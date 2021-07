Run For Vaccine - cùng Galle Watch chạy bộ vì cộng đồng

Dân trí Chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch, tham gia giải chạy Run For Vaccine do Galle Watch và 84RACE đồng tổ chức để đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 quốc gia ngay hôm nay.

Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2019. Đến nay, Covid-19 đã lan rộng tới hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thống kê vào tháng 6 năm nay cho thấy, toàn thế giới đã có 181 triệu ca nhiễm bệnh, cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người. 2 năm trôi qua, dù đã thực hiện nhiều biện pháp phòng và chống Covid-19, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và thế giới vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp do các biến chủng của virus này. Số ca mắc mới liên tục tăng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhiều chuyên gia y tế nhận định, rất có thể chúng ta sẽ phải sống chung với Covid-19 như bao căn bệnh cúm mùa khác. Và tiêm vắc xin được coi là biện pháp hiệu quả nhất tính đến hiện tại nhằm ngăn chặn sự phát triển và lây lan của virus.

Từ tháng 5, Chính phủ đã thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ liên quan đến vắc xin. Trong đó, ưu tiên các hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu và sản xuất vắc xin.

Trên cơ sở này, chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19" đã được phát động nhằm kêu gọi, vận động tất cả mọi người ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng ưu tiên cho việc mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của mọi người.

Run For Vaccine - chạy bộ vì cộng đồng

Để hưởng ứng phong trào ủng hộ Quỹ vắc xin do Chính phủ phát động, cùng mong muốn thúc đẩy tinh thần thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, chủ động chống lại những ảnh hưởng của virus, Galle Watch cùng 84RACE đồng tổ chức giải chạy vì cộng đồng mang tên Run For Vaccine. Với mỗi thành viên tích lũy tối thiểu 18 km trong thời gian diễn ra giải chạy, Galle Watch sẽ ủng hộ tương ứng 100.000 VNĐ vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Là hoạt động cộng đồng vô cùng ý nghĩa, Run For Vaccine vừa kêu gọi mỗi người nâng cao hệ thống miễn dịch cơ thể để chống lại sự tấn công của Covid-19 thông qua các hoạt động thể thao tăng cường thể chất, vừa là dịp để mỗi cá nhân đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào Quỹ vắc xin của nước nhà, sát cánh cùng các chiến sĩ áo trắng bảo vệ sức khỏe của toàn dân, nhanh chóng có được nguồn ngân sách cần thiết nhằm đảm bảo lượng vaccine tiêm phòng cho mỗi cá nhân, sớm ổn định đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế sau những tác động của dịch bệnh thời gian qua.

Run For Vaccine sẽ diễn ra từ ngày 14/7 đến hết ngày 31/7, người chơi có thể lựa chọn các cự ly thử thách: 18 km - 50 km - 100 km - 150 km. Đặc biệt, Run For Vaccine không giới hạn số lần chạy, kết quả cuối cùng là cộng dồn tất cả các kết quả trong thời gian diễn ra giải chạy (tốc độ trung bình hợp lệ từ 3 phút/km - 12 phút/km).

Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình, mỗi thành viên đều sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị cũng như ưu đãi hấp dẫn đến từ Galle Watch và các nhà tài trợ. Ngay bây giờ, bạn hãy lên dây cót tinh thần và chuẩn bị một sức khỏe thật tốt để tham gia Run For Vaccine.

Đăng ký tham gia giải chạy tại đây: https://galle.vn/

(Thời gian đăng ký từ 28.6 - 13.7)

"Run For Vaccine không chỉ là một giải chạy, Run For Vaccine là cả một cộng đồng, là những giá trị to lớn mà bạn mang đến cho xã hội, cho đất nước". Hãy cùng Galle Watch chung tay đẩy lùi Covid-19!

Trường Thịnh