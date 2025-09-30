Check in Vietnam VTC được vinh danh "cơ quan truyền thông có nhiều đóng góp cho du lịch Việt Nam 2025"

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Hà Nội, đánh dấu cột mốc trong hành trình quảng bá du lịch Việt Nam của Check in Vietnam, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới.

Kênh truyền thông xã hội về du lịch Check in Vietnam, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC thuộc Top 5 cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho ngành du lịch Việt Nam.

Giải thưởng đánh dấu 65 năm ngành du lịch Việt Nam

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Văn hóa, Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 là sự kiện chính thống, kỷ niệm 65 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2025) và lần thứ 20 tổ chức sau 5 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Được truyền hình trực tiếp trên VTV1, sự kiện quy tụ lãnh đạo nhà nước, Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch, đại diện các bộ ngành, sở du lịch địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu và các cơ quan báo chí trong nước lẫn quốc tế.

Check in Vietnam góp mặt tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 (Ảnh: VTC).

Với 18 danh hiệu thuộc 11 hạng mục, giải thưởng năm nay không chỉ vinh danh những đóng góp xuất sắc mà còn nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của du lịch bền vững, sáng tạo và bảo tồn văn hóa. Check in Vietnam đã khẳng định vai trò cầu nối quan trọng, lan tỏa hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc đến hàng triệu du khách toàn cầu.

Đưa du lịch Việt Nam vươn xa

Trong suốt 9 năm hoạt động, Check in Vietnam từ một kênh truyền thông đã phát triển thành một thương hiệu với hệ thống kênh về du lịch đa nền tảng, hàng đầu về tốc độ tăng trưởng cộng đồng và lượt tương tác tại Việt Nam.

Check in Vietnam đã truyền cảm hứng du lịch, cung cấp thông tin hữu ích và lan tỏa tình yêu danh thắng, cảnh đẹp trên khắp Việt Nam với gần 20.000 nội dung về du lịch - ẩm thực, văn hóa con người.

Check in Vietnam quảng bá, lan tỏa được những hình ảnh đẹp và dấu ấn đặc trưng của hơn 40 tỉnh thành phố (trước sáp nhập) trên khắp mọi miền đất nước. Đồng thời hệ thống truyền tải niềm đam mê xê dịch, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.

Bản đồ Check in Vietnam tái hiện du lịch Việt Nam qua góc nhìn người trẻ bằng biểu tượng ngôi sao năm cánh, đại diện cho năm khía cạnh: Điểm đến - Văn hóa - Lịch sử - Ẩm thực - Trải nghiệm (Ảnh: VTC).

Chiến dịch Bản đồ Check in Vietnam đã tạo nên xu hướng check-in mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: VTC).

Với mong muốn quảng bá và đưa du lịch Việt Nam vươn xa hơn, Check in Vietnam đã khởi xướng chiến dịch “Bản đồ checkin Vietnam” mang thông điệp “Di khắp bản đồ - Đi khắp Việt Nam”.

Mục tiêu chiến dịch truyền thông là xây dựng một bản đồ du lịch Việt Nam dưới góc nhìn của người Việt trẻ. Sử dụng các hashtag như #bandocheckinVN và #checkinvietnam, chiến dịch đã tạo nên xu hướng mạnh mẽ trên mạng xã hội, khuyến khích cộng đồng chia sẻ ảnh và video về các điểm đến độc đáo, từ đồng bằng sông Cửu Long trù phú đến các di sản văn hóa miền Bắc.

Với biểu tượng ngôi sao vàng 5 cánh, Check in Vietnam đã nỗ lực thực hiện 5 mục tiêu: lan tỏa điểm đến, tiếp cận văn hóa, ghi dấu lịch sử, tôn vinh ẩm thực và khám phá trải nghiệm từng tỉnh, thành phố trên đất nước Việt nam.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC nhận Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 (Ảnh: VTC).

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, chia sẻ tại sự kiện Giải thưởng Du lịch Việt Nam: “Trong thời đại số ngày nay, giá trị cốt lõi của một đơn vị truyền thông vẫn là chia sẻ một cách chân thật về điểm đến, về con người và giá trị văn hóa của người Việt Nam. Công nghệ có sức lan tỏa rất nhanh và giá trị cốt lõi này thông qua công nghệ sẽ vươn ra không phụ thuộc không gian và thời gian, nó sẽ truyền tải được đến đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Giải thưởng lần này là khích lệ cho những anh em và cộng đồng đang làm các hoạt động về truyền thông xã hội trên không gian mạng có động lực để chung tay lan tỏa những giá trị Việt Nam vươn xa không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế”.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 là sự công nhận cho những nỗ lực của Check in Vietnam trong việc nâng cao chất lượng nội dung và thúc đẩy du lịch bền vững. Nhìn về tương lai, Check in Vietnam cam kết tiếp tục đổi mới, mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng nội dung.

Kênh sẽ tập trung vào các chiến dịch truyền thông sáng tạo, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường và quảng bá các điểm đến mới, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới.