Sâm tố nữ - "thần dược" của phái đẹp

Dân trí Ngày nay, các loại thảo dược có tác dụng chống oxy hóa được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm làm đẹp. Sâm tố nữ là một trong số các thảo dược được đánh giá cao thường xuất hiện trong các bài thuốc cổ truyền của Thái Lan.

Làn da của chúng ta cũng như các cơ quan khác, không thể tránh được quá trình lão hóa theo thời gian hoặc do các vấn đề khác như ảnh hưởng từ di truyền, sự thay đổi của các yếu tố nội tại như sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa hay sự thay đổi của nội tiết tố. Ngoài ra, bức xạ tia cực tím của mặt trời cũng gây bất lợi cho làn da. Do đó, da sẽ dần giảm độ đàn hồi và gia tăng hình thành nếp nhăn.

Các loại thảo dược có tác dụng ức chế enzym collagenase, enzyme lactase và có tác dụng chống oxy hóa thường được sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp bởi sự an toàn và hiệu quả nhanh chóng. Trong các loại thảo dược này, Sâm tố nữ được xem là "thần dược" của phái đẹp.

Sau 30 tuổi, làn da sẽ dần giảm độ đàn hồi và gia tăng hình thành nếp nhăn.

Sâm tố nữ (Pueraria mirifica) là loại thảo dược thường được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền của Thái Lan để cân bằng nội tiết và giảm quá trình lão hóa. Chiết xuất của sâm tố nữ có mặt trên thị trường với nhiều công thức khác nhau bao gồm kem bôi, viên uống,…

Sâm tố nữ (Pueraria mirifica).

Theo các nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trên toàn thế giới, sâm tố nữ có ba loại phytoestrogen chính là: Isoflavones, coumestans và chromenes. Isoflavone là một loại phytoestrogen quan trọng, được sinh tổng hợp thông qua con đường phenylpropanoid và chủ yếu xuất hiện ở cây họ đậu. Bảy loại isoflavone đã được xác định trong củ sâm tố nữ: Puerarin, daidzin, genistin, daidzein, genistein, kwakhurin, và mirificin. Bốn loại coumestan cũng xuất hiện trong củ của cây này là coumestrol, mirificouestan, miricoumestan hydrate, miricoumestan glycol.

Cấu trúc hóa học của chromenes đã nhận được sự chú ý đáng kể vì độc tính thấp và ứng dụng dược lý rộng rãi của chúng như chất chống ung thư, kháng khuẩn và chống viêm. Miroestrol và tiền chất deoxymiroestrol của nó thường được tích lũy ở mức độ rất thấp. Tuy nhiên, những hợp chất này là chrome chủ yếu trong vỏ củ của sâm tố nữ, và cả hai hợp chất đều thể hiện hoạt tính estrogen cao nhất. Vì cả hai loại chromen đều không được báo cáo ở các loài thực vật khác, nên quá trình sinh tổng hợp của chúng có thể chỉ có ở sâm tố nữ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong - Nguyên Viện trưởng Viện dược liệu Trung ương, hoạt tính estrogen của Sâm tố nữ rất mạnh nên loại củ này còn có tác dụng giúp phát triển ống sữa và mở rộng mô mỡ quanh ngực, làm tăng hấp thu collagen, từ đó giúp ngực phát triển và săn chắc hơn. Các nghiên cứu cho thấy, sau 2 tháng sử dụng sâm tố nữ với liều lượng 800mg/ ngày cho hiệu quả nở ngực là 82% và săn chắc ngực lên tới 88%.

Do vậy có thể khẳng định sâm tố nữ là một thảo dược quý cho chị em trong việc bổ sung estrogen thực vật, giúp cải thiện nhanh các triệu chứng tiền mãn kinh, nâng cao sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ.

