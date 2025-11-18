Trà mật ong BONCHA sáng tạo thanh mát, ra mắt hương chanh Nhật Yuzu thời thượng

Sáng tạo từ sự cân bằng giữa vị chua và ngọt thanh mát

Vị chua có vị trí riêng, được ưa chuộng trong khẩu vị nhiều người Việt. Từ các món ăn truyền thống đến thức uống hiện đại, vị chua hiện diện phổ biến. Theo các chuyên gia ẩm thực và pha chế, đây là đặc điểm phổ biến ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới, nơi vị chua có tác dụng giải nhiệt và kích thích vị giác.

Trong bối cảnh thị trường trà đóng chai hiện nay chứng kiến sự thống trị của các sản phẩm mang vị chua tương tự nhau, việc tạo ra điểm khác biệt thực sự trở thành một thách thức lớn.

Từ ngày đầu ra mắt, trà mật ong BONCHA vị chanh và vị tắc đã được giới trẻ yêu thích nhờ sự cân bằng giữa vị chua nhẹ và ngọt thanh của 100% mật ong nguyên chất. Không chỉ là đồ uống giải khát, BONCHA còn mang đến cảm giác thư giãn, thanh mát dễ chịu - lựa chọn sức khỏe của giới trẻ hiện đại.

Trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu lấy cảm hứng từ xứ sở hoa anh đào.

Tiếp nối thành công đó, thương hiệu tiếp tục khai phá hương vị chua mới với trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu. Yuzu là loại chanh cao cấp, sở hữu một tầng hương thơm phức hợp, là điểm giao thoa tinh tế giữa chanh vàng, bưởi và một chút hương quýt, tạo nên hương vị thanh tao được săn đón trong giới pha chế và ẩm thực cao cấp toàn cầu.

Trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu tập trung vào sự cân bằng giữa ba yếu tố: vị chua thanh tao đặc trưng của Yuzu, vị ngọt tự nhiên từ 100% mật ong nguyên chất, vị chát nhẹ từ trà xanh tạo nên sự tươi mới, sảng khoái khác biệt khi thưởng thức.

Bộ sưu tập BONCHA Citron: Chiến lược đa dạng hóa trải nghiệm

Nếu vị chanh và tắc đã thành công tạo dấu ấn riêng cho trà mật ong BONCHA, thì sự xuất hiện của chanh Nhật Yuzu là mảnh ghép hoàn thiện cho bộ sưu tập BONCHA Citron - ba hương vị đại diện cho tinh thần thanh mát cuộn trào mà thương hiệu hướng đến.

Trong khi trà mật ong BONCHA vị chanh là lựa chọn được ưa chuộng, sảng khoái tức thì; vị tắc mang đến hương vị truyền thống quen thuộc thì trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu sẽ mang vị chua thanh tao và tinh tế.

Với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng hương vị thanh mát mới lạ, trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu hứa hẹn sẽ trở thành món “phải thử” cho thế hệ trẻ yêu thích sự thanh mát khác biệt và thời thượng.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam. Uniben hiện sở hữu 3 nhà máy hiện đại đạt chuẩn châu Âu, cùng nhiều thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, BONCHA, JOCO và ABBEN.