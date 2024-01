Các show diễn đỉnh cao tại Ocean City thu hút 160.000 du khách

Sự xuất hiện của ca sĩ Yến Trang đã khiến không khí tại sự kiện nóng lên từng giây, tràn ngập tiếng hò hét của các khán giả trẻ. Nữ ca sĩ đã khuấy động show diễn với ca khúc làm nên tên tuổi "Let me feel your love tonight".