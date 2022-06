Thương hiệu tã bỉm Việt tự tin cạnh tranh với hàng ngoại nhập

Dù dư địa còn 1% vẫn tự tin

Phần lớn thị phần tã bỉm ở Việt Nam thuộc về các thương hiệu nước ngoài. Đây là một thách thức đối với những doanh nghiệp muốn tạo ra một sản phẩm tã bỉm "thương hiệu Việt". Với kinh nghiệm gần 10 năm kinh doanh sản phẩm chăm sóc trẻ em, bà Đỗ Thu Thủy - Founder của thương hiệu tã bỉm Rose Baby cho hay: Dù tã bỉm ngoại nhập rất nhiều, nhưng người tiêu dùng Việt vẫn tìm kiếm một sản phẩm thương hiệu Việt phù hợp với nhu cầu. "Trước khi chính thức ra mắt, chúng tôi đã tiến hành các cuộc nghiên cứu và phỏng vấn sâu để thấu hiểu tâm tư của những ông bố bà mẹ Việt. Từ đó, chúng tôi mạnh dạn phát triển một thương hiệu tã bỉm của người Việt. Dù chỉ có 1% dư địa thị trường, chúng tôi vẫn tự tin".

9 ưu điểm vượt trội của sản phẩm tã bỉm Rose Baby.

Không chọn đối đầu, chọn lối đi riêng

Điều đặc biệt của Rose Baby so với các thương hiệu tã bỉm Việt khác, đó là không tìm cách đối đầu với thương hiệu ngoại, mà tìm một lối đi riêng. "Thay vì cố gắng sản xuất một chiếc tã bình dân để cạnh tranh về giá với thương hiệu ngoại, chúng tôi chọn đánh thẳng vào phân khúc cao cấp. Giá sản phẩm của chúng tôi không rẻ, nhắm tới nhóm khách hàng mục tiêu là những người sẵn sàng chi trả cho sản phẩm cao cấp. Nhóm này chiếm khoảng 20% thị phần" - đại diện Rose Baby chia sẻ.

Doanh nghiệp cũng cho rằng, nhóm khách hàng này có xu hướng trung thành với thương hiệu, bởi họ rất chú trọng tới những giá trị nhận được khi bỏ tiền ra tiêu dùng. Điều này khác với nhóm khách hàng bình dân, chạy theo tiêu chí giá rẻ thì sẽ dễ dàng rời bỏ thương hiệu.

Cạnh tranh bằng chất lượng là chìa khóa then chốt

Theo các chuyên gia, 3 yếu tố khiến cha mẹ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm tã bao gồm: Thành phần tự nhiên, có nguồn gốc; Quy trình sản xuất bền vững, Khả năng phân hủy sinh học.

Rose Baby hội tụ đủ 3 yếu tố này.

Nếu như hầu hết bỉm trên thị trường được làm từ bột giấy hoặc sợi vải không dệt từ Polypropylene (chiếm khoảng 62%), sợi Polyester (khoảng 24%) thì Rose Baby sử dụng vải không dệt từ cotton tự nhiên.

Tã bỉm Rose Baby được sản xuất với quy trình khép kín, công nghệ diệt khuẩn tối ưu, giữ nguyên màu trắng tự nhiên của sợi bông, hạn chế tối đa mực in để tránh nhiễm độc chì, đặc biệt không sử dụng hương liệu hóa chất để tạo mùi sản phẩm. Việc Rose Baby sử dụng 100% vải cotton không dệt được các chuyên gia đánh giá là ưu việt bởi đây là chất liệu lành tính, thân thiện với môi trường. Sau khi sử dụng, chúng có thể tự phân hủy trong một vài năm khi ở môi trường tự nhiên bình thường, mà không tạo ra chất thải độc hại nào.

Thun co giãn sâu, không hằn bụng với chu vi lên tới 60 cm.

Điểm nổi bật chất lượng của sản phẩm tã bỉm Rose Baby là thiết kế giúp chống hăm rất tốt. "Chúng tôi đẩy phần đũng rộng hình vòm khum, khoảng cách giữa đáy bỉm với bộ phận sinh dục của bé được tính toán từ 5-7cm, nên khi thoạt nhìn thì thấy dáng bỉm tròn như một số loại bỉm Nhật, nhưng khi mặc lên dù kéo cao hết cỡ thì vẫn còn khoảng trống đủ rộng rãi để bề mặt bỉm không tiếp xúc vào bộ phận sinh dục của bé. Với form dáng này thì bé trai và bé gái đều sử dụng vô cùng thoải mái không lo tràn, cọ xát da và không lo chất thải thấm ngược trở lại da bé" - nhà sản xuất cho biết.

Màng thở 3D thoáng khí gấp 2 lần, hạn chế hăm tã.

Rose Baby cũng tự tin thuộc top nhóm tã bỉm mỏng nhất thị trường hiện nay, với chỉ 1.5mm nhưng có khả năng thấm hút siêu việt lên tới 1300ml. Ngoài việc đạt Chứng nhận an toàn của Cục đo lường chất lượng Việt Nam, sản phẩm này còn đạt Chứng nhận an toàn SGS của Thụy Sỹ, Chứng nhận an toàn CE của tổ chức ECM ở Châu Âu…

"Cách chúng tôi làm ra sản phẩm đã thể hiện sự cao cấp và giá trị của tã bỉm Rose Baby. Chúng tôi cho rằng chất lượng sẽ là chìa khóa then chốt quyết định chi tiêu của khách hàng. Tôi hy vọng đây sẽ là một sản phẩm làm hài lòng những cha mẹ Việt mong muốn tìm kiếm một trải nghiệm chăm sóc cao cấp cho con yêu của mình" - bà Đỗ Thu Thủy - Founder của thương hiệu tã bỉm Rose Baby.

Poster MV Ca nhạc do ROSE BABY sản xuất.

Rose Baby - Thương hiệu tã em bé đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới - ra mắt MV ca nhạc "Anh sẽ thay tã cho con".

Để đón chào cột mốc xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Mỹ và nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Rose Baby ra mắt MV ca nhạc "Anh sẽ thay tã cho con". Ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thể hiện qua giọng ca ấm áp của ca sĩ Lê Chánh Tín.

Tạo hình độc đáo của ca sĩ Lê Chánh Tín trong MV "Anh sẽ thay tã cho con".

Với những ca từ giản dị, gần gũi như "Yêu là cùng nhau chăm con, cùng chơi bên con cùng hát ca/Anh sẽ thay tã cho con/Anh sẽ pha sữa cho con/Nhà là của chung chúng ta… ca khúc gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết gia đình. Ngoài phần lyric ý nghĩa, giai điệu vui nhộn bắt tai, MV "Anh sẽ thay tã cho con" còn gây ấn tượng bởi màu sắc tươi sáng, vũ điệu "thay tã" hứa hẹn sẽ bắt trend giới trẻ.