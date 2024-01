Trẻ nghỉ học vì lạnh: Bà cấp tốc lên trông cháu, con theo mẹ 10km đi làm

Theo mẹ đi làm gần 10km thay vì đi 2km đến trường

Sáng 23/1, như thường lệ, lúc 6h15, chị Phạm Minh Ánh (ở Hà Đông, Hà Nội) chở con trai lớp 4 đến trường sau đó di chuyển đến công ty. Trời mưa rét, chị Ánh phóng xe một mạch đến cơ quan mới cầm đến điện thoại.

"Tôi thấy máy thông báo 15 cuộc gọi nhỡ của cô giáo. Gọi lại cho cô, tôi mới biết các con được nghỉ học vì thời tiết Hà Nội lạnh dưới 10 độ C. Tôi vừa đến cơ quan lại phải xin sếp cho nghỉ về đón con", chị Ánh cho hay.

Theo người mẹ này, do công ty xa nhà, chị phải vào làm sớm nên sáng nào 6h15 con chị cũng đã có mặt ở trường. Tuy nhiên, sáng nay, 6h29, cô giáo mới gửi thông báo nghỉ học. Khi ấy, con trai chị đã đến trường rồi.

"Việc học sinh nghỉ học dưới 10 độ C tưởng nhàn nhưng với nhà tôi thì lại vất vả thêm", chị Ánh nói.

Sáng nay, bản tin dự báo thời tiết 6h của VTV thông báo nhiệt độ Hà Nội là 9,9 độ C. Theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, nhiều trường tiểu học thông báo cho học sinh nghỉ.

Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh do phải đi làm sớm nên vẫn cho con đến trường trước khi có thông báo chính thức từ nhà trường.

Chị Đỗ Thị Mai (ở huyện Thanh Trì) chở 2 con lớp 1 và lớp 4 đến một trường tiểu học ở Thanh Trì thì nhận được thông báo: "Hôm nay thứ ba (23/1) thời tiết lạnh giá, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Thời gian đến trường tiếp theo phụ huynh học sinh chủ động theo dõi bản tin thời tiết trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, trên kênh H1 Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội vào lúc 6h hàng ngày và tin nhắn của nhà trường. Bố mẹ đọc được vui lòng thả tim để cô giáo nắm được thông tin".

Chị Mai làm kế toán của một công ty. Vì công việc cuối năm bận rộn nên chị Mai không thể xin nghỉ. Chị Mai gọi cho chồng để về trông con gấp nhưng cũng không được vì phòng anh có 5 người thì đã có 2 người xin nghỉ ở nhà trông con.

Không còn cách nào khác, chị Mai đành để các con ở nhà trông nhau còn mình vẫn đến cơ quan làm như thường lệ.

Con chị Mai tự học, tự chơi ở nhà dưới sự giám sát của mẹ từ xa qua camera (Ảnh: Hồng Anh).

"May mắn là cách đây ít tuần nhà tôi lắp camera có chức năng đàm thoại. Tôi đi làm và thi thoảng quan sát bọn trẻ qua camera, cần nhắc nhở gì tôi mở mic lên căn dặn các con", chị Mai nói.

Dẫu vậy, việc "điều khiển từ xa" 2 đứa trẻ vẫn không hề dễ dàng. Vì còn nhỏ, đôi lúc hai con chị Mai không tránh khỏi chảnh chọe. Hai đứa trẻ chưa thể tự lo chuyện ăn uống, chị Mai tranh thủ giờ nghỉ trưa về với 2 con rồi sau đó lại đến cơ quan.

Gia đình chị Ngô Thị Th. (ở Nam Từ Liêm) cũng bị đảo lộn bởi cảnh con nghỉ học bất chợt vì thời tiết. Chị Th. không còn cách nào khác phải đưa con đi làm cùng.

Thay vì đi quãng đường chưa đầy 2km đến trường thì con chị Th. phải cùng mẹ đi quãng đường gần 10km đến nơi làm việc của mẹ giữa thời tiết lạnh giá.

"Tôi chỉ mong thời tiết ấm áp trở lại để các con đến trường bình thường, chứ cứ giữa tuần nghỉ bất chợt thế này thì bố mẹ vất vả, xoay không kịp", chị Th. nói.

Nhiều trẻ nhỏ phải theo bố mẹ đến nơi làm việc (Ảnh: Hồng Anh).

Hỏa tốc gọi ông bà ở quê xa cả trăm cây số lên trông cháu

Vợ chồng anh Ngô Trung Dũng (ở một chung cư thuộc huyện Hoài Đức) thì phải hỏa tốc gọi cho bố mẹ ở Nam Định lên trông cháu.

Anh Dũng kể: "Tôi xin phép làm việc online buổi sáng để trông con. Ngay lúc 6h30, nhận được thông báo nghỉ học, tôi phải gọi điện nhờ mẹ ở quê lên vì hai vợ chồng tôi không thể nghỉ làm. Hà Nội còn mưa rét nhiều ngày nữa, nên khả năng các con vẫn còn phải nghỉ học", anh Dũng lo lắng.

Chị Phạm Thu Trà có 2 con, một bé học mẫu giáo và một bé học tiểu học. Hai ngôi trường này ở gần nhau nên thường ngày việc đưa đón rất tiện. Sáng nay, chị nhận được thông báo của hai trường đều cho các con nghỉ học vì mưa rét.

Trường Mầm non Sen Hồng (Dương Nội, Hà Đông) vẫn đón các con tới lớp trong trường hợp các gia đình không có người trông trẻ (Ảnh: Hồng Anh).

"Tuy nhiên, các cô giáo mầm non vẫn nhận trông trẻ nếu gia đình nào không sắp xếp được công việc. Nếu cho cả 2 con ở nhà, tôi không thể tập trung làm việc nên vẫn cho cháu bé đến trường, cháu lớn thì ở nhà tự học. Việc đưa đón về cơ bản vẫn không khác thường ngày", chị Trà nói.

Không phải khổ sở tìm người trông con như các bà mẹ khác, chị Lê Thị Ngọc (ở quận Hà Đông) thở phào khi cô giáo thông báo "nhà trường vẫn mở cửa để đón học sinh nếu phụ huynh vẫn đưa con đến trường do không có người trông giữ".

Khi đến trường, chị Ngọc thấy lượng trẻ đến lớp khá ít, có lớp chỉ 1/4 trẻ đi học. "Riêng lớp con tôi chỉ có mình cháu. Các cô vẫn nhận trông nhưng vì thương con lẻ loi một mình nên tôi lại đưa cháu về", chị Ngọc cho hay.

Một phụ huynh đưa con về vì cả lớp không có bạn nào đi học vì mưa rét (Ảnh: Hồng Anh).

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6h hàng ngày, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Việc con em nghỉ học vào ngày bố mẹ phải đi làm khiến nhiều gia đình cuống cuồng vì không có người trông con. Nhiều gia đình buộc phải nghỉ làm ở nhà, có bà mẹ thì đem theo con đi làm hoặc nhờ ông bà ở xa vượt hàng trăm cây số lên trông cháu. Thời điểm cuối năm nhiều công việc bận rộn, các ông bố bà mẹ vì thế cứ thấp thỏm không yên mỗi buổi sáng trời mưa lạnh.

Ngày 23/1, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền và chi phối toàn bộ thời tiết. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong hôm nay chỉ trong ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ, Trung Bộ và dự báo thời tiết có thể kéo dài 10 ngày tới. Hà Nội rét đậm rét hại, nền nhiệt cao nhất nhiều ngày không quá 15 độ C; trời ít nắng.