ShopeeFood “bắt tay” B.O.F chiêu đãi tuần lễ đại tiệc sinh nhật

Tháng 12 đến cũng là lúc ShopeeFood rộn ràng bước vào mùa sinh nhật. Dịp này, ShopeeFood đã mang đến các tín đồ ẩm thực Tuần lễ Đại tiệc Sinh nhật - ShopeeFood cùng đại sứ thương hiệu B.O.F tung nhiều ưu đãi - nơi có nhiều món hấp dẫn và có thể săn loạt ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu lớn.

ShopeeFood còn có nhiều quà đáng mong đợi: voucher từ đại sứ thương hiệu B.O.F gửi tặng riêng mừng sinh nhật ShopeeFood. Bữa tiệc năm nay hứa hẹn bùng nổ hơn.

Thực đơn nhiều món ngon

Mở màn đại tiệc sinh nhật ShopeeFood năm nay, Domino’s Pizza chiêu đãi thực khách bằng bàn tiệc pizza đa dạng với hơn 20 hương vị, đủ sức chinh phục cả những chiếc bụng khó tính nhất.

Đây cũng là cơ hội để người dùng thử được nhiều vị cùng một lúc vì khi mua một chiếc pizza size 9 hoặc 12, người dùng sẽ được mua thêm một bánh size 7 với giá 1.000 đồng (áp dụng cho pizza xúc xích xốt phô mai, pizza gà phô mai thịt heo xông khói và pizza thanh cua dứa xốt phô mai). Niềm vui còn được nhân đôi khi bạn nhập mã DOMINOS80K (số lượng có hạn) để giảm 80.000 đồng cho đơn từ 309.000 đồng.

Tiếp nối bữa tiệc, Popeyes mang đến những miếng gà rán đậm chất Louisiana vốn đã mê hoặc đông đảo tín đồ mê thức ăn nhanh tại Việt Nam. Từ ngày 1/12 đến 12/12, bạn có thể thưởng thức combo 4 miếng gà không xương kèm bắp cải trộn và nước ngọt với 69.000 đồng. Đừng quên nhập mã POPEYESFS15 (số lượng có hạn) để được giảm thêm 15.000 đồng phí vận chuyển cho đơn hàng từ 40.000 đồng.

Cùng lên lịch rủ hội bạn đặt chung, từ team (nhóm) văn phòng muốn mở tiệc “xả stress” cuối năm đến sinh viên đang tìm những món ngon với giá hợp ví.

Loạt thương hiệu fast-food (thức ăn nhanh) đồng loạt giảm sâu giúp bạn no bụng mà vẫn tiết kiệm (Ảnh: ShopeeFood).

Tiệc nước mát lạnh với trà và cà phê - uống là thích mê

Sau phần tiệc chính, ShopeeFood tiếp tục chiêu đãi thực khách bằng “vũ trụ” đồ uống tươi mát, sảng khoái.

Starbucks không chỉ nổi bật với các món thức uống như latte, macchiato hay cold brew, mà còn gây ấn tượng với món trà Black Tea with Ruby Grapefruit chua ngọt. Hương trà đen thơm nhẹ kết hợp với mứt bưởi ruby mọng nước mang đến cảm giác sảng khoái ngay tức thì. Ngày 12/12, thức uống này sẽ được giảm đến 30%, còn 67.900 đồng (không giới hạn số lượng). Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng mã STARBUCKS50K (số lượng có hạn) để được giảm thêm tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 180.000 đồng.

Các “fan” của Highlands Coffee cũng hãy chuẩn bị tinh thần săn deal vì thương hiệu đổ bộ ShopeeFood với nhiều ưu đãi. Cụ thể, từ ngày 8/12 đến 12/12, với mỗi đơn hàng từ 99.000 đồng, người dùng có thể mua thêm 1 món với giá 1.000 đồng (áp dụng cho các món: trà sen vàng (củ năng), trà thanh đào, PhinDi hạnh nhân, phin kem dừa…).

Các thương hiệu khuấy động bữa tiệc 12/12 bằng nhiều ưu đãi đồ uống (Ảnh: ShopeeFood).

Nhận voucher đầy túi, sinh nhật càng thêm vui

Năm nào ShopeeFood cũng “khao” lớn vào dịp sinh nhật, độ hào phóng khiến tín đồ ăn uống trầm trồ. Năm nay, duy nhất tại “12.12 ShopeeFood x B.O.F khao - siêu đại tiệc, vạn món ngon mừng sinh nhật”, ShopeeFood cùng đại sứ “Ngũ đại hoa thần” B.O.F tiếp tục khao voucher trà sữa giảm 30.000 đồng áp dụng cho đơn 30.000 đồng khi nhập mã "SPFBOFKHAOSINHNHAT1212" (số lượng có hạn). Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 12/12, nhanh tay săn deal.

Món quà độc quyền này được các đại sứ gửi tặng riêng để chúc mừng tuổi mới của ShopeeFood, vừa ngọt ngào, vừa khiến không khí đại tiệc 12/12 thêm phần rộn ràng. Chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood, nhập mã voucher bạn đã có ngay ly trà sữa được “khao” để hòa mình vào tuần lễ sinh nhật bất ngờ và ngập tràn ưu đãi.

Túi voucher trà sữa “đầy ắp” từ ShopeeFood và B.O.F giúp bữa tiệc sinh nhật thêm trọn vẹn và tiết kiệm (Ảnh: ShopeeFood).

Lời mời sinh nhật từ ShopeeFood đã sẵn sàng gửi đến bạn, để ShopeeFood cùng B.O.F “khao” bạn một bữa sinh nhật hoành tráng, càng đặt càng vui, càng săn deal càng lời.