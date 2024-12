Bảo tàng thổ sản Hội An mở cửa phục vụ khách tham quan

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 25 năm ngày đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999-4/12/2024), 7 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2017-2024), một năm Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Việc thiết lập Bảo tàng thổ sản Hội An là một hướng đi sáng tạo nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá, xây dựng các mặt hàng hương liệu, thổ sản Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung; tạo thêm một điểm tham quan mới đặc sắc, hấp dẫn trong khu phố cổ.

Khai trương Bảo tàng thổ sản tại Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Bảo tàng thổ sản Hội An được thiết lập trong ngôi nhà cổ có kết cấu 2 tầng với 2 nếp nhà nối tiếp nhau bởi nhà cầu nối - sân trời, có vị trí thuận lợi kết nối với các bảo tàng chuyên đề khác như Bảo tàng nghề y truyền thống (46 Nguyễn Thái Học), Bảo tàng gốm sứ mậu dịch (80 Trần Phú), Bảo tàng văn hóa dân gian (33 Nguyễn Thái Học), tạo nên chuỗi các hệ thống bảo tàng chuyên đề Hội An.

Bảo tàng giới thiệu các sản vật, hương liệu đặc trưng của Hội An, Quảng Nam (Ảnh: Ngô Linh).

Tổng diện tích của Bảo tàng thổ sản Hội An khoảng 240m2, thể hiện 4 chủ đề chính, gồm: Tổng quan về thổ sản Hội An, Quảng Nam; Hội An - điểm trung chuyển hương liệu, thổ sản xứ Quảng; Giới thiệu về một số loại thổ sản đặc hữu, tiêu biểu của Hội An, Quảng Nam như yến sào, lá lao, hồ tiêu, cau, quế, chè, trầm…; Thổ sản Hội An, Quảng Nam nối tiếp và phát triển.

Đây là điểm tham quan mới tại Hội An phục vụ du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Các chủ đề được trưng bày, thể hiện với gần 130 hình ảnh, tư liệu, thư tịch, bản đồ cổ; 178 hiện vật có giá trị cao về lịch sử văn hóa kết hợp cùng một số mô hình, sa bàn, tiêu bản đa dạng về hình dáng, chất liệu, giải pháp… Tất cả được bố trí hài hòa, sinh động, phản ánh sâu sắc nội dung và thể hiện giá trị thẩm mỹ cao.

Tại lễ khai trương, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã giới thiệu và ra mắt ấn phẩm sách hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam gồm 38 bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An - cho biết, việc kết nối hệ thống bảo tàng chuyên đề sẽ tạo nên chuỗi các điểm tham quan hấp dẫn, góp phần thu hút du khách xuống khu vực phía đông khu phố cổ, tạo điều kiện để người dân địa phương khu vực này phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du khách, nâng cao đời sống.