Thôn nữ nổi tiếng vì giống Song Hye Kyo, du khách vượt nghìn km đến xem mặt

Theo South China Morning Post, ở tuổi 27, Dolma (hay còn gọi là Yongzong) đang là nghệ sĩ biểu diễn tại một trang viên ở Shangri-La - nơi tái hiện đời sống xã hội dưới thời quan cai trị Tusi trong các triều đại Nguyên, Minh và Thanh.

Trước đây, Dolma chỉ là một cô nông dân ở huyện Định Khánh (Tây Tạng, Trung Quốc) cách Shangri-La khoảng 4 giờ lái xe. Sau khi tốt nghiệp, Dolma làm phục vụ bàn rồi được chọn lên sân khấu tại nhà hàng ở trang viên để ca hát, múa biểu diễn.

Kể từ khi hình ảnh của cô lan truyền trên mạng với biệt danh "Song Hye Kyo Định Khánh", nhà hàng nơi Dolma làm việc lúc nào cũng đông kín khách. Nhiều người thậm chí vượt hàng ngàn cây số từ các tỉnh khác, thậm chí từ Hàn Quốc, đến để được gặp cô.

Nhan sắc có nét tương đồng với Song Hye Kyo khiến cô gái ở Tây Tạng trở nên nổi tiếng (Ảnh: South China Morning Post).

"Vợ chồng tôi đến Shangri-La chỉ để gặp cô ấy", một du khách đến từ tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) chia sẻ. Một người khác nhận xét: "Thời nay thật hiếm có vẻ đẹp tự nhiên như vậy".

Không chỉ có nhan sắc mà phong thái trang nhã của Dolma cũng được xem là điểm cuốn hút đặc biệt. Chính quyền địa phương còn xem cô như một đại sứ du lịch không chính thức của vùng đất này.

Dù bận rộn, Dolma luôn cố gắng chụp ảnh cùng mọi người. Dolma cũng hiếm khi xin nghỉ phép tại nơi làm việc, trừ khi bị ốm hoặc phải trở về quê.

Dolma (bìa trái) hát và nhảy trên sân khấu tại một nhà hàng Shangri-La (Ảnh: South China Morning Post).

"Tôi không đủ dũng khí để đi xa chỉ để gặp người mình thích, nên tôi rất xúc động khi có người làm điều đó vì tôi", cô bộc bạch.

Tuy nhiên, bên cạnh việc được nhiều người ngưỡng mộ, cô cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô "ăn theo" danh tiếng Song Hye Kyo và cho rằng giọng hát của cô chưa thực sự nổi bật để biểu diễn.

Dù vậy, Dolma không quá quan tâm tới những ý kiến tiêu cực, thậm chí tự trêu mình là "người đẹp ngốc nghếch". Một cư dân mạng nhận xét: "Tấm lòng cô ấy rộng lớn như thảo nguyên". Người khác lại khẳng định: "Cô ấy có vẻ đẹp riêng, không cần so sánh với bất kỳ ngôi sao nào".

Nhan sắc của Dolma khiến nhiều người phải tìm đến để tận mắt (Ảnh: South China Morning Post).

Hiện tài khoản mạng xã hội của Dolma thu hút 290.000 người theo dõi, với những buổi phát sóng trực tiếp nhận được sự quan tâm lớn. Nhờ vậy, nhà hàng mà cô làm việc ở Shangri-La không chỉ trở thành điểm ẩm thực mà còn là một trong những địa chỉ hút khách nhất khu vực.