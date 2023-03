Trải nghiệm 9 bước onsen theo tiêu chuẩn Nhật ngay tại Việt Nam

Nghệ thuật ngâm tắm onsen truyền thống của người Nhật

Ngâm tắm onsen là hoạt động thu hút du lịch nổi tiếng, đóng góp không nhỏ cho nền công nghiệp không khói của Nhật Bản. Nét văn hóa riêng có cùng giá trị sức khỏe và tinh thần mà ngâm tắm onsen mang lại chính là điều hấp dẫn khiến du khách muốn khám phá ngay khi đặt chân đến xứ sở phù tang.

Ngâm tắm onsen đã trở thành nghệ thuật tại Nhật Bản (Ảnh minh họa).

Những khoáng chất như lưu huỳnh, sắt và magie có những đặc tính trong trị liệu có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh, giảm đau nhức và thậm chí còn tăng cường sức đề kháng. Nhiệt độ lý tưởng của dòng suối cùng những bước ngâm tắm onsen theo quy chuẩn giúp cho người tắm hấp thụ được tốt nhất các dinh dưỡng có trong khoáng chất.

Onsen với người Nhật không đơn thuần là tắm, mà còn là nghệ thuật. Chính vì vậy, người Nhật đã tạo ra quy trình 9 bước nghiêm ngặt để phát huy được tối đa hiệu quả của ngâm tắm onsen cũng như để tôn thờ những giá trị mà "mẹ thiên nhiên" mang tới.

9 bước ngâm tắm onsen theo tiêu chuẩn Nhật tại Kawara My An Onsen Resort

Loại hình du lịch đem đến hàng tỷ đô la mỗi năm cho đất nước mặt trời mọc đang được khai thác tại nhiều quốc gia trên thế giới như một hình thức du lịch chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để ngâm tắm khoáng nóng trở thành "nghệ thuật onsen" chuẩn Nhật thì không phải ở đâu cũng đạt được. Bởi nó phụ thuộc vào nguồn khoáng nóng của từng quốc gia và sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ngâm tắm onsen của người Nhật.

Ở Việt Nam, Kawara My An Onsen Resort là một trong những điểm đến hướng đến nghệ thuật onsen theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Khu nghỉ dưỡng và ngâm tắm onsen theo chuẩn Nhật cách trung tâm thành phố Huế 7km, đủ xa để du khách được thư giãn trong một không gian yên tĩnh, đủ gần để ghé thăm như một điểm đến bất chợt trong hành trình.

Bể ngâm tắm onsen tại Kawara My An Onsen Resort với nguồn khoáng nóng quý giá (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Mỹ An, thành phố Huế - nơi Kawara My An onsen Resort tọa lạc - được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn khoáng nóng có giá trị vượt trội cả về hàm lượng khoáng chất và mức nhiệt tự nhiên. Theo báo cáo "Nghiên cứu tác dụng chữa bệnh cụ thể của mạch nước khoáng Mỹ An Thừa Thiên - Huế" của Giáo sư, Phó tiến sĩ Phạm Khắc Lâm, Trường Ðại học Y khoa Huế Nước khoáng Mỹ An thuộc loại nước khoáng nóng, natrichloro hydro carbonat có thành phần đặc hiệu hydrosulfua và nhiều thành phần khác có tác dụng hỗ trợ phòng và chữa bệnh, phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, nước khoáng Mỹ An hầu như có đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoạt động và phát triển cơ thể. Bằng các liệu pháp thích hợp, nước khoáng có thể giúp làm thuyên giảm một số bệnh.

Công dụng vượt trội của nguồn khoáng nóng Mỹ An là yếu tố quan trọng để chủ đầu tư BB Group kiến tạo Kawara My An Onsen Resort. Công nghệ và quy trình onsen 9 bước truyền thống Nhật Bản áp dụng trên nền khoáng nóng Mỹ An để tạo ra liệu pháp chăm sóc sức khỏe.

Quy trình onsen truyền thống Nhật Bản được áp dụng nghiêm ngặt tại Kawara Mỹ An Onsen Resort.

Nếu cởi bỏ trang phục, tắm tráng… giúp giữ gìn sự thanh tịnh cho dòng khoáng nóng; thì những quy trình như xông hơi, bổ sung nước, ngâm mình tại bể nước lạnh, thư giãn tại các bể bơi khác hoặc nghỉ ngơi trước khi kết thúc quy trình 9 bước giúp tối ưu hóa công dụng của ngâm tắm onsen. Hệ thống massage; tạo xoáy, tạo bọt khí, hệ thống lọc hiện đại loại bỏ các tạp chất giúp tăng cường hiệu quả đào thải độc tố, giảm đau, thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Chủ đầu tư BB Group đã kiến tạo Kawara My An Onsen Resort, cùng với những thương hiệu đối tác hàng đầu để góp phần nâng tầm giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của Mỹ An, không chỉ mang tới một mô hình nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe bền vững cho cộng đồng, mà qua đó còn tạo cú hích lên thị trường ngành công nghiệp không khói của Việt Nam.

