Thủ phủ quất miền Trung "chạy nước rút" đón Tết cổ truyền

Theo ông Nguyễn Bình (thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà, TP Hội An), năm nay diện tích quất của người dân giảm còn 1/3 so với mọi năm do lo ngại tình hình dịch bệnh, bên cạnh đó là ảnh hưởng thời tiết cực đoan năm ngoái khiến quất giống giảm. "Tại thôn Bầu Ốc, hầu hết người dân đã được thương lái đặt cọc khoảng 95%, giá cả ổn định so với mọi năm. Trong đó quất mini tăng nhẹ do ít người trồng, khó làm hơn các loại quất chậu khác", ông Bình nói thêm.