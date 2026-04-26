Quán phở từng đón Tổng thống Hàn: Chủ quán treo 3 ảnh, phở chín "cháy hàng"

Treo ảnh để khách có thể dễ dàng check-in

Gần 21h30 ngày 25/4, quán phở Lý Quốc Sư ở số 40, phố Đinh Liệt (Hà Nội) của anh Thiều Văn Mùi nườm nượp khách ra vào.

Cách đây vài ngày, quán vinh dự đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân đến ăn phở và cơm rang dưa bò.

Anh Park và chị Choi chụp ảnh cạnh tấm bảng ghi rõ "Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây" (Ảnh: Trần Thành Công).

Ngày cuối tuần, quán có diện mạo mới khi chủ quán treo thêm 3 khung ảnh trên tường. Trong đó, có khoảnh khắc anh Mùi chụp với vợ chồng Tổng thống và hình ảnh vị nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc bế bé Thiều Gia Bảo, 3 tuổi, con trai chủ quán.

Tại chiếc bàn Tổng thống và Phu nhân từng ngồi, anh Mùi treo dòng chữ "Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây" kèm phần dịch ra tiếng Hàn và tiếng Anh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sự xuất hiện của 3 khung ảnh lập tức thu hút khách dạo phố. Nhiều người ghé vào ăn, có khách dừng chân chụp ảnh làm kỷ niệm.

Chị Thanh (người Việt, sống ở Hàn Quốc) cùng con gái về Hà Nội trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Biết quán phở từng đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân, chị cùng em gái đưa các cháu đến thưởng thức phở.

Được biết, tại xứ sở kim chi, chị Thanh có mở quầy bán phở, gỏi cuốn tôm thịt, bánh mì... Trong đó, phở có giá 10.000 won (tức gần 200.000 đồng), thu hút rất đông khách Hàn.

Chị Thanh (áo đen, bên phải) và em gái cùng con gái (đội nón) ăn phở tại quán (Ảnh: Trần Thành Công).

"Về thăm quê hương, tôi sắp xếp thời gian để thưởng thức phở tại quán từng đón vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc. Được ăn tối tại chiếc bàn mà hai vị khách quý từng ngồi, chúng tôi cảm thấy rất đặc biệt", chị Thanh bày tỏ.

Chủ quán nhận thấy số lượng khách Hàn Quốc tăng rõ rệt. Một số người bay từ TPHCM ra lập tức đón taxi đến đây ăn phở.

Vợ chồng anh Park và chị Choi (Hàn Quốc) đến Hà Nội ngày 24/4 trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày tại Việt Nam. Xuống sân bay, cặp đôi đọc được thông tin về quán phở từng đón Tổng thống và Phu nhân nên quyết định đến thử.

Nhìn thấy bức ảnh Tổng thống và Phu nhân được treo trên tường, cặp đôi tranh thủ check-in để chia sẻ với bạn bè.

"Ở Hàn Quốc, chúng tôi rất thích món Việt Nam. Khi ăn phở tại Hà Nội, hai vợ chồng cảm nhận hương vị ấn tượng", chị Choi bày tỏ.

Nhiều vị khách tình cờ ghé quán của anh Mùi mới biết đây là địa chỉ từng đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân.

Gia đình gồm 3 thành viên của chị Vân Anh (sống ở TPHCM) đang trong chuyến du lịch khám phá Hà Nội và Ninh Bình. Tối cuối tuần, chị dự định dẫn con trai đi ăn bún thang. Đi qua phố Đinh Liệt, nhìn tấm biển quảng cáo, người phụ nữ quyết định ăn phở.

"Qua báo chí, tôi biết Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân có ăn phở tại Hà Nội nhưng không rõ địa điểm cụ thể. Tình cờ vào đúng quán từng vinh dự đón hai vị thượng khách, tôi cảm thấy rất vui", chị nói.

Lượng khách tăng gấp đôi

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Thiều Văn Mùi cho biết, câu chuyện Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ăn phở góp phần thu hút khách đến quán.

Vài ngày qua, lượng khách tăng gấp đôi. Buổi sáng, trước giờ quán mở cửa, một số khách đã chờ đợi trên vỉa hè.

Nhiều vị khách chọn ngồi tại chiếc bàn mà Tổng thống và Phu nhân từng thưởng thức bữa tối (Ảnh: Trần Thành Công).

"Ngày 25/4, phở chín cháy hàng từ trưa. Trước đây, mỗi ngày, chúng tôi bán khoảng 100 suất phở chín, hiện con số đó tăng gấp đôi. Nhiều khách đến quán yêu cầu thưởng thức món từng được vợ chồng Tổng thống lựa chọn", anh cho biết.

Sau cuộc đón tiếp đặc biệt tối 23/4, chủ quán bắt đầu suy nghĩ đến việc lưu giữ kỷ niệm trong không gian của quán. Nhiều người khuyên anh Mùi đóng khung kính chiếc bàn, ghế và thìa, đũa mà hai vị khách quý từng sử dụng. Tuy nhiên, anh lựa chọn thiết kế khung ảnh treo tường, giúp mọi người dễ dàng chụp ảnh.

"Tôi muốn treo bức ảnh trên tường, khách hàng đều có cơ hội chụp ảnh. Nhiều vị khách đi dạo phố, nhìn thấy bức ảnh có thể dừng chân để tìm hiểu và thưởng thức món ăn", anh Mùi nói.

Chị Vân Anh (áo vàng) cùng con trai ăn phở, cơm rang trong lần trở lại Hà Nội sau 10 năm (Ảnh: Trần Thành Công).

Lượng khách đông, nhân viên làm việc không ngơi tay cả ngày, anh Mùi cảm thấy không áp lực. Bởi, anh đã có kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với nghề bán phở.

Xác định làm nghề này là "làm dâu trăm họ", người đàn ông luôn nỗ lực làm ra món ăn sạch sẽ, chất lượng. Trên mạng xã hội có một số ý kiến trái chiều về hương vị phở, chủ quán cho biết anh không muốn phân bua, tranh cãi.