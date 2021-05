TP.HCM: 41 khách sạn trở thành khu cách ly tập trung Covid-19 có thu phí

Dân trí Chiều 29/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố danh sách 41 khách sạn được sử dụng làm khu cách ly y tế tập trung Covid-19 có thu phí.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tổng công suất tiếp nhận tại 41 khách sạn được sử dụng làm khu cách ly y tế tập trung Covid-19 là 3.929 người. Trong đó, 38 khách sạn cách ly cho chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam có nhu cầu, 3 khách sạn cách ly cho tổ bay quốc tế.

Danh sách 41 khách sạn được sử dụng làm khu cách ly y tế tập trung COVID-19. (Nguồn: HCDC)

Các cơ sở cách ly tập trung được tổ chức hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát đột xuất, HCDC và trung tâm y tế quận, huyện sẽ giám sát định kỳ trong suốt quá trình các cơ sở này "hóa thân" thành khu cách ly.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, HCDC xây dựng các tiêu chí cụ thể về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, làm công cụ đánh giá mức độ an toàn đối với cơ sở cách ly tập trung. Qua đánh giá, có 6/41 khách sạn được đánh giá là an toàn, 35/41 khách sạn được đánh giá là an toàn cao.

Theo HCDC, các khách sạn trên phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly tại khách sạn; bảo đảm cơ sở vật chất, dịch vụ vệ sinh phòng, ăn uống, giặt ủi, khử khuẩn... phục vụ nhu cầu của người được cách ly.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm tập huấn toàn bộ nhân viên phục vụ cách ly, phổ biến quy định cách ly y tế tại khu vực tiếp đón và từng phòng nghỉ cách ly, phát khẩu trang y tế cho người được cách ly trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại khách sạn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại khách sạn thông qua hệ thống camera và thường xuyên phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để theo dõi sức khỏe của người được cách ly y tế; đồng thời tổ chức khử khuẩn, vệ sinh môi trường khách sạn theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Những khuyến cáo quen thuộc tiếp tục được nhắc lại trong dịp lễ 30/4 - 1/5. (Nguồn: HCDC)

Tính đến thời điểm hiện tại, 750 nhân viên của tất cả cơ sở cách ly tập trung đã được TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19. Các nhân viên tham gia công tác cách ly tập trung cũng được duy trì xét nghiệm giám sát định kỳ.

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố, từ ngày 23/4 đến 21/5/2021, TP.HCM sẽ thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm: Các sở, ban , ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc của cơ quan, đơn vị;

Cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;

Chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở vui chơi giải trí, điểm tham quan du lịch;

Chung cư, khu dân cư, khu lưu trú công nhân, nhà trọ;

Bến xe, phương tiện giao thông công cộng;

Sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn;

Địa điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thư Quỳnh