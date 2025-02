Ăn 5 món hóa đơn hơn 1 triệu đồng, khách phản ứng được giảm 30%?

Ngày 4/2, lãnh đạo huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đang làm việc với chủ quán ăn Tân Mai tại xã An Hiệp, huyện Tuy An, sau khi quán này bị tố cáo "chặt chém" khách hàng.

Trước đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, quán Tân Mai, dù không phải là nhà hàng cao cấp, đã bán các món ăn với giá cao bất thường.

Cụ thể, bữa ăn gồm 2 tô cơm, 2 đĩa trứng chiên, 1 tô canh rau mồng tơi thịt, 1 đĩa rau muống và 1 đĩa mực xào có giá lên tới 1.010.000 đồng.

Thông tin khách hàng tố quán ăn ở Phú Yên "chặt chém" (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Người tố cáo cho rằng quán ăn Tân Mai không niêm yết giá rõ ràng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Tuy An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vụ việc.

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán Tân Mai cho biết, vào khoảng 12h ngày 3/2, một nhóm khách gồm 8 người, trong đó có trẻ em, đã đến quán và gọi các món ăn như đã nêu.

Sau khi dùng bữa, chủ quán tính tiền tổng cộng 1.010.000 đồng. Tuy nhiên, khi khách hàng phản ứng, hai bên đã thương lượng và thống nhất giảm giá xuống còn 700.000 đồng.

Khách hàng đã thanh toán số tiền 700.000 đồng vào tài khoản của chủ quán Tân Mai. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, thông tin và hình ảnh về bữa ăn với giá 1.010.000 đồng được đăng tải trên mạng xã hội, mà không đề cập đến việc giá đã được giảm 30% sau khi thương lượng.

Lãnh đạo huyện Tuy An cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục làm việc với khách hàng tố cáo để củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.