Dịch Covid-19 lắng xuống, du lịch miền Tây khởi sắc dịp Tết

Tại Kiên Giang, theo Sở du lịch Kiên Giang, để chuẩn bị phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên Đán 2022, các địa phương tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, hội hoa xuân, khu vực ẩm thực… tạo không khí vui chơi cho nhân dân và du khách khi đến Kiên Giang. Nhiều địa điểm vui chơi, giải trí tại TP Phú Quốc, TP Hà Tiên, TP Rạch Giá… đã tạo sức hút mạnh mẽ du khách đến tham quan bởi cảnh đẹp, món ăn phong phú.

Bên cạnh đó các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao tổ chức nhiều sự kiện, chương trình trong đêm giao thừa, như: đêm gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách; tiệc buffet, múa lân, xì lì du khách, chương trình ca nhạc, trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam… phục vụ du khách.

Từ ngày 1-3/2, TP Phú Quốc mỗi ngày từ 60 -62 chuyến bay. Dịp Tết Nhâm Dân 2022, Phú Quốc đón gần 67.000 lượt khách (Ảnh: CTV).

Theo đó, tổng số khách đến Kiên Giang trong 9 ngày nghỉ tết (từ 27 tết đến mùng 6 Tết) ước đạt 98.000 lượt khách; trong đó quốc tế 5.582 khách; khách du lịch nội địa 92.418 lượt khách; công suất sử dụng phòng khoảng 56,3%.

Riêng Phú Quốc có 79.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 5.477 khách; khách du lịch nội địa 73.523 lượt khách; công suất sử dụng phòng đạt 71,3%.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng, dịp Tết nguyên đán năm nay có thời gian nghỉ Tết dài, cộng với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt nên người dân và du khách mạnh dạn du xuân trong những ngày đầu năm.

Trong suốt thời gian những ngày nghỉ Tết, không khí đón xuân của người dân và du khách khi đến Kiên Giang diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn; tình hình vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự đều đảm bảo. Trước sự khởi sắc của ngành du lịch, lãnh đạo Sở tiếp tục cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh để có những tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh, giúp ngành du lịch sớm phục hồi trở lại.

Bến phà An Thới đông nghịt người khi du khách rời đảo vào ngày 6/2 (Ảnh: CTV).

Tại An Giang, theo báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, dịp Tết Nhâm Dần 2022 lượng khách đổ về An Giang tham quan trên 316.000 lượt khách, tặng 58% so với năm 2021. Nhờ lượng khách tăng cao, kéo theo các dịch vụ ăn uống, vui chơi, bán vé tham quan "ăn nên làm ra"… giúp địa phương có nguồn thu trên 20 tỷ đồng.

Khi đến An Giang, du khách đến khu du lịch Núi Sam tham quan và có đến 63.000 lượt; khu du lịch Núi Cấm có 42.000 lượt, điểm du lịch Đồi Tức Dụp thu hút trên 27.000 lượt, điểm du lịch rừng tràm Trà Sư có 15.000 lượt và Khu du lịch điện mặt trời An Hảo thu hút trên 10.000 lượt khách…

Dịp Tết nguyên Đán năm nay, An Giang đón trên 316.000 lượt khách, tăng trên 58% so với cùng kỳ năm rồi (Ảnh: CTV).

Còn tại Đồng Tháp, từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022 đã đón 121.965 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 6,63 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số địa điểm du khách chọn check in khi tới Đồng Tháp, như Vườn Quốc gia Tràm Chim, Làng hoa Sa Nhiên, nhiều địa điểm du lịch sinh thái như Cánh đồng hoa, Sa Nhiên Garden… được du khách quan tâm. Riêng năm nay, đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh, khuôn viên Ủy ban nhân dân tỉnh thu hút người dân du xuân, chụp ảnh.

Dịp Tết Nhâm Dần, Đồng Tháp đón trên 121.000 lượt khách, tăng hơn 49,3 % so với cùng kỳ năm rồi (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo báo cáo có 124.500 lượt du khách tham quan đường hoa Xuân (tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021) và 6.536 lượt du khách tham quan khuôn viên Ủy ban nhân dân tỉnh (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021).

Ông Võ Tiến Thành - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Qua báo cáo tại các khu, điểm du lịch do Trung tâm quản lý, cán bộ bất ngờ với lượng khách đến tham quan dịp Tết. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy du khách đến đây chỉ là nhóm khách gia đình, bạn bè, ít có lượng khách đi theo tour.

Do đó, trước sự khởi sắc ngành du lịch như hiện nay, sắp tới chúng tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm; liên kết với công ty lữ hành ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… để giới thiệu và bán các tour du lịch đến Đồng Tháp. Vì theo tôi, một khi làm tốt công tác này thì ngành du lịch mới phát triển bền vững".