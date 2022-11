Cẩm nang chinh phục giải "triathlon" cự ly 5150 tại Phú Quốc

Lưu trú trong những ngày tham gia thi đấu

Giải Triathlon cự ly 5150 là giải đấu ba môn phối hợp tiêu chuẩn Olympic gồm: bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy 10km. Tên gọi 5150 Triathlon được lấy cảm hứng từ quãng đường tổng 51,5 km mà người tham gia phải hoàn thành trong sự kiện này.

Yếu tố mà các vận động viên quan tâm khi chọn nơi lưu trú là sự thoải mái, tiện nghi để duy trì trạng thái thể chất và tâm lý thi đấu tốt nhất có thể. "Nhất cự ly" nên các khách sạn, khu nghỉ dưỡng gần cung đường đua là lựa chọn ưu tiên.

Tổ chức tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina (bãi Trường, Phú Quốc), giải BIM Group 5150 triathlon Phu Quoc được các vận động viên đánh giá cao khi sở hữu danh sách khách sạn lưu trú đa dạng và khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chuẩn từ 3 đến 6 sao. Nổi tiếng nhất có thể kể tới Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc,...

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng và tinh tế, chẳng hạn như ngắm hoàng hôn Phú Quốc trong lúc thư giãn ngay tại căn phòng của mình (Ảnh: BIM Group).

Sailing Club Signature Resort Phu Quoc có thiết kế thông thoáng, ngập sắc xanh, cho phép vật nuôi cùng tham gia kỳ nghỉ với gia đình. Nơi đây có phòng tập gym và spa giúp thư giãn phục hồi (Ảnh: BIM Group).

Trong tầm bước chân là những căn boutique hotel, phòng ốc tiện nghi ở phân khu Phu Quoc Waterfront hoặc Phu Quoc Marina Square (Ảnh: BIM Group).

Ẩm thực đặc sắc

Cũng trong khu phức hợp Phu Quoc Marina, vận động viên và du khách thỏa sức khám phá một thế giới ẩm thực đa dạng, với những nhà hàng đa phong cách từ Á sang Âu, được chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương tươi ngon. Những bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ dinh dưỡng, cùng những nguyên liệu đặc trưng ở đảo "ngọc" sẽ tiếp thêm năng lượng, giúp các vận động viên chinh phục phần thi ba môn phối hợp đầy thử thách.

Nếu muốn trải nghiệm phong vị ẩm thực dân dã của Phú Quốc, du khách có thể cần 20 phút di chuyển từ Phu Quoc Marina tới thị trấn Dương Đông, nơi tập trung những quán ăn địa phương lâu đời, cùng các chợ truyền thống.

Sailing Club Phu Quoc - câu lạc bộ giải trí ven biển độc đáo, chỉ cách đường đua một vài bước chân, nơi du khách tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn với các loại cocktail mát lạnh. Đây là một trong 10 quán bar tốt nhất Việt Nam do Travel+Leisure tuyển chọn (Ảnh: BIM Group).

Các màn trình diễn lửa điêu luyện và bùng nổ trên bãi biển đã trở thành thương hiệu của Sailing Club Phu Quoc (Ảnh: BIM Group).

Trải nghiệm bữa tối sang trọng với Billecart-Salmon Champagne tại Ocean Club, nhà hàng tiêu chuẩn 6 sao của Regent Phu Quoc, mở cửa cho cả du khách trong và ngoài resort. Bữa ăn có giá từ 3,5 triệu đồng một phần (Ảnh: BIM Group).

Nếu nghỉ tại Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, vận động viên và du khách có thể "đi chợ" tại Sandals,The Market và tự chuẩn bị những món ăn tươi ngon cho gia đình hay tổ chức các bữa tiệc BBQ trong khuôn viên biệt thự (Ảnh: BIM Group).

Giải trí sau những cuộc đua gay cấn

Phần thưởng sau cuộc đua căng sức không gì tuyệt vời hơn những phút giây thư giãn thảnh thơi tại đảo "ngọc". Đây là cơ hội khám phá một diện mạo trẻ trung, náo nhiệt của Phú Quốc thông qua chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc và các trải nghiệm du lịch độc đáo.

Diễn ra cùng thời điểm với BIM Group 5150 triathlon Phu Quoc là lễ hội biển Phu Quoc Marina Beach Fest. Màn trình diễn của Isaac, Gigi Hương Giang và các hoạt động vui chơi hứa hẹn mang đến bầu không khí náo nhiệt (Ảnh: BIM Group).

Du thuyền Serenity tại Regent Phu Quoc. Khu nghỉ dưỡng sang trọng đang giới thiệu hải trình thưởng ngoạn đưa du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của đảo "ngọc", tận hưởng một ngày thảnh thơi giữa biển khơi (Ảnh: BIM Group).

Thưởng thức cocktail và ngắm hoàng hôn thật "chill" tại INK 360 - sky bar của InterContinental Phu Quoc, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp hoàng hôn tại Phú Quốc (Ảnh: BIM Group).

Lịch sự kiện thể thao - văn hóa tại khu phức hợp Phu Quoc Marina trong tháng 11/2022

Địa điểm: bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lễ hội biển Phu Quoc Marina Beach Fest

Thời gian: 18 - 20/11

Giải chạy Newborns Vietnam Run Out

Thời gian: 19/11

Giải thi đấu 3 môn phối hợp BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc - Best In Me

Thời gian: 20/11