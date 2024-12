Sự thật bức ảnh "người đi đường phía sau giờ là chồng tôi" hút 5 triệu view

Bức ảnh định mệnh hút 5 triệu view

Trong một lần tình cờ lục lại ảnh cũ, Nguyễn Thị Diễm My (27 tuổi, quê Trà Vinh), lao động người Việt hiện sống và làm việc tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp cách đây 2 năm.

"Không ngờ người đi đường phía sau giờ là chồng tôi", dòng chú thích kèm bức ảnh của My khiến người xem bối rối.

Trong ảnh, cô nắm tay một chàng trai băng qua đường ở quận 1 (TPHCM). Đằng sau họ, một thanh niên đội nón lá, cầm máy ảnh, được cô gái đánh dấu mũi tên "là chồng của mình".

Bức ảnh nhanh chóng thu hút khoảng 5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều người dùng mạng hóng chuyện cô gái Việt ở nơi xứ người kể về "cuộc tình rối ren" này.

"Mọi người đều nghĩ chàng trai nắm tay tôi lúc đó là người yêu. Nhưng không phải, chúng tôi chỉ là bạn thân, đi chụp hình theo chủ đề "người yêu". Còn người đằng sau mới là chồng tôi hiện giờ", My giải thích.

My nắm tay bạn thân chụp ảnh đóng giả cặp đôi, chàng trai đứng phía sau là chồng cô hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô bày tỏ bất ngờ khi bức ảnh trở nên nổi tiếng, kéo theo đó nhiều người suy đoán kịch bản "chuyện đời như phim". Tuy nhiên, thực tế câu chuyện cuộc sống của My đơn giản, bình dị như bao cô gái Việt khác.

My kể, cô và chồng sắp cưới - Dương Ngọc Trọng (25 tuổi, quê Bến Tre) - gặp nhau lần đầu vào năm 2021. Thời điểm đó, My là tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ, còn Trọng thuộc đội thanh niên tình nguyện cùng hỗ trợ hoạt động hiến máu.

Bất ngờ, Trọng tiến lại gần My và bắt chuyện, nói "em biết chị là ai đó!" khiến cô gái ngỡ ngàng. Chàng trai bày tỏ ấn tượng với My qua bức ảnh của một người bạn, hứa kết bạn với cô trên mạng xã hội tuy nhiên cô không quá để tâm điều này.

Năm 2022, khi vừa chia tay người yêu, My được một người chị nhờ đi chụp ảnh. Tại đây, cô gặp lại Trọng. Hai người nhận ra nhau và trò chuyện vui vẻ.

Trọng xin tài khoản mạng xã hội của My để kết bạn, giải thích lần trước anh tìm mà không thấy. Về nhà, anh chủ động nhắn tin, hẹn cô "lần sau cùng nhau đi chụp ảnh".

"Tôi ấn tượng Trọng có tính cách nhẹ nhàng, trắng trẻo, nghĩ anh thuộc cộng đồng LGBT, như "chị em bạn dì" với mình", My nhớ lại.

Về sau, nhóm bạn của My hẹn nhau đi chụp ảnh. Cô nhớ ra Trọng nên nhắn tin rủ anh. Vì Trọng không có bằng lái xe máy, My đến tận nhà đón anh cùng đi, hẹn nhóm bạn tập trung ở quận 1.

Trong buổi chụp ảnh, My và bạn thân đóng giả người yêu, nắm tay băng qua đường. Trọng cầm máy ảnh đứng phía sau, vô tình lọt vào khung hình.

"Đấy chính là bối cảnh ra đời của bức ảnh định mệnh", My cười xòa.

Sự chân thành và kiên trì của Trọng đã đổi lại một tình yêu đẹp với My (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cùng sang Nhật làm việc vẫn phải sống xa 500km

Sau nhiều lần đi chơi, Trọng "gia nhập" nhóm bạn thân của My. Mỗi người một công việc riêng, nhóm bạn thường hẹn nhau "lang thang Sài Gòn" những lần rảnh rỗi.

Biết My tranh thủ làm thêm ở quán nước vào buổi tối, Trọng nhắn tin hỏi thăm, rồi tối nào cũng ra quán uống nước, phụ giúp cô. Chàng trai bắt đầu "hành trình" chinh phục bạn gái bằng cách ăn chay trường cùng cô, đi chơi Đà Lạt, về quê My chơi.

Suốt thời gian đó, My vẫn nghĩ Trọng thuộc giới tính thứ 3. Một lần, anh lấy hết can đảm bày tỏ: "Tính Trọng nhẹ nhàng vậy thôi chứ Trọng thích con gái. Trọng thích My".

Lời tỏ tình khiến My "đứng hình". Cô vẫn không tin, không dám nhận lời, lo lắng anh chỉ "đang ngụy trang" để che giấu con người thật của mình. Để xóa tan sự nghi ngờ đó, Trọng kiên trì bày tỏ sự chân thành với cô.

My làm thêm ở quán nào, anh tìm đến đó phụ giúp. Biết cô thích gấu bông, anh thường đi hiến máu mang quà về tặng cô.

"Lâu dài, tôi cũng nảy sinh tình cảm với Trọng. Nhưng để chắc chắn với mối duyên này là việc Trọng đã đi theo khi tôi quyết định sang Nhật làm việc", My kể.

Cặp đôi tổ chức đám hỏi, chụp ảnh cưới trước khi cùng sang Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu năm 2023, My nghỉ việc ở công ty, dự tính sang Nhật. Sợ mất người yêu, Trọng muốn đính hôn nhưng bạn gái không đồng ý vì sợ anh sẽ "thay lòng đổi dạ".

Dịp Tết, anh âm thầm cùng gia đình sang nhà người yêu xin phép cho tính chuyện hôn nhân. Khi người lớn hỏi, Trọng liền đáp: "Con muốn làm đám hỏi". Một lần nữa, My vẫn không đồng ý, nói "muốn qua Nhật Bản làm 3 năm rồi mới tính chuyện tương lai".

Cô bị mẹ la mắng: "Nếu yêu mà không tin tưởng nhau thì chia tay đi". Hai người được gia đình hai bên cho 15 phút xuống nhà nói chuyện, rồi lên thông báo kết quả.

Chốt lại giữa năm 2023, cặp đôi tổ chức đám hỏi. Hai tháng sau, Trọng sang Nhật Bản, My bị dời lịch bay sau khoảng 20 ngày. Từ đó, cặp đôi lao động Việt nơi xứ người chấp nhận yêu xa, cách nhau hơn 500km. Trọng sống ở thành phố Toyama, còn My ở tỉnh Chiba.

"Chúng tôi dự định làm việc ở Nhật Bản 3 năm, sau đó đăng ký kết hôn và về quê tổ chức hôn lễ, nỗ lực kiếm tiền để vun vén cho tương lai", cô gái quê Trà Vinh ấp ủ về cuộc sống.