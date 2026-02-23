Crystal Bay Airlines và chiến lược đưa dòng khách Nga, Trung Á đến Việt Nam

Crystal Bay Airlines nhận thấy, những đặc điểm của dòng khách này cũng khiến việc vận chuyển phụ thuộc lớn vào charter (bay thuê chuyến) theo mùa.

Năng lực bay chủ yếu do hãng nước ngoài hoặc các hợp đồng thuê ngắn hạn quyết định, khiến dòng khách mang tính “đợt sóng”: Tăng mạnh vào cao điểm rồi nhanh chóng sụt giảm khi mùa kết thúc hoặc khi bối cảnh địa chính trị - kinh tế biến động.

Charter: Hiệu quả nhưng chưa bền vững

Charter theo mùa từng là giải pháp hiệu quả trong giai đoạn du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh khi hạ tầng và năng lực tổ chức còn hạn chế. Mô hình này giúp mở nhanh các đường bay thẳng từ thị trường xa, khai thác nhu cầu nghỉ đông, nghỉ hè của khách Nga và Trung Á, đồng thời đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhờ gắn với tour (chuyến) trọn gói.

Chuyến bay charter đầu tiên từ Almaty đến Đà Nẵng ngày 2/4/2025 do Crystal Bay khai thác (Ảnh: Crystal Bay).

Tuy nhiên, khi quy mô charter tăng lên hàng trăm nghìn ghế mỗi năm, các hạn chế dần bộc lộ: Lịch bay phụ thuộc vào hãng cho thuê, chi phí biến động theo nhiên liệu và bảo hiểm, khả năng duy trì tuyến bay chịu nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát, đồng thời khó đồng bộ lâu dài với công suất phòng, sản phẩm nghỉ dưỡng và chiến lược phát triển điểm đến.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp charter thành một mô hình vận hành ổn định và bền vững hơn cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch là điều cần thiết.

Từ kinh nghiệm thực tế đến mô hình mới

Từ chính những yêu cầu thực tiễn đó, mô hình hãng hàng không du lịch (Leisure Airline) dần hình thành như một bước phát triển tiếp theo. Thay vì coi hàng không chỉ là dịch vụ thuê ngoài, mô hình này đưa năng lực vận chuyển vào trung tâm hệ sinh thái du lịch, gắn chặt với tour operator (doanh nghiệp lữ hành), lưu trú và sản phẩm trải nghiệm.

Crystal Bay là đơn vị tiên phong trong việc kết nối Trung Á với Việt Nam (Ảnh: Crystal Bay).

Với Crystal Bay Group, sự ra đời của Crystal Bay Airlines không xuất phát từ tham vọng bước chân vào hàng không theo cách truyền thống, mà từ nhu cầu thực tế trong việc tổ chức dòng khách quy mô lớn từ Nga và Trung Á vào Việt Nam suốt nhiều năm.

Khi charter đã trở thành “xương sống” của hoạt động inbound (khách quốc tế đến Việt Nam), việc chủ động kiểm soát một phần năng lực vận chuyển được xem là bước nâng cấp hợp lý, thay vì một hướng đi rẽ ngang.

Nâng cấp charter thành hệ sinh thái

Sự khác biệt cốt lõi giữa charter theo mùa và mô hình Leisure Airline (hãng hàng không nghỉ dưỡng) nằm ở mức độ tích hợp. Trong khi charter truyền thống thường được tổ chức theo từng đợt ngắn hạn, mô hình hãng hàng không du lịch cho phép hoạch định mạng bay theo mùa du lịch dài hơi, đồng bộ với kế hoạch bán tour, công suất resort và chiến lược điểm đến.

Đối với các thị trường như Nga và Trung Á, nơi khách có xu hướng lưu trú dài ngày và sử dụng gói "All-Inclusive", việc chủ động lịch bay góp phần giảm biến động giá vé, vốn là yếu tố nhạy cảm với quyết định mua tour.

Việc chủ động bay cũng phần nào giúp kéo dài mùa du lịch, thay vì tập trung vào vài tháng cao điểm và phân bổ đều dòng khách giữa các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang - Cam Ranh và Đà Nẵng, tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Khi hàng không được đặt trong cùng một cấu trúc quản trị với tour operator và lưu trú, giá trị kinh tế được giữ lại nhiều hơn tại điểm đến, thay vì bị phân tán qua nhiều khâu trung gian quốc tế.

Tháp Bà Ponagar - Một trong những địa danh nổi tiếng tại Nha Trang (Ảnh: Crystal Bay).

Ý nghĩa đối với du lịch Việt Nam

Ở góc độ chiến lược, việc nâng cấp charter theo mùa thành mô hình tích hợp cho thấy du lịch Việt Nam đang hướng tới các thị trường nguồn xa bằng giá trị trải nghiệm tổng thể và thời gian lưu trú dài, thay vì cạnh tranh bằng vé rẻ hay chuyến bay ngắn.

Khi dòng khách từ Nga và Trung Á được tổ chức ổn định, các điểm đến có điều kiện đầu tư bài bản vào hạ tầng nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm dài ngày. Đồng thời, lao động địa phương hưởng lợi từ việc làm bền vững hơn, giúp ngành du lịch từng bước giảm bớt tính mùa vụ.

Hãng hàng không Crystal Bay Airlines xuất hiện và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ charter rời rạc sang hệ sinh thái du lịch - hàng không tích hợp, được hình thành từ dữ liệu vận hành và kinh nghiệm thực tế tại các thị trường nguồn phức tạp như Nga và Trung Á.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu nhiều biến động, những mô hình như vậy được kỳ vọng trở thành chìa khóa giúp Việt Nam không chỉ thu hút thêm du khách, mà còn thu hút đúng phân khúc, lưu trú dài ngày và tạo giá trị kinh tế cao hơn cho địa phương.