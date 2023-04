Tràng Phục Linh PLUS phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi tại Vĩnh Phúc

Bóng chuyền hơi là bộ môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi. Phong trào chơi bóng chuyền hơi cũng phát triển tại nhiều địa phương.

Chơi môn bóng chuyền hơi thường xuyên không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cho người tập một tinh thần thoải mái, góp phần cải thiện chức năng hô hấp, tiêu hóa, tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai.

Khai mạc giải bóng chuyền hơi Tràng Phục Linh tại UBND xã Liên Châu (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Giải bóng chuyền hơi Tràng Phục Linh do nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS triển khai trên địa bàn xã Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc thu hút 22 đội nam -nữ tham gia thi đấu cùng hàng trăm người dân địa phương đến xem và cổ vũ.

Ông Trần Ngọc Hải - Thành viên đội thi đấu giải bóng chuyền hơi địa phương (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Ông Trần Ngọc Hải - một thành viên trong đội thi đấu chia sẻ: "Tôi năm nay 72 tuổi, vẫn nhiệt tình tham gia thi đấu bóng chuyền hơi. Hoạt động này giúp tôi rèn luyện sức khỏe, thoải mái tinh thần, rất cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS".

Theo ban tổ chức, chương trình được tổ chức với mong muốn nhân rộng các hoạt động thể dục, thể thao cho người dân và chào mừng ngày lễ lớn: giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Đại diện nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS chia sẻ tại buổi khai mạc giải đấu (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Ông Nghiêm Ngọc Phúc, đại diện nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS cho biết: "Là công ty dược, chúng tôi mong muốn nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc đem tới những sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng. Chúng tôi mong rằng giải bóng chuyền hơi này sẽ trở thành nguồn cảm hứng khuyến khích cộng đồng tích cực luyện tập thể thao mỗi ngày, duy trì sự dẻo dai, minh mẫn, tránh xa bệnh tật. Trong tương lai, nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS của Dược phẩm Thái Minh sẽ tiếp tục triển khai những giải thi đấu như thế này tại nhiều tỉnh thành trên cả nước".

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích. Giải nhất nam nữ toàn đoàn theo thứ tự đã thuộc về hai đội thôn Nhật Chiêu 1 và thôn Nhật Tiến 3, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

Đại diện nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS cùng ban tổ chức trao giải và cờ lưu niệm cho các đội (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Tràng Phục Linh PLUS - sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt

Với thành phần là 4 vị thảo dược bạch truật, bạch thược, bạch phục linh, hoàng bá kết hợp thêm với 2 hoạt chất của y học hiện đại là 5-HTP và ImmuneGamma, Tràng Phục Linh PLUS có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt.

Theo nhà sản xuất, sản phẩm dành cho đối tượng người mắc bệnh đại tràng lâu năm, triệu chứng tái đi tái lại nhiều lần; người bị rối loạn tiêu hóa do viêm đại tràng kích thích.

Tràng Phục Linh PLUS đạt "Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2023" (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Hiện tại, Tràng Phục Linh PLUS đang có chương trình tặng quà cho 50 khách hàng lần đầu gọi về tổng đài tư vấn miễn cước: 1800 1506.

Giấy phép quảng cáo của Tràng Phục Linh PLUS số 816/2021/XNQC-ATTP do cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 31/3/2021. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Website: https://trangphuclinh.vn/trang-phuc-linh-plus.