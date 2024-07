Soramilk Việt Nam và hành trình trở thành bạn đồng hành của gia đình Việt

Sản phẩm đột phá

Sản phẩm dinh dưỡng Soramilk là dòng sản phẩm đột phá mới đến từ Soramilk Việt Nam, mang đến nguồn dưỡng chất thuần khiết và tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình.

Soramilk mang đến nguồn dưỡng chất thuần khiết nhất, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình.

Quy trình sản xuất hiện đại

Sản phẩm Soramilk được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty Cổ phần Soramilk Việt Nam tại Nhà máy Rance Pharma, một nhà máy có quy mô lớn tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, thuộc top 5 khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc. Với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm dinh dưỡng, Rance Pharma đã xây dựng được niềm tin trong lòng người tiêu dùng Việt.

Rance Pharma có quy mô sản xuất rộng lớn, tọa lạc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Đại diện thương hiệu cho biết, sản phẩm dinh dưỡng Soramilk được sản xuất theo quy trình tự động hóa khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vô trùng trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Cộng hòa Liên bang Đức. Nhà máy cũng đạt chuẩn ISO 14001, ISO 22000, GMP và FDA, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm.

Nguyên liệu được nhập khẩu

Sản phẩm dinh dưỡng Soramilk sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ những quốc gia hàng đầu trên thế giới, bao gồm New Zealand, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đan Mạch, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Với nhà máy đạt chuẩn ISO 14001, ISO 22000, Rance Pharma tự tin mang đến cho triệu gia đình Việt những nguồn dinh dưỡng vượt trội. Đồng thời Soramilk cũng khẳng định chất lượng bằng quy trình sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP và FDA, đây là tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm

Nhà máy Rance Pharma đạt chứng nhận FDA - ISO 22000 - GMP.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên gia dinh dưỡng trình độ cao, giàu kinh nghiệm tại nhà máy Rance Pharma đảm bảo rằng dinh dưỡng Soramilk không chỉ là sản phẩm, mà là sự chăm sóc, niềm tin, và sức khỏe mà sản phẩm dinh dưỡng Soramilk gửi gắm đến từng gia đình Việt Nam.

Thành phần đột phá với công thức hoàn chỉnh

Soramilk không ngừng cải tiến, nâng cao sản phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. "Chúng tôi luôn mong muốn nhìn thấy niềm vui bên môi trẻ, sự yên tâm nơi bố mẹ và sự vui khỏe của ông bà, đó cũng là lý do nguồn dinh dưỡng lý tưởng ra đời. Dinh dưỡng Soramilk là sự lựa chọn dành cho cả gia đình", đại diện công ty cho biết.

Soramilk bổ sung kẽm, lysine góp phần giúp trẻ ăn ngon miệng và các dưỡng chất thiết yếu như: canxi, DHA, Vitamin A, D3 - K2,... có lợi cho chiều cao cân nặng và trí não, DHA góp phần phát triển não bộ.

Soramilk cũng chứa chất xơ hòa tan thế hệ mới Neogos P70, FOS giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tiêu hóa tốt và tăng cường hấp thu. Công thức của Soramilk còn bổ sung nhiều thành phần đột phá như sữa non quý giá với hàm lượng kháng thể (IgG) trên 80%, lactoferrin cao giúp nâng cao hệ miễn dịch.

Soramilk Việt Nam không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển để cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.

Nutra C với hiệu quả tăng cường sức đề kháng so với các dạng vitamin C thông thường. Bột xương cá tuyết nhập khẩu từ Nhật Bản giúp người dùng cải thiện vóc dáng. Ở bột xương cá tuyết có hàm lượng canxi cao, có độ tương thích canxi với cơ thể người, tăng khả năng hấp thụ canxi.

Soramilk cung cấp đa dạng các sản phẩm dành cho nhiều lứa tuổi.

Với những ưu điểm vượt trội, sản phẩm Soramilk tự tin về sự thấu hiểu cơ thể bạn và gia đình, từ nhu cầu dinh dưỡng đến hương vị thơm ngon. Với vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng Việt, Soramilk sẽ chinh phục mọi khách hàng khó nhất bằng sự tỉ mỉ, ân cần và khoa học nhất.

Soramilk Việt Nam không ngừng nỗ lực để trở thành đối tác sức khỏe đáng tin cậy của mọi gia đình, mang đến những giải pháp dinh dưỡng, vì một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm, khách hàng truy cập: https://Soramilk.vn

Sản xuất tại: Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma

Địa chỉ nhà máy: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Phân phối bởi: Công ty Cổ phần Soramilk Việt Nam

Địa chỉ: Lk52-10 Khu Đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 1900.81.85