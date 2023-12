Báo Mỹ giới thiệu cầu mới ra mắt ở Phú Quốc: "Để hôn nhau không phải để đi"

Trang CNN Travel của Mỹ mới có bài viết giới thiệu về cây cầu mới khai trương ở Phú Quốc với tựa đề ""Vietnam's new bridge is for kissing, not for crossing" (tạm dịch: Cây cầu mới của Việt Nam là để hôn nhau chứ không phải để đi).

Khoảnh khắc ấn tượng của Cầu Hôn dưới ánh hoàng hôn (Ảnh cắt từ clip).

Tác giả bài viết nhận định, đây là một trong những điểm chụp ảnh "tự sướng" mới để các cặp đôi có thể cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh hoàng hôn. Công trình có sự tham gia của kiến trúc sư nổi tiếng người Italia, ông Marco Casamonti.

Cầu Hôn nằm ở phía nam của đảo Phú Quốc, nơi nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp. Công trình có chiều dài hơn 800m, được chia thành 2 nửa riêng biệt.

Cầu Hôn dưới góc nhìn của du khách người nước ngoài

Được biết, thiết kế của cây cầu lấy cảm hứng từ bức tranh bích họa nổi tiếng "Sự sáng tạo của Adam" của danh họa Michelangelo tại nhà nguyện Sistine.

Tuy nhiên, hai nửa cây cầu không chạm vào nhau. Thay vào đó, phần phía Bắc và phía Nam cách nhau 30cm. Điều này có nghĩa, cặp đôi hôn nhau phải ngả mỗi người về một bên, nghiêng đột ngột để trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Khoảng cách giữa cây cầu được tính toán chính xác sao cho đúng ngày 1/1 hàng năm, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào kẽ hở giữa hai phần của công trình.

Theo CNN, thiết kế đặc biệt của công trình mang thông điệp vượt thời gian về tình yêu và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên và vũ trụ.

Trước đó, Cầu Vàng ở Đà Nẵng là một trong những cây cầu của Việt Nam liên tục được truyền thông nước ngoài giới thiệu, ca ngợi (Ảnh: AFP).

Bên cạnh việc giới thiệu công trình mới xuất hiện trên đảo Phú Quốc, CNN còn nhận định đảo Ngọc của Việt Nam đang là điểm đến nghỉ dưỡng được khách quốc tế yêu thích nhất khi tới "quốc gia hình chữ S". Đây cũng là nơi lý tưởng để các cặp đôi tận hưởng tuần trăng mật.

Với sự xuất hiện của Cầu Hôn, du khách tới Phú Quốc thời gian tới sẽ có thêm một địa điểm mới để trải nghiệm, tham quan.