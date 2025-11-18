Ra mắt Công ty cổ phần Đồng Khởi Thương Hiệu Việt

Công ty cổ phần Đồng Khởi Thương Hiệu Việt ra đời với sứ mệnh làm thương mại, dịch vụ, sản xuất và đồng hành với những sản phẩm Việt. Công ty góp phần đưa sản phẩm tới khách hàng thông qua nền tảng online và bằng hình thức livestream (phát trực tiếp).

Doanh nghiệp Đồng Khởi Thương Hiệu Việt ra mắt vào ngày 1/11 (Ảnh: Đồng Khởi Thương Hiệu Việt).

Đối với những doanh nghiệp đang có sẵn sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và các nhãn hiệu có thể hợp tác cùng Đồng Khởi Thương Hiệu Việt.

Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất và có nhu cầu huy động vốn, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, và góp phần đưa hàng Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Phạm Thị Loan - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Khởi Thương Hiệu Việt - chia sẻ: “Theo kế hoạch, Đồng Khởi Thương Hiệu Việt có 3 phòng livestream lớn và 4 phòng livestream nhỏ. Các nhóm sản phẩm của Đồng Khởi Thương Hiệu Việt sẽ bao gồm: bất động sản, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm tiêu dùng”.

Bà Phạm Thị Loan chia sẻ về định hướng hoạt động của Đồng Khởi Thương Hiệu Việt trong tương lai (Ảnh: Đồng Khởi Thương Hiệu Việt).

Bước sang năm 2026, Đồng Khởi Thương Hiệu Việt dự kiến thiết lập thêm 20 - 30 phòng livestream để hỗ trợ các doanh nghiệp cần phương thức kinh doanh mới và đào tạo KOL, KOC trong việc quảng bá sản phẩm.

Bên cạnh đó, Đồng Khởi Thương Hiệu Việt còn cho thuê phòng live theo giờ hoặc theo trọn gói chiến dịch kinh doanh của các doanh nghiệp.

“Đồng Khởi Thương Hiệu Việt đảm nhận sứ mệnh gắn kết các doanh nghiệp qua các câu lạc bộ và các sự kiện do công ty tổ chức để trao đổi kinh nghiệm kinh doanh.

Chúng tôi sẽ đưa các sản phẩm chất lượng lên kệ để bán trong nước và bán ra thị trường quốc tế, bắt tay với các doanh nghiệp, để đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng”, đại diện Đồng Khởi Thương Hiệu Việt nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần Đồng Khởi Thương Hiệu Việt hướng đến mục tiêu tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động trong xã hội, xúc tiến thương mại cùng các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.