Siêu biệt thự 400 triệu USD sắp lập kỷ lục đắt nhất lịch sử tại Mỹ

Theo New York Post, nếu giao dịch thành công gần mức giá chào, đây sẽ là bất động sản nhà ở đầu tiên trong lịch sử Mỹ vượt mốc 400 triệu USD, vượt xa các kỷ lục trước đó và tiếp tục khẳng định vị thế của Los Angeles trong phân khúc siêu giàu.

Khu bất động sản tọa lạc tại địa chỉ 11201 Chalon Road, được ví như “viên ngọc vương miện của Los Angeles”, có diện tích hơn 6.500m2, nằm trên khu đất rộng khoảng 8 mẫu Anh (32.374m2) với tầm nhìn bao quát từ trung tâm thành phố đến Thái Bình Dương.

Theo tờ Wall Street Journal, khu đất được mua vào năm 2010 với giá khoảng 35 triệu USD bởi một nhóm nhà đầu tư có liên hệ với gia đình Al-Thani (Qatar).

Dự án mất gần một thập kỷ để hoàn thiện, trước khi được đưa ra thị trường vào năm 2026.

Toàn bộ khu phức hợp gồm nhiều công trình, với 39 phòng ngủ và 59 phòng tắm, bao gồm nhà chính và khu nhà khách riêng biệt.

Khu nhà chính rộng khoảng 4.645m2 với 23 phòng ngủ, trong khi khu nhà khách rộng khoảng 2.787m2 có 16 phòng ngủ, phòng gym (thể hình) và hồ bơi.

Không chỉ gây chú ý về quy mô, bất động sản này còn được xem là ví dụ điển hình cho cách định nghĩa mới về sự xa xỉ.

Bên trong khuôn viên có nhiều hồ bơi bậc thang, hệ thống bếp đa dạng, spa chăm sóc sức khỏe riêng, không gian trưng bày nghệ thuật đạt tiêu chuẩn bảo tàng, cùng các khu giải trí quy mô lớn, thậm chí tích hợp cả thiết bị y tế như máy chụp X-quang.

Công trình do kiến trúc sư Peter Marino thiết kế và được xây dựng trên khu đất hiếm có với địa hình bằng phẳng trên đồi cao, nhìn xuống sân golf Bel-Air Country Club.

Đáng chú ý, mức giá 400 triệu USD được phía môi giới khẳng định không nhằm mục đích gây hiệu ứng truyền thông. “Đây thực sự là khoản đầu tư gần nửa tỷ USD mà gia đình đã bỏ vào bất động sản này”, ông Michael Fahimian - một trong hai môi giới phụ trách - nói với tờ Wall Street Journal.

Theo ông, dự án được xây dựng với mục tiêu người sở hữu có thể đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng mà không cần rời khỏi khuôn viên.

Hiện mức giá này vượt xa các bất động sản siêu sang khác tại Mỹ, như một biệt thự ở Aspen được rao bán 300 triệu USD hay một căn nhà ven biển tại Florida có giá 237 triệu USD.

Nếu thương vụ được chốt gần mức giá kỳ vọng, khu biệt thự này không chỉ phá kỷ lục căn nhà đắt nhất từng được bán tại Mỹ (khoảng 240 triệu USD vào năm 2019), mà còn cho thấy thị trường bất động sản siêu sang tại Los Angeles đang bước sang một ngưỡng giá hoàn toàn mới.

Ảnh: Simon Berlyn/New York Post