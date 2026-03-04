Tiện nghi trong hầm trú ẩn của giới siêu giàu Dubai có gì?

Trong giới siêu giàu và hoàng gia, các phòng trú ẩn giờ đây được thiết kế như một phần của kiến trúc xa hoa, tích hợp công nghệ cao và tiện nghi sống dài ngày.

Một trong những địa điểm thường được nhắc tới khi nói về an ninh cấp cao tại Dubai là Zabeel Palace, dinh thự chính thức của hoàng gia Dubai. Đây là nơi ở và làm việc của Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đồng thời cũng là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại UAE.

Do đặc thù hoàng gia và yêu cầu bảo mật cao, không có thông tin công khai chi tiết về cấu trúc hầm trú ẩn bên trong cung điện này.

Zabeel Palace - dinh thự chính thức của hoàng gia Dubai, nằm giữa khu vườn xanh rộng lớn ở trung tâm thành phố (Ảnh: Avian).

Tuy nhiên, theo các phân tích trên báo chí, những cung điện cấp cao như Zabeel thường được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ, bao gồm các không gian an toàn kiên cố, hệ thống kiểm soát không khí độc lập và phòng trú ẩn có khả năng duy trì liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Việc tích hợp khu vực an toàn ngầm gần như là tiêu chuẩn đối với các công trình có ý nghĩa chiến lược và biểu tượng quyền lực như vậy.

Trong khi đó, ở phân khúc bất động sản siêu sang tư nhân, Marble Palace từng được truyền thông quốc tế nhắc tới như một trong những dinh thự đắt giá nhất Dubai, với mức rao bán hơn 100 triệu USD.

Công trình nổi bật với nội thất đá cẩm thạch bao phủ gần như toàn bộ không gian, đại sảnh cao trần lộng lẫy, hồ bơi trong nhà và phòng chiếu phim riêng.

Marble Palace nổi bật với kiến trúc phủ đá cẩm thạch và nội thất lộng lẫy (Ảnh: Architectural Digest).

Song song với sự xa hoa đó là hệ thống an ninh được thiết kế kiên cố. Theo các bài viết về xu hướng hầm trú ẩn sang trọng, những biệt thự ở phân khúc này thường tích hợp hầm trú ẩn dưới lòng đất hoặc phòng an toàn chống đạn, sử dụng cửa thép chịu lực cao và có khả năng vận hành độc lập về điện, thông gió trong nhiều ngày.

Điều đáng chú ý là các không gian này không đơn thuần phục vụ mục đích trú ẩn khẩn cấp mà được hoàn thiện nội thất tương đương các phòng sinh hoạt chính, biến nơi trú ẩn thành một phần mở rộng của cuộc sống tiện nghi.

Argus Security, công ty chuyên thiết kế phòng trú ẩn cho biệt thự hạng sang, tiết lộ các phòng an toàn được xây dựng tùy chỉnh theo từng công trình, với tường gia cố chịu lực và chống đạn, hệ thống không khí độc lập, camera giám sát và kiểm soát ra vào bằng công nghệ sinh trắc học.

Một số thiết kế còn tích hợp khả năng cách âm hoàn toàn, hệ thống lọc khí tiên tiến và kết nối với nhà thông minh, cho phép chủ nhân điều khiển mọi thứ từ ánh sáng tới an ninh chỉ bằng một thiết bị trung tâm.

Các hầm trú ẩn hiện đại có thể được thiết kế như một “ngôi nhà thứ hai” dưới lòng đất, với phòng gym, khu thư giãn, kho thực phẩm dài ngày, thậm chí trung tâm y tế mini.

Vợ cựu danh thủ người Anh Rio Ferdinand là Kate Ferdinand đã chia sẻ hình ảnh về hầm trú ẩn dưới lòng đất của gia đình tại Dubai khi cả nhà cùng tập luyện trong phòng gym tầng hầm, giữa lúc căng thẳng tại UAE leo thang sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Bài đăng của Kate Ferdinand (Ảnh: Daily Mail).

Trước đó, chồng cô cho biết gia đình đang cố gắng giữ bình tĩnh cho các con trong bối cảnh phong tỏa mà anh mô tả là “đáng sợ như thời Covid”.

Giữa bối cảnh bất định, Kate vẫn duy trì thói quen tập luyện. Trên Instagram Story, cô chia sẻ hình ảnh cả gia đình tập thể dục dưới tầng hầm, viết: “Chào buổi sáng. Một buổi tập gia đình rất bận rộn nhưng ấm áp. Hy vọng mọi người đều ổn”.

Trong chương trình Rio Ferdinand Presents, cựu sao bóng đá thừa nhận tình hình khiến anh lo lắng.

“Thật đáng sợ khi nghe thấy tiếng tên lửa, máy bay và những vụ nổ lớn phía trên đầu. Chúng tôi không có đủ thông tin nên càng thêm bất an”, anh nói.

Rio cho biết gia đình được khuyên xuống tầng hầm ngay trong đêm đầu tiên khi tiếng nổ bắt đầu. “Chúng tôi ngủ dưới đó với chăn đệm. Studio của tôi giờ trở thành hầm trú ẩn”, anh chia sẻ.

Không chỉ riêng các biệt thự và cung điện của giới siêu giàu được chuẩn bị sẵn không gian trú ẩn, nhiều khách sạn cao cấp tại Dubai cũng đã phải kích hoạt các tầng hầm và bãi đỗ xe ngầm thành nơi tạm trú cho du khách sau khi các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái diễn ra.

Khi các hệ thống cảnh báo vang lên và tiếng nổ lớn kéo dài ảnh hưởng tới nhiều khu vực của thành phố, nhân viên khách sạn đã nhanh chóng đưa khách xuống các không gian an toàn dưới lòng đất để tránh rủi ro.