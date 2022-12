Tết có Tường An, đón những tín hiệu lạc quan

Phía trước đầy hy vọng

Thời gian sống chung với đại dịch đặt ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của mỗi gia đình Việt. Dẫu biết theo dự báo kinh tế năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng bên trong mỗi chúng ta đều chất chứa niềm hy vọng vào một tương lai lạc quan, khởi sắc. Nhất là trong bối cảnh năm hết Tết đến, những lo toan dần được gác lại để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc của ngày đoàn viên. Với người Việt, Tết - nghĩa là tìm về với những giá trị truyền thống dưới tổ ấm thân thương. Tết - nghĩa là gặp gỡ sum vầy sau một năm dài bôn ba phấn đấu. Và Tết - còn là để gửi trao nhau lời cầu chúc năm mới với nhiều điều may mắn, tích cực.

Như Ý - 25 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM chia sẻ: "Cũng như nhiều người con xa quê khác, Tết là thời gian mình dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho gia đình, cho cha mẹ sau một năm làm việc không ngơi nghỉ. Chỉ có Tết, mình mới cảm thấy thật sự thảnh thơi và quên hết muộn phiền của năm cũ".

"Chỉ có Tết mình mới thảnh thơi, nhìn lại một năm cũ đã qua và mong một năm mới tích cực phía trước" - Như Ý nói (Ảnh: NVCC).

Tết có Tường An, Cát Tường An Khang

Với hành trình 45 năm đồng hành cùng hàng triệu người Việt, Tường An đã từng bước hiện diện và góp mặt trong gian bếp của mỗi gia đình. Hình ảnh của những người mẹ, người vợ tỉ mỉ chuẩn bị mâm cỗ dù thịnh soạn hay đơn giản đều nên rất đỗi thân thuộc.

Và lúc âm thanh giòn giã trong bếp vang lên cùng nụ cười hạnh phúc của các thành viên gia đình, khi thưởng thức món ăn thơm ngon, chính là điều Tường An luôn muốn mang đến - một cái Tết cát tường an khang cho mọi người, mọi nhà.

Tường An từ lâu đã hiện diện trong căn bếp của mỗi gia đình Việt (Ảnh: Tường An).

Thế nên dẫu năm qua có nhiều sự kiện biến động diễn ra, mỗi người hãy tạm gác lại những lo âu thường trực để gửi gắm niềm tin vào một năm mới tích cực, rực rỡ. Tết này, hãy cùng Tường An lan tỏa thông điệp "Cát tường an khang" để mong ước một năm mới khởi sắc cho bản thân và gia đình.

Lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu, "Tường" trong cát tường, "An" trong an khang cùng với hình ảnh chú voi, tượng trưng cho sức mạnh, sự thông thái, thành công và thịnh vượng.

Theo từ điển Hán - Việt, Cát (Kiết) nghĩa là điềm tốt, phước lành hay điều lành. "Cát tường" ý nói đến những điều may mắn, tốt lành trong năm mới. Còn "An khang" đại diện cho sự khỏe mạnh bình an, yên ổn mặt tinh thần. "Tết có Tường An, cát tường an khang" là một tín hiệu tích cực cho một năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc với tất cả mọi người.

"Tết có Tường An, cát tường an khang" là một tín hiệu tích cực cho năm mới rực rỡ, thành công, hạnh phúc (Ảnh: Tường An).

Khi một lời chúc được gửi trao, là thêm một thông điệp tích cực được lan tỏa. Tết này, Tường An cũng sẽ trao đi những lời chúc tốt đẹp, cầu một năm mới cát tường, an khang đến mọi gia đình trên khắp Việt Nam.

Độc giả có thể truy cập vào fanpage: https://www.facebook.com/TuongAnbiquyetgionngon để nhận những tín hiệu tích cực từ Tường An.