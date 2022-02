6 triệu lượt khách nội dịp Tết, ngành du lịch thu hơn 1 tỷ USD

Thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, ước tính cả nước đã đón và phục vụ trên 6 triệu lượt khách du lịch nội địa; ngoài ra gần 500 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình "hộ chiếu vaccine". Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Trong khoảng 9 ngày nghỉ Tết, lượng khách du lịch nội địa đã vượt xa số khách cả tháng 12/2021 (5,2 triệu lượt) và không kém nhiều lượng khách nội địa trong tháng 1/2020 (7,3 triệu lượt), trước dịch bệnh Covid-19. Một số điểm đến có lượng khách tăng đột biến, vượt hoặc xấp xỉ lượng khách dịp Tết Canh Tý 2020. Cụ thể:

Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt, trong đó Sapa đạt 74.388 lượt khách du lịch.

Quảng Ninh đón khoảng 290.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu khoảng 400 tỷ đồng; công suất khách sạn 4-5 sao đạt 80-90%.

Tại Tây Ninh, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, địa phương ước đón và phục vụ 595.000 lượt khách, trong đó Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đón lượng khách cao nhất trong các dịp Tết từ trước đến nay. Lượng khách tăng đột biến một phần do chính sách kích cầu du lịch của tỉnh Tây Ninh miễn phí vé vào cổng Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen trong năm 2022.

Lượng khách du lịch tại các điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam tăng kỷ lục trong những ngày nghỉ Tết. Trong ảnh là cảnh đường phố nghẽn xe cộ tại Đà Lạt (Ảnh: Nguyễn Tân).

Tại Lâm Đồng, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp Tết Nhâm Dần 2022 ước đạt 300.000 lượt, tăng 15,4% so với Tết Canh Tý 2020. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt, tăng 25,4% so với Tết Canh Tý. Riêng thành phố Đà Lạt, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 105.000 lượt, tăng 23,7% so với Tết Canh Tý.

Một số địa bàn du lịch trọng điểm cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc như Nghệ An (160.000 lượt), Hà Nội (105.000 lượt), Lào Cai (86.000 lượt), Bình Thuận (75.000 lượt), Thừa Thiên Huế (58.000 lượt), Quảng Nam (50.000 lượt).

Một số doanh nghiệp du lịch lớn như Vietravel, Saigontourist, Fiditour… ghi nhận nhiều thông tin tích cực khi lượng khách hàng đặt mua tour du lịch với xu hướng gần với thời gian từ 2 đến 4 ngày là khá lớn. Lượng khách chủ yếu từ thị trường TPHCM, khách tự tin, lạc quan hơn với việc kiểm soát dịch bệnh nên quyết định lên đường đi du lịch.

Theo ước tính, lượng khách Tết Nguyên đán 2022 tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 ở hầu hết các hành trình tour, bao gồm tour dành cho khách đoàn doanh nghiệp và khách lẻ, khởi hành theo lịch định sẵn.

Khách chen chân vãn cảnh Chùa Tam Chúc (Ninh Bình). (Ảnh: Toàn Vũ).

Lượng du khách tăng cao trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 giúp mang lại doanh thu du lịch lớn cho nhiều địa phương.

TPHCM thu 3.100 tỷ đồng (khoảng 280.000 lượt khách); Khánh Hòa thu trên 524 tỷ đồng (khoảng 98.000 lượt khách); Bà Rịa - Vũng Tàu thu trên 358 tỷ đồng (khoảng 420.000 lượt khách); Hà Giang thu trên 159 tỷ đồng (khoảng 86.000 lượt khách); Kiên Giang thu trên 143 tỷ đồng (khoảng 82.000 lượt); Bình Định thu trên 117 tỷ đồng (khoảng 155.000 lượt khách); Cần Thơ thu trên 44 tỷ đồng (khoảng 196.000 lượt khách)…

Các doanh nghiệp du lịch đều kì vọng những tín hiệu tốt dịp Tết Nguyên đán năm nay khi lượng khách mua tour, đặt khách sạn tăng cao sẽ tạo đà sớm phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch.