Vụ "anh bán thịt nuôi 6 em" ở Trung Quốc: Nhà có 3 mặt bằng, nghi dàn dựng

Nhân vật chính là Tôn Phan (Hồ Nam, Trung Quốc), bắt đầu bán thịt lợn từ năm 2023 sau khi kết quả thi đại học của anh không đạt như kỳ vọng. Trên mạng xã hội, anh thường kể về guồng quay công việc gần như kín ngày: 2h sáng đã có mặt ở lò mổ, sau đó về dọn hàng ra chợ bán, rồi tiếp tục livestream đến tận chiều.

Trong các video, Tôn Phan chia sẻ gia đình có 9 người, anh là anh cả, dưới còn 6 em nhỏ. Em gái thứ hai bị khuyết tật tay sau một vụ tai nạn, còn em trai út mắc hội chứng Down. Áp lực kinh tế càng nặng nề khi mẹ anh tiếp tục mang thai.

“Bạn cùng lớp tôi vừa có con trai, còn tôi thì sắp có thêm em thứ bảy”, anh nói trong một clip, khiến nhiều người xem không khỏi chạnh lòng.

Chàng trai bán thịt lợn từng gây sốt ở Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Hình ảnh chàng trai sớm phải gánh vác gia đình, chấp nhận gác lại chuyện học hành để mưu sinh đã nhanh chóng tạo được sự đồng cảm. Nhiều người theo dõi, ủng hộ việc buôn bán của anh qua các phiên livestream.

Tuy nhiên, hôm 22/4, đại diện Cục Dân chính huyện Tân Thiệu cho biết sau khi kiểm tra, hoàn cảnh gia đình không khó khăn như những gì được thể hiện trên mạng.

Theo thông tin từ cơ quan này, gia đình Tôn Phan hiện có 3 mặt bằng kinh doanh. Khi được hỏi về việc hỗ trợ, người cha khẳng định gia đình vẫn có thể tự lo, không cần nhận trợ cấp.

Đáng chú ý, tài khoản mạng xã hội hơn 140.000 người theo dõi của Tôn Phan được cho là có ê-kíp đứng sau xây dựng nội dung. Nhờ lượng người xem lớn từ các buổi livestream, việc bán hàng khá thuận lợi, có ngày tiêu thụ hết 3 con lợn, với giá bán được cho là cao hơn mặt bằng chung.

Trong một buổi phát trực tiếp, em gái thứ hai của anh cũng tiết lộ đã tiết kiệm được khoảng 60.000 tệ (tương đương 231 triệu đồng) - chi tiết khiến nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi về câu chuyện “khó khăn” trước đó.

Sau khi có thông tin từ phía chính quyền, dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Không ít người cho rằng câu chuyện đã bị thổi phồng để tạo sự thương cảm, qua đó thúc đẩy doanh thu bán hàng online.

Một số khác lại bức xúc trước quan điểm sinh nhiều con để “tăng cơ hội đổi đời”, cho rằng điều này có thể đặt gánh nặng lên chính những đứa trẻ.

Chàng trai 20 tuổi bế em nhỏ (Ảnh: QQ.com).

Tài khoản của Tôn Phan được cho là đang đối mặt với các biện pháp xử lý từ nền tảng. Theo quy định tại Trung Quốc, những nội dung “giả nghèo, kể khổ” nhằm trục lợi có thể bị hạn chế, thậm chí cấm hoàn toàn hoạt động livestream và thương mại điện tử.

Chính quyền địa phương cũng cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò của đơn vị đứng sau vận hành nội dung. Việc xây dựng câu chuyện không đúng thực tế để bán hàng với giá cao hơn thị trường có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng và quảng cáo.

Trong bối cảnh các nền tảng ngày càng bị siết chặt quản lý, những trường hợp cố tình dàn dựng hoàn cảnh để thu hút người xem và kiếm lợi có thể đối mặt với các mức xử phạt nặng, thậm chí liên quan đến trách nhiệm hình sự.

Diễn biến của vụ việc cho thấy ranh giới rất mong manh giữa một câu chuyện truyền cảm hứng và nội dung được “kịch bản hóa” trên mạng xã hội - nơi cảm xúc đôi khi lại trở thành “đòn bẩy” cho hoạt động kinh doanh.