Vị khách Hà Nội kể phút cứu người đàn ông lơ lửng ở ban công giữa đêm

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở tại khách sạn ở Đà Lạt, một người đàn ông trong trạng thái say rượu bất ngờ rơi khỏi ban công tầng 5, treo lơ lửng bên ngoài.

Trong tình huống khẩn cấp, người vợ kịp nắm chặt tay chồng, song do chênh lệch thể trọng, chị gần như kiệt sức, chỉ cố giữ trong tuyệt vọng. Dưới chân họ là mặt đường lớn, nếu buông tay, hậu quả sẽ khó lường. Đứa con nhỏ bên cạnh hoảng loạn, liên tục gào khóc gọi cứu.

Đúng lúc ấy, một nam khách lưu trú tại khách sạn lập tức lao mình ra ban công, bám chắc lan can, dùng toàn bộ sức lực kéo nạn nhân trở vào trong. Nhờ hành động dũng cảm và kịp thời, người đàn ông say rượu đã thoát khỏi “cửa tử” trong gang tấc.

Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi: “Đúng là người hùng ngoài đời thực. Chỉ cần chậm vài giây thôi là tai nạn thương tâm có thể đã xảy ra. Thật sự khâm phục sự can đảm của anh”; “Không quen biết, không suy nghĩ nhiều, thấy người gặp nạn là lập tức ra tay. Một hành động quá đẹp và đáng trân trọng”.

Người đàn ông liều mình cứu người treo lơ lửng ngoài ban công khách sạn (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với Dân trí, anh Lê Cao Hải, người trực tiếp cứu nạn kể lại, tối 8/9, khi đang nằm trong phòng tại khách sạn. Một nhóm thanh niên tụ tập trong một phòng khác gây ồn ào, khiến anh khó chịu và mở cửa ra nhắc nhở.

Khi vừa bước ra ngoài hành lang, anh bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một đứa bé, khoảng 6 tuổi: “Chú ơi! Chú ơi!” ở phòng bên. Ngay lập tức, anh Hải vội chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, người phụ nữ đang cố hết sức nắm chặt hai tay người đàn ông say xỉn treo lơ lửng bên ngoài lan can tầng cao.

“Lúc ấy có 3-4 thanh niên cũng chạy ra ngoài, đứng chết lặng nhìn. Lan can khách sạn khá cao, họ không biết phải làm gì. Tôi thì thấy tình huống quá gấp, chỉ cần chậm vài giây nữa là người đàn ông có thể nguy hiểm”, anh Hải nhớ lại.

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức bật người qua phần ngăn giữa hai phòng, chống chân vào lan can để lấy lực, rồi vươn người sang phía phòng đôi nam nữ kia. Trong giây phút sinh tử, anh đưa cả thân mình ra ngoài, tay còn lại chộp được cổ tay người đàn ông đang treo lơ lửng.

Nhờ có gần 10 năm tập leo núi, cơ tay và ngón tay của anh rất khỏe. Anh siết chặt cổ tay nạn nhân, kéo được khoảng 40cm, sau đó nhanh trí túm chặt phần cạp quần rồi dùng hết sức nhấc bổng cả cơ thể vào phía trong.

Anh Hải cố kéo người đàn ông say xỉn, khi người này treo lơ lửng ngoài ban công (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Người đàn ông say đến mức không còn phản ứng. Tôi chỉ kịp nghĩ phải đưa lên bằng mọi giá. Sau đó, tôi luồn tay qua hông, đẩy mạnh, cuối cùng cũng đưa được anh ta vào bên trong ban công an toàn”, anh Hải kể.

Trong khi đó, người phụ nữ vì quá hoảng loạn chỉ biết giữ chặt tay người đàn ông, gần như không kêu lên được câu nào. Đứa trẻ vẫn nức nở gọi: “Chú ơi”.

Sau khi cứu người, anh Hải lặng lẽ quay về phòng. Anh kể lúc đó đã mất ngủ nhiều ngày, người mệt rã rời, lại phải bay ra Hà Nội vào sớm hôm sau nên chỉ đóng cửa đi nghỉ, không để lại thông tin hay chờ lời cảm ơn.

“Giúp được người thì vui rồi, tôi không nghĩ gì nhiều. May mà mình có sức khỏe nhờ tập luyện thể thao, nhất là leo núi, nên mới đủ lực để kéo kịp thời. Nếu là người bình thường, tôi nghĩ rất khó có thể giữ nổi trong tình huống ấy”, anh nói.

Câu chuyện về hành động dũng cảm của anh Hải sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người cảm phục, nhận “cơn mưa” lời khen.

Tuy nhiên, anh Hải cho biết bản thân tin rằng ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ cần một chút chần chừ có thể dẫn đến bi kịch.

"Tôi thấy may mắn vì đã giúp được người đàn ông kia không rơi xuống. Bản thân làm được một việc tốt cũng thấy vui", người đàn ông này nói.