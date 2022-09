Thu nhập "khủng" mỗi ngày của người lượm ve chai ở Mỹ

Nghề nhặt ve chai giữa chốn phồn hoa

Vào buổi tối, những chiếc túi nilon màu xanh đựng đầy lon rỗng và chai đã được uống hết trông như đống rác với người qua đường. Tuy vậy, với một số gia đình ở khu Queens (New York, Mỹ) trong thành phố này, đó là khoản thu nhập của họ.

Trong mỗi túi có 200 lon đồ uống đã hết, mỗi lon có giá 5 xu Mỹ (hơn 1.000 đồng) khi được bán lại cho trung tâm tái chế Elmsford. Có ngày những gia đình làm công việc này có thể gom được ve chai đủ đựng trong 100 túi nilon và kiếm được số tiền 1000 USD (23,6 triệu đồng) .

Ray del Carmen, sống ở khu Brooklyn và đang làm quản lý tại trung tâm tái chế Sure We Can cho biết, những người làm nghề này biết được một số ngày có thể kiếm được nhiều tiền hơn những ngày khác.

"Ngày thánh Patrick là ngày tuyệt vời nhất. Mọi người bắt đầu uống bia rượu từ sớm. Cho nên, khoảng 14-16h, đi từ quán bar này sang quán bar khác, tôi kiếm được 800 USD (19 triệu đồng). Họ ném đi các chai, lon đã uống hết, tôi gom chúng", anh Ray del Carmen kể lại khoản thu nhập lúc còn làm nhặt ve chai.

Jeanett và những người trong gia đình thu gom ve chai mỗi ngày và kiếm được tiền để trang trải cuộc sống (Ảnh: NY Post).

Trong khi nhiều người giàu có ở New York nhìn người gom ve chai với ánh mắt ngờ vực thì Jeanett Pilatacsi, 38 tuổi thừa nhận đó là công việc kiếm nhiều tiền.

"Công việc này tốt hơn nghề cũ của tôi. Tôi và gia đình làm việc cùng nhau từ trưa đến 20h tối, thu gom chai lọ cho đến khi chất đầy xe", Jeanett tâm sự.

Theo Jeanett, cũng có những ngày, cô và những người trong gia đình phải đi nhặt chai, lọ từ 1-2h sáng và thu gom trước khi các quán bar đóng cửa. Công việc nghe qua vất vả, nhưng phần thưởng cho họ là số tiền 600 USD/ngày (14,2 triệu đồng).

"15 năm trước, cha tôi mất việc trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi không biết làm gì để trả tiền thuê nhà. Cha tôi đi ra ngoài với tôi cùng chiếc xe đẩy, thu gom các lon nước. Bây giờ, cha đã nghỉ và chúng tôi tiếp quản công việc này", Jeanett tâm sự.

Trong những ngày đầu, số lượng lon và chai gom được rất ít. Hiện tại, có những ngày, cả gia đình Jeanett lượm được số ve chai đựng trong 100 túi và kiếm 1000 USD/ngày (23,6 triệu đồng).

Đổi đời với những người nhập cư

Ông Mario Palonci, người gốc Cộng hòa Séc nhập cư vào Mỹ cũng làm công việc này để trang trải cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Hiện, ông sống trong một mái ấm từ thiện ở New York và kiếm tiền bằng cách nhặt 2000 chai, lọ mỗi đêm.

"Tôi dành cả buổi sáng để phân loại chai lọ, sắp xếp rồi bỏ chúng vào các túi. Đó là công việc khó khăn nhưng là công việc tốt nhất với tôi", ông chia sẻ.

Ông Mario Palonci làm nghề gom ve chai để trang trải chi phí khi sống ở Mỹ (Ảnh: NY Post).

Mái ấm từ thiện cho ông Mario nơi ở, nhưng tiền kiếm được từ thu gom ve chai giúp ông trang trải các chi phí khác như đồ ăn, đi lại, quần áo, Internet để đọc tin tức về quê nhà.

Josefa Marin, một người nhập cư từ Mexico sống ở Mỹ trải lòng, cô làm công việc thu gom ve chai vì tương lai tốt đẹp của con gái. Khoảng năm 2000, khi con gái đang học cao đẳng, người phụ nữ này phải nai lưng làm việc với mức lương thấp. Sau khi mất việc, Josefa Marin chuyển sang nghề thu gom ve chai để chi trả tiền sách vở, ăn uống, đi lại cho con gái.

"Tôi là chủ của chính mình và có thể làm việc chăm chỉ để đạt được thành công. Tôi đi vào các quán bar và nhà hàng, hỏi mua các lon và chai của họ. Lúc đầu, tôi kiếm được 20-30 USD/ngày (470.000 đồng - 710.000 đồng), sau đó lên 90 USD/ngày (2,1 triệu đồng/ngày)", người phụ nữ này kể.

Josefa Marin và bạn trai đang nuôi giấc mơ kiếm tiền để về quê hương, nghỉ hưu bên nhau (Ảnh: NY Post).

Năm 2011, cô quen và rồi yêu đương với một người đàn ông đồng hương cũng đến Mỹ sinh sống. Giờ đây, họ đang nhặt ve chai cùng nhau. Mỗi ngày, cô và bạn trai có thể lượm được 5000 lon, chai rồi tự phân loại và sau đó kiếm được 6,5 xu/chai, lọ.

Công việc nhặt ve chai có thể vất vả giữa thành phố phồn hoa như New York song nghề này giúp cặp đôi có thể tính đến chuyện tương lai. Họ đang nuôi trong mình giấc mơ của bản thân.

"Chúng tôi đang tiết kiệm tiền và mong muốn được trở về quê hương, nghỉ hưu cùng nhau ở Mexico", bạn trai của Josefa Marin bày tỏ.