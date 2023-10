Công ty du lịch Việt thiệt hại hàng tỷ đồng khi phải dừng tour Israel

Huỳnh Phan (Hà Nội) có lịch trình du lịch Israel dự kiến 7 ngày giữa tháng 10, chuyến bay xuất phát ngày 12/10, tuy nhiên Huỳnh đã được đơn vị tour thông báo tạm hủy chuyến đi, có thể sẽ gia hạn sang đầu năm 2024.

"Tôi khá hụt hẫng vì vài ngày trước mọi kế hoạch của chuyến đi vẫn đang triển khai bình thường. Ai đi du lịch nước ngoài cũng biết cần chuẩn bị rất nhiều từ hành lý đến sức khỏe. Khi tôi đã sẵn sàng thì mọi thứ phải dừng lại và chưa hẹn ngày được bay. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của tôi", Huỳnh Phan chia sẻ.

Giống như Huỳnh, trên các hội nhóm "Người Việt ở Israel"; "Du lịch khám phá Israel"… nhiều du khách Việt có kế hoạch đi Israel cuối năm nay cũng đang ráo riết tìm kiếm thông tin, về chuyến bay và tình hình an ninh, an toàn tại nước bạn thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, phần lớn câu trả lời cho rằng nên hủy chuyến đi, ít nhất trong hai tháng tới.

Những ngày qua, tình hình xung đột giữa Israel và các vùng lãnh thổ Palestine diễn biến phức tạp, bạo lực đã khiến hàng trăm người thương vong. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty du lịch Việt có tour dẫn khách đi Israel từ nay đến cuối năm.

Các công ty du lịch Việt có tour đưa khách đi Israel từ giờ đến cuối năm đang trong tình trạng đau đầu. Vừa lo hoãn chuyến với du khách vừa lo thương thảo với đối tác tại nước bạn (Ảnh: Top Viet Travel).

Ông Võ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Top Viet Travel cho biết, hiện các tour của công ty đến Israel đều phải hoãn, dừng hoặc thảo luận để khách đổi sang địa điểm khác. Trước đó, các tour đều đã chốt đơn, nhận cọc của khách, xuất vé máy bay, làm xong visa. Đồng thời cũng đã chuyển cọc cho đối tác ở nước bạn.

Trung bình, mỗi tháng Top Viet Travel có một đoàn khách đi Israel, mỗi đoàn dao động 25-30 người. Giá tour đi Israel khoảng 80-130 triệu đồng/người. Các tour Trung Đông này kéo dài 12-15 ngày, đa số du khách ở độ tuổi trung niên thích khám phá văn hóa, lịch sử địa phương.

"Khi nhận được thông tin về chiến tranh, chúng tôi liên hệ với phía đối tác ở Israel trước tiên để nắm được tình hình thực tế tại đó, sau là để thương thảo với đối tác về lịch trình cũng như chi phí.

Tuy nhiên, bản thân các công ty du lịch ở Israel cũng có nhiều đối tác nội bộ khác nên không thể chủ động quyết định", ông Võ Thanh Tuấn cho biết.

Tương tự, nhiều công ty du lịch Việt có tour đưa khách đi Israel trong ba tháng cuối năm cũng cho biết số tiền đặt cọc khách sạn, mua vé máy bay cho tour trong tháng 10 đã chi trả lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Đặc thù của các nhóm khách Việt đi Israel là có điều kiện kinh tế tốt, là người cao tuổi nên có yêu cầu cao về nơi ở và ăn uống. Do vậy, đơn vị làm tour thường đặt các khách sạn 4-5 sao tại Israel. Số tiền này, đến thời điểm hiện tại chưa biết có được hoàn trả không.

An Lê, một đại lý bán tour Israel cho biết thêm, ngoài thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến kế hoạch của du khách, các đơn vị bán tour còn có nỗi lo khác dành cho các đối tác tại Israel.

Tác động của chiến tranh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và thậm chí cả tính mạng của họ.

"Do chỉ nhận vài khách lẻ nên việc thuyết phục và trấn an khách cũng thuận lợi hơn. Không đoán trước được chiến tranh tại Israel khi nào mới kết thúc nên tôi gợi ý khách chuyển sang các tour châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với chi phí rẻ hơn", An Lê nói.

Theo Statist (công cụ thống kê số liệu), năm 2022, Israel đón 2,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 2.300 khách Việt.

Khi chiến sự xảy ra, nhiều du khách tại Israel vội vã đặt các chuyến bay về nước. Sân bay quốc tế Ben Gurion chật cứng hành khách nóng lòng muốn rời đi với tâm trạng đầy bất ổn.

Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới ngay sau đó dừng hoặc hủy các chuyến bay đến Israel. Bộ ngoại giao nhiều nước trên thế giới cũng đưa ra cảnh báo không đến Israel thời điểm này để đảm bảo an toàn.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, tính đến thời điểm hiện tại, tình hình công dân Việt Nam, bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch Việt Nam vẫn an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột.