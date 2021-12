Thực phẩm dinh dưỡng Mrik - Món quà Tết vui lòng người nhận ấm lòng người trao

Dân trí Thời gian đang chuyển mình từ đông sang xuân, hồi chuông khép lại 2021 đang đến cận kề, mở ra một 2022 với nhiều niềm tin, ước vọng vào một năm mới khỏe mạnh, bình an hơn năm cũ.

Để gác lại toàn bộ những âu lo về dịch bệnh Covid 19 trong một năm thiếu may mắn đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, rất nhiều gia đình, cơ quan đoàn thể tặng nhau món quà ý nghĩa.

Quà Tết không cần phải làm mâm cao cỗ đầy, rượu vang sang quý, cũng không phải là tiền tài vật chất, giá trị đắt tiền. Hàng triệu người tiêu dùng đã tin tưởng lựa chọn thương hiệu dinh dưỡng Mrik - Một món quà ý nghĩa và thiết thực. Vui lòng người nhận - Ấm lòng người trao - Nâng cao sức khỏe, một món quà tết đặc biệt với lời chúc về một năm mới bình an.

Bộ quà tặng dinh dưỡng Mrik - Quà tết nhỏ, Ý nghĩa to

"Túi thuốc yêu thương", "Túi thuốc an sinh" là những cụm từ không còn xa lạ gì đối với người tiêu dùng trong năm vừa qua. Khi con số tử vong do Đại dịch ngày một lớn hơn, hàng nghìn ca nhiễm được thông báo đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đây như một hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi người tự biết chăm sóc sức khỏe bản thân, nâng cao sức đề kháng để sẵn sàng "sống chung với dịch". Cũng hơn lúc nào hết, tiền không còn là yếu tố quan trọng nhất mà sức khỏe mới được đưa lên hàng đầu.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng Mrik dần trở thành một phần không thể thiếu đối với mọi gia đình, đặc biệt là đối với những gia đình có thành viên là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Tặng món quà này cho bạn bè, người thân đang trở thành xu hướng quà tết siêu ý nghĩa trong dịp xuân 2022 này.

Mrik - Thương hiệu vì cộng đồng, sản phẩm bổ trợ sức khỏe 100% từ thực vật

Bằng niềm đam mê không ngừng nghỉ để mang đến cuộc Sống khỏe mạnh cho cộng đồng, đón đầu các xu hướng thực dưỡng hiện nay, Mrik mang đến các sản phẩm tin cậy cho khách hàng, mang lại các giá trị Nhân văn cho xã hội.

Các sản phẩm bổ trợ sức khỏe 100% từ thực vật như: Mrik-Rumalife, Mrik Care, Mrik Omega 369… luôn hướng tới các giá trị nhân văn, góp phần là nền tảng vững chắc cho một SỨC KHỎE VÀNG của Quý khách hàng và cộng đồng Việt.

Chưa một lần chệch khỏi đường ray của đạo đức nghề nghiệp, Mrik luôn tạo ra các sản phẩm tăng cường sức khỏe, nâng cao sức để kháng cho người dùng, giảm mệt mỏi do thiếu Vitamin, khoáng chất, acid amin, giúp làm chậm quá trình lão hóa, tốt cho da và mắt,… Nâng cao sức khỏe từ bên trong cho người sử dụng. TOP sản phẩm của Mrik được khách hàng đặt mua nhiều nhất hiện nay bao gồm có:

- Bữa ăn dinh dưỡng Mrik- Rumalife

- Mrik Omega 3-6-9 Soft Gel

- Mrik Care

- Mrik Hồng sâm sachi

Sản phẩm dinh dưỡng tổng hợp Mrik- Rumalife - Tăng cường sức khỏe, nâng cao đề kháng

Mrik-Rumalife là một loại thực phẩm dinh dưỡng tổng hợp chứa beta-glucan, kết hợp với các thành phần khác như vitamin B1-2-3-5-6-2, inulin, sachi, nano curcumin, … hỗ trợ tích cực cho các bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể người bệnh cũng như tăng cường khả năng miễn dịch, khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Sản phẩm được thiết kế dạng bột, dễ dàng sử dụng, có thể sử dụng cho trẻ trên 2 tuổi và người lớn.

Hiện nay, Mrik-Rumalife là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng bởi chúng không chỉ cung cấp nhiều loại dưỡng chất quý cho cơ thể mà còn dễ sử dụng, phù hợp với nhiều người.

Đây được xem là một sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang băn khoăn đi tìm Quà tết ý nghĩa và thiết thực để dành tặng người thân, đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 vẫn đang phát triển theo chiều hướng nguy hiểm, đòi hỏi mỗi người cần có chế độ ăn uống phù hợp, sử dụng thực phẩm thông minh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Mrik Omega 3-6-9 Soft Gel - Viên ngọc sáng giảm lão hóa, tim mạch

Được đại đa số khách hàng nâng niu với tên gọi "viên ngọc sáng", Mrik Omega 3-6-9 Soft Gel giúp bổ sung Omega 3 - 6 - 9 và Vitamin E của dầu chiết xuất từ hạt Sachi inchi; làm giảm cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, giúp làm chậm quá trình lão hóa, tốt cho da và mắt.

Không phải nói quá khi khẳng định Mrik Omega 3-6-9 Soft Gel là một loại thần dược đa năng cho sức khỏe, khi nó phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt tốt cho người già bị huyết áp, tim mạch; người mỡ máu cao, người có nguy cơ xơ vữa động mạch máu; phụ nữ, phụ nữ mang thai và sau sinh,…

Sản phẩm dạng viên, rất dễ sử dụng, uống sau ăn 30 phút buổi sáng hoặc buổi trưa để có một cơ thể khỏe mạnh và sức đề kháng tốt.

Mrik Care - Sản phẩm lý tưởng giảm mệt mỏi do thiếu hụt vitamin

Ngoài việc bổ sung vitamin cho cơ thể bằng cách sử dụng thực phẩm tư nhiên, người bệnh cũng có thể sử dụng Mrik Care để tăng cường dưỡng chất. Mrik Care là sản phẩm được bào chế từ dược liệu tự nhiên như: Hoa Nghệ tây, bột xuyên tâm liên, hồng sâm, sachi, … Với các nguyên liệu này, Mrik Care chứa nhiều loại vitamin như Vitamin E, vitamin C, vitamin PP, vitamin D3, cùng các chất dinh dưỡng khác như: Canxi cacbonat, Collagen, thymomodulin, selenium, … do đó, sản phẩm Mrik Care mang đến các công dụng đặc biệt như tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giảm các triệu chứng mệt mỏi do thiếu vitamin. Sản phẩm có thể sử dụng cho mọi đối tượng, kể cả người mắc bệnh tiểu đường, người bị mỡ máu, trẻ em trên 2 tuổi, …

Với các thành phần tự nhiên, lành mạnh và an toàn đối với sức khỏe, các dòng thực phẩm dinh dưỡng đến từ Mrik đang trở thành xu hướng Quà tết năm nay, mang ý nghĩa đặc biệt với một lời thầm chúc sức khỏe và một năm mới an lành. Sản phẩm sử dụng hiệu quả cao đối với mọi lứa tuổi, với cách dùng đơn giản, mức giá thành rất vừa túi tiền của người tiêu dùng Việt.

Trường Thịnh