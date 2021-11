Sữa non Colosmom Yummy - hỗ trợ giúp trẻ ăn ngon, ngăn ngừa táo bón hiệu quả

Dân trí Sữa non Colosmom Yummy là nguồn dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon, cải thiện vấn đề tiêu hóa của trẻ, đặc biệt là ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Nguồn sữa non với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng trẻ em nên cung cấp 3 - 6g sữa non/ngày, tương ứng 600 - 1.000 mg IgG tùy theo độ tuổi của trẻ và mẹ cần lưu ý bổ sung lượng IgG chuẩn trong sữa non 24h sẽ trực tiếp giúp trẻ có miễn dịch khỏe và giảm bệnh vặt.

Nguồn sữa non 24h có trong Colosmom Yummy với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Dòng sữa non có trong Colosmom Yummy là dòng sữa non 24h, có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao nhất và tốt nhất hiện nay bởi lượng kháng thể IgG trong sữa non 24h chiếm đến 28% tổng lượng sữa non. Không những vậy, hàm lượng igG trong sữa non 24h cao gấp 2 lần sữa non 48h, gấp 3 lần sữa non 72h và miễn dịch cao hơn 100 lần so với sữa trưởng thành.

Cải thiện chứng biếng ăn ở trẻ

Theo số liệu khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc Gia, tỷ lệ biếng ăn ở trẻ Việt Nam chiếm đến 45,9 - 57,7%, một con số đáng báo động và là nỗi niềm lo lắng của không ít bậc phụ huynh. Trẻ biếng ăn lâu ngày có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và trí tuệ.

Colosmom Yummy giúp cải thiện chứng biếng ăn ở trẻ.

Thấu hiểu được nỗi lòng của những bà mẹ có con biếng ăn, chậm lớn, Colosmom Yummy bổ sung những dưỡng chất quan trọng như Tinh chất men bia, Lysine cùng các vitamin và khoáng chất, Colosmom Yummy giúp bé yêu kích thích vị giác, ăn ngon miệng hơn và cải thiện tình trạng biếng ăn của trẻ.

Giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Ở những thời điểm chuyển từ ăn lỏng sang ăn đặc, thay đổi sữa, môi trường sinh hoạt... trẻ dễ bị táo bón hay có những triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Muốn thoát khỏi những lo lắng này, các mẹ cần hiểu những nguyên tắc vàng giúp hệ vi sinh đường ruột ổn định để hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, đánh bay mọi căng thẳng của mẹ về táo bón hay rối loạn tiêu hóa.

Colosmom Yummy giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Chính vì vậy, Colosmom Yummy được bổ sung thêm cả bộ đôi HMO & chất xơ tự nhiên FOS giúp bé hấp thu nhanh, dễ dàng tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, xóa tan nỗi ám ảnh mang tên "táo bón" của trẻ. Ngoài ra, Colosmom Yummy còn giúp ức chế sự phát triển của những vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa, giúp cơ thể tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Khi hấp thu tối đa dinh dưỡng từ thức ăn, trẻ sẽ tăng cân tự nhiên và phát triển đồng đều.

Bổ sung Colosmom Yummy giúp trẻ cải thiện rõ rệt tình trạng biếng ăn, tăng cân chuẩn và giúp trẻ có được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón hiệu quả cho trẻ.

Trường Thịnh