng, mình hiểu và phát huy giá trị bản thân mình sâu sắc hơn.

Đã nhiều năm nay, tôi duy trì việc tập thể dục, ăn những món ăn tốt cho sức khỏe, ít mỡ, nhiều rau xanh, giảm các loại tinh bột…

Hiện tại khi mọi thứ đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, cuộc sống của chị ra sao?

Hiện tại tôi bận rộn hơn, nhiều ý tưởng trước đây không thực hiện được, tôi bắt tay vào làm. "Bàn" là một trong những hoạt động như thế (Bàn là chuỗi các chương trình trò chuyện bên bàn ăn cùng những người nổi tiếng đam mê xê dịch).

"Hàn Quốc ơi, hết dịch gặp lại nhé!" là chương trình mở đầu cho series trò chuyện của Bàn, được phối hợp tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và phát trên trang Facebook chính thức của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Wanderlust Tips Magazine.

Cuộc bàn luận bên bàn ăn gồm các món mang hương vị gợi nhớ về một Hàn Quốc đầy kỷ niệm có sự góp mặt của Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Thái Dũng, Vlogger Travip - Yêu Máy Bay và tôi.

Tôi đã đi Hàn Quốc 5 lần, trong đó có cả những chuyến đi du lịch và làm việc nên có hiểu biết sâu sắc về Hàn Quốc.

Tôi nhận thấy Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Tôi hi vọng, đây sẽ là điểm đến thú vị với mọi người sau khi hết dịch.

Khi trò chuyện với các nghệ sĩ trẻ như Hoa hậu Lương Thùy Linh hay MC Thái Dũng, chị cảm nhận như thế nào ở họ?

Khi trò chuyện các khách mời trẻ, mọi người chia sẻ nhiều thông tin mà tôi chưa biết. Ví dụ như các bạn ấy rất am hiểu về phim ảnh và âm nhạc của Hàn Quốc nên biết rất rõ từng chi tiết nhỏ như kiểu tóc Itaewon hay cách mở những loại đồ uống ở đây.

Tôi và các bạn trẻ muốn mang đến thông điệp sự gắn kết về tình bạn, những thông tin chia sẻ hữu ích về du lịch và truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp. Trong mùa dịch, sự lạc quan là điều quan trọng nhất.

Với tác động của dịch bệnh, gần đây nở rộ xu hướng du lịch "không chạm". Chị nghĩ gì về xu hướng này?

Nếu các cơ sở có hệ thống công nghệ thông nghệ thông tin tốt, áp dụng du lịch không chạm vào trong bối cảnh mùa dịch hay không phải mùa dịch đều tốt cả. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình đi du lịch.

Chị có dự định gì sau khi hết dịch?

Hết dịch tôi muốn tiếp tục được khám phá nhiều hơn. Tôi từng đi các quốc gia như: Đức, Pháp, Séc, Đan Mạch, Lào, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Thổ Nhỹ Kỳ, Mỹ, Úc, Nga,…

Chị suy nghĩ thế nào về hộ chiếu vaccine?

Tôi nghĩ đây là điều tốt bởi không chỉ riêng Covid-19 mà trong quá trình đi du lịch, xê dịch mình có thể mang theo nhiều mầm bệnh khác. Việc áp dụng hộ chiếu vaccine có thể ngăn ngừa các mầm bệnh lây lan.

Chị muốn nói gì với các bạn trẻ, những người từng được truyền cảm hứng trước thông tin chị đi du lịch hơn 40 nước?

Tôi mong muốn mọi người có nhiều điều kiện đi du lịch. Điều kiện ở đây không đơn thuần là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thời gian sắp xếp hợp lý.

Chị tự cân bằng cuộc sống của mình như nào mỗi khi quá stress?

Tôi nghĩ rằng, mỗi người sẽ có một cách khác nhau và cách của tôi rất đơn giản. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống căng thẳng quá, tôi sẽ đi đâu đó với bạn bè, có thể ngồi café ở một không gian rộng hoặc đọc sách. Hay chỉ cần đi ngủ, tập thể thao là mọi nỗi niềm sẽ tan biến.

Một số hình ảnh khác trong các chuyến đi du lịch của Huyền Trang

Crystal Huyền Trang chia sẻ: "Vừa do sở thích cá nhân, vừa do công việc mà tôi có dịp đặt chân tới nhiều nơi. Mỗi vùng đất lại mang tới những trải nghiệm độc đáo riêng. Những chuyến đi khiến tôi sững sờ, kinh ngạc, say đắm bởi hóa ra thế giới lại kỳ thú đến vậy và con người quả thực quá bé nhỏ".

Hiện tại Crystal Huyền Trang đang điều hành tạp chí du lịch song ngữ Wanderlust Tips chuyên cung cấp những thông tin văn hóa và du lịch hấp dẫn tới độc giả Việt Nam và Thế giới.

"Phát triển du lịch sẽ giúp phát triển kinh tế địa phương, thế nhưng cùng với đó thì du khách và người dân cũng đều phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ những gì đang có. Sau những chuyến đi, chính vì có quá nhiều tâm tư nguyện vọng mà tôi bắt tay vào xây dựng cuốn tạp chí Wanderlust Tips, hy vọng những thông tin nó mang lại có thể hữu ích cho cộng đồng yêu du lịch và xa hơn nữa là phát triển du lịch một cách bền vững".