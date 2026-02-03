CBAir - Bước nâng cấp chiến lược của Crystal Bay Vietnam

CBV - Doanh nghiệp lữ hành trong hệ sinh thái du lịch tích hợp

Crystal Bay Vietnam là đơn vị lữ hành quốc tế, hoạt động chuyên sâu tại các thị trường Nga, Trung Á và Mông Cổ - những thị trường có thời gian lưu trú dài (7- đến 14 đêm) và mức chi tiêu cao khi gắn với nghỉ dưỡng biển, dịch vụ trọn gói.

Trong giai đoạn trước đại dịch và giai đoạn phục hồi sau 2022, CBV đã tổ chức hàng trăm chuyến bay charter (bay thuê chuyến) mỗi năm, đưa hàng chục nghìn lượt khách quốc tế về Việt Nam.

Đặc điểm nổi bật của các chương trình này là hệ số lấp đầy (Load Factor) thường xuyên đạt 85-95%, tỷ lệ khách sử dụng gói All-Inclusive trên 70%, thời gian lưu trú bình quân 8-10 đêm

Khác với mô hình lữ hành truyền thống chỉ đóng vai trò trung gian, CBV được định vị là mắt xích trung tâm trong hệ sinh thái du lịch tích hợp của CBG, gồm lữ hành và quản lý điểm đến (DMC): thiết kế tour, điều phối dịch vụ mặt đất; lưu trú và nghỉ dưỡng: hệ thống khách sạn, resort với dịch vụ trọn gói quy mô lớn; sản phẩm du lịch mới: nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe toàn diện (wellness), nghỉ dưỡng dài ngày, trải nghiệm theo mùa; hàng không charter: tổ chức bay thuê chuyến gắn chặt với tour trọn gói.

Crystal Bay đón khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đến Việt Nam qua chuyến bay charter của Bamboo Airways vào 7/11/2023 (Ảnh: CBV).

“Hãng hàng không du lịch” khác gì hãng hàng không thông thường?

Khái niệm “hãng hàng không du lịch” (Leisure Airline) thực tế là một mô hình kinh doanh khác biệt.

Các hãng hàng không truyền thống bán vé máy bay là sản phẩm chính, tối ưu doanh thu theo từng chặng bay, từng ghế; phụ thuộc lớn vào khách lẻ, trung chuyển và biến động chi phí.

Hãng hàng không du lịch không coi vé máy bay là sản phẩm cốt lõi (chỉ chiếm 25-35%), mà là một phần trong gói du lịch trọn gói. Doanh thu chính đến từ dịch vụ trọn gói. Mạng bay được thiết kế theo mùa du lịch, tập trung vào các điểm đến nghỉ dưỡng. Cơ chế phân bổ chỗ ngồi theo nhóm cho các doanh nghiệp lữ hành vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Nhờ cấu trúc này, Leisure Airline thường đạt độ ổn định doanh thu cao hơn và ít chịu áp lực về giá như hàng không giá rẻ trong mùa thấp điểm.

CBAir - Phiên bản nâng cấp của mô hình thuê chuyến trọn gói (charter All-Inclusive)

Trong hệ sinh thái của CBG, CBAir được thiết kế như bước nâng cấp tự nhiên từ mô hình charter All-Inclusive mà CBV đã vận hành thành công.

Theo kế hoạch giai đoạn đầu 3 tàu bay A321 có thể cung cấp xấp xỉ 400.000 ghế/năm với hệ số lấp đầy mục tiêu khoảng 90%, sản lượng đạt 350.000-360.000 khách/năm. Khi mở rộng lên 10 tàu bay, năng lực vận chuyển có thể vượt 1,2 triệu khách/năm, tạo “xương sống” cho hệ sinh thái du lịch trọn gói.

Đại diện CBAir nhận định, so với charter rời rạc, CBAir cho phép chủ động năng lực vận chuyển theo mùa, đồng bộ lịch bay với công suất hàng chục nghìn phòng resort. Từ đó hãng kỳ vọng có thể giảm biến động giá vé từ 15-25% so với thuê chuyến ngắn hạn và chia sẻ lợi ích dài hạn với hệ thống điều hành tour đối tác.

Ảnh logo của hãng bay CBAir (Ảnh: CBV).

Đầu tư sản phẩm du lịch và hàng không: Một chuỗi thống nhất

CBG không xem hàng không là một dự án đơn lẻ. Ngược lại, các dự án resort, khách sạn, trung tâm wellness được đầu tư để hấp thụ ổn định dòng khách charter quy mô lớn và kéo dài thời gian lưu trú lên 10-14 đêm phân khúc nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe.

Khi sản phẩm du lịch và hàng không có sự kết hợp thống nhất có thể gia tăng chi tiêu bình quân/khách thêm 30-50% so với mô hình tour truyền thống và giảm mạnh tính mùa vụ.

Khi hàng không - lưu trú - tour được đặt trong cùng một cấu trúc quản trị, giá trị kinh tế được giữ lại trong nước, thay vì bị phân tán qua các hãng bay và trung gian nước ngoài.

CBG đầu tư sản phẩm du lịch và hàng không thành một chuỗi thống nhất (Ảnh: CBV).

Từ CBV đến CBAIR: Nâng cấp mô hình, không đổi bản chất

CBAir không làm CBV rẽ ngang sang hàng không mà đây là bước nâng cấp mô hình doanh nghiệp lữ hành lên cấp độ kiểm soát chuỗi giá trị cao hơn. CBV xác định lữ hành vẫn là lõi, nhưng được hỗ trợ bởi một công cụ chiến lược có khả năng quyết định nhịp độ và quy mô tăng trưởng.

Đại diện CBAir cho biết: “Trong dài hạn, mô hình này góp phần tăng tính chủ động cho du lịch Việt Nam, giảm mùa vụ, ổn định việc làm cho người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực du lịch - hàng không tích hợp.

Từ góc nhìn đó, CBAir không chỉ là một hãng bay mới, mà là biểu hiện của một tư duy phát triển đã được kiểm chứng qua dữ liệu và vận hành thực tiễn: từ lữ hành, làm chủ chuỗi giá trị, nâng cấp bằng chính năng lực tích lũy”.