Viên sủi Kowachi: Ứng dụng công nghệ Nano Cucurmin - Hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm đại tràng cấp và mãn tính

Dân trí Nano Curcumin được ứng dụng để hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh, các nhà khoa học đã chứng minh rằng những tác động của hoạt chất này trong cơ thể người còn giúp giải quyết triệt để nỗi lo viêm đại tràng cấp/mạn tính, đại tràng co thắt.

Công nghệ Nano Curcumin là gì?

Nano Curcumin là dạng bào chế của tinh chất Curcuminoid từ Nghệ theo công nghệ Nano hiện đại. Với công nghệ Nano, các phân tử Curcumin được cố định trong polymer, tạo thành các hạt Nano Curcumin siêu nhỏ với kích thước chỉ khoảng 30-100nm giúp làm tăng khả năng sinh khả dụng của hoạt chất Curcuminoid của nghệ.

Lợi thế là những hạt nano có kích siêu nhỏ, dễ dàng hấp thụ đến 95% vào trong cơ thể người, độ hòa tan tăng gấp 8000 lần so với Curcumin thông thường, thành phần này giúp:

- Điều khiển chất dẫn truyền thần kinh tín hiệu BDNF và CREB cả trong não và hệ thống ruột ngoại vi, nhờ đó giảm kích thích của bệnh viêm đại tràng co thắt.

- Giảm tăng tiết dịch vị acid, pepsin, làm giảm hoạt tính các chất gây viêm trong cơ thể. Tất cả những yếu tố trên đều gây tấn công đại tràng vì vậy việc hoạt chất Nano Curcumin làm giảm được hoạt động này sẽ giúp đại tràng nhanh chóng ổn định hơn.

- Bảo vệ niêm mạc dạ dày bằng khả năng tăng nồng độ chất nhầy, tăng nitric oxide trong dịch nhầy.

- Ổn định cấu trúc vi khuẩn, điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột hiệu quả.

- Chống viêm, phục hồi nhanh các tổn thương viêm loét, tái tạo niêm mạc đại tràng.

- Chống oxy hóa, tiêu diệt gốc tự do.

- Giảm nguy cơ tái phát, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh.

Ứng dụng công nghệ Nano Cucurmin trong viên sủi Kowachi

Viên sủi Kowachi là sản phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đại tràng cấp/mãn tính, cũng như hội chứng ruột kích thích hiệu quả với sự kết hợp bộ 3 thành phần chính: hoắc hương, bạch truật, nano curmin… Nguồn Nano Curcumin có trong sản phẩm viên sủi Kowachi đảm bảo cả 3 yếu tố: kích thước đồng đều; độ ổn định cao không vón, hàm lượng Curcumin trên 20%; độ tan gấp 7.500 lần so với Curcumin thông thường.

Bên cạnh đó, sự kết hợp các thành phần thảo dược tự nhiên như: Hoắc hương chứa phần lớn tinh dầu với thành phần chủ yếu là Alcohol patchoulic, Patchoulen và một số thành phần khác như Benzaldehyde, Eugenol, Cadinen,… có tác dụng kháng khuẩn hiệu quả, ức chế các loại nấm gây bệnh như Leptospirosis, tụ cầu khuẩn, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn lỵ, liên cầu khuẩn,… Đồng thời, tinh dầu hoắc hương cũng có khả năng làm tăng dịch tiết dạ dày, đẩy mạnh chức năng tiêu hóa, làm co túi mật,… Thành phần bạch truật: Chứa Polisaccarit và atractylenolide có công dụng thúc đẩy khả năng vi khuẩn đường ruột tiêu hóa đường khử. Mặc khác, kích thích sự phát triển của vi nhung mao và sự biệt hóa tế bào thành ruột. Trong đại thực bào, polysacarit trong AM thúc đẩy hoạt động thực bào và sản xuất NO, TNF-α và IFN -γ. Các polysacarit này cũng gây ra sự suy giảm chất ức chế kappa B. Những tác dụng này cho thấy rằng các polysacarit bạch truật có hoạt tính kích thích miễn dịch khá mạnh.

Với những ưu điểm vượt trội về thành phần và công nghệ, viên sủi Kowachi được các chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả điều trị đại tràng cấp và mãn tính, giúp giải quyết được tối đa các tình trạng chướng, đầy hơi , điều chỉnh chức năng đại tràng, làm cho bệnh nhân giảm bớt tình trạng đi cầu, tăng nhu động ruột, tránh được tình trạng táo bón. Kích thích sản sinh ra vi khuẩn có lợi cho hệ đại tràng, tái tạo làm lành niêm mạc đại tràng bị tổn thương, phòng chống tối đa những biến chứng do bệnh đại tràng mang lại. Đối với người bị polyp đại tràng sẽ kiểm soát được khối polyp không to ra và giữ ổn định. Trường hợp đã cắt polyp thì sản phẩm giúp làm lành vết thương rất nhanh đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nhiễm trùng đường ruột. Đặc biệt những người đi cắt polyp sau này rất dễ bị tái phát lại nên sản phẩm sẽ giúp ngăn ngừa tái phát polyp đại tràng.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fresh Life.

Viên sủi Kowachi đã được Bộ Y Tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Nhận biết viên sủi Kowachi chính hãng được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an.

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:

Đơn vị phân phối: CÔNG TY TNHH GOLDEN TIMES VIỆT NAM

Hotline: 037.364.2222

*Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

