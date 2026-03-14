Trung Quốc: Nỗi kinh hoàng bị bỏ quên trong máy cộng hưởng từ suốt 6 tiếng

Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc thời gian qua liên quan tới vụ việc một người đàn ông bị nhân viên y tế của bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở thành phố Vũ Hán bỏ quên trong máy cộng hưởng từ suốt 6 tiếng.

Cuối tháng 2, người đàn ông họ Đường tới bệnh viện khám vì đau cổ. Anh được bác sỹ chỉ định chụp cộng hưởng từ. Sau khi bắt đầu kiểm tra, nhân viên y tế cố định đầu của bệnh nhân, đeo mặt nạ bảo vệ để tiến hành quét.

Người đàn ông bị bỏ quên trong máy cộng hưởng từ suốt 6 tiếng (Ảnh minh họa: China Daily).

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, anh Đường nhận thấy có điều bất thường. Thời gian dự kiến chụp chỉ kéo dài khoảng 20 phút, nhưng anh nằm trong máy suốt thời gian dài vẫn chưa được đưa ra ngoài. Lúc này, máy vẫn liên tục vận hành.

Thấy lạ, anh nhiều lần cố gọi nhân viên y tế, nhưng không nhận được phản hồi. Do đầu bị cố định trong thiết bị, anh lo ngại nếu tự ý vùng dậy có thể gây nguy hiểm, nên đành tiếp tục nằm chờ.

Cùng thời điểm đó, vợ anh Đường nhiều lần gọi điện cho chồng nhưng không liên lạc được nên hoang mang lo lắng. Sau đó, người phụ nữ đã gọi báo cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng tại bệnh viện kiểm tra hồ sơ điện tử, hệ thống hiển thị quy trình chụp máy cộng hưởng từ kết thúc lúc 0h10, khiến việc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

Sau 6 tiếng, nhân viên vệ sinh của bệnh viện kiểm tra định kỳ mới bất ngờ phát hiện anh Đường vẫn nằm trong máy. Lúc này khoảng 6h sáng hôm sau, sự cố y tế nghiêm trọng mới được phát hiện.

Việc bị mắc kẹt trong không gian kín suốt thời gian dài khiến anh Đường hoảng sợ và bất an. Anh đặt câu hỏi về quy trình quản lý, kiểm tra của bệnh viện.

Sau vụ việc, bác sỹ phụ trách ca kiểm tra đã giải thích rằng, khi cố định bệnh nhân vào thiết bị, do phát sinh công việc mới nên người này rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, bác sỹ đánh dấu trên hệ thống bệnh viện rằng, ca kiểm tra đã hoàn thành.

Vị bác sỹ có nhắc riêng với đồng nghiệp về việc bệnh nhân vẫn nằm trong máy. Tuy nhiên, quá trình bàn giao sau đó xảy ra sai sót khiến bệnh nhân bị bỏ quên bên trong.

Người này cũng thừa nhận trách nhiệm không thuộc về một cá nhân duy nhất. “Cả hai chúng tôi đều có trách nhiệm”, ông nói.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ngày 13/3, đại diện bệnh viện Đồng Tế đưa ra thông báo mới nhất. Ban quản lý bệnh viện cho biết đã sớm gửi lời xin lỗi chân thành tới bệnh nhân khi nắm được vụ việc.

Bệnh viện cũng bố trí nhân viên đi cùng bệnh nhân để tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện nhằm xác định việc bị mắc kẹt lâu trong thiết bị có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không.

Đồng thời, bệnh viện đã đình chỉ công tác đối với 2 bác sĩ liên quan và sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm tra cũng như cơ chế quản lý nội bộ nhằm tránh những sự việc tương tự tái diễn.

Ngoài ra, bệnh viện cho biết vẫn đang tiếp tục trao đổi với anh Đường để thương lượng các vấn đề bồi thường sau này.

Đến nay, vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích quy trình quản lý của bệnh viện quá lỏng lẻo và cho rằng các cơ sở y tế cần xây dựng cơ chế bàn giao, kiểm tra nghiêm ngặt hơn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.