Bà Madam Pang chia sẻ hình ảnh ở Hà Nội cổ vũ đội tuyển Thái Lan

Trước giờ lên máy bay, bà chụp ảnh cùng người hâm mộ ở sân bay Bangkok. Ngay khi đặt chân tới Hà Nội, người phụ nữ đăng tải đoạn video ghi lại cảnh di chuyển từ máy bay vào khu vực nhập cảnh của sân bay Nội Bài.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chọn phong cách thời trang đơn giản với áo len dệt kim màu xanh navy cùng quần ống suông, giúp tổng thể thanh thoát khi di chuyển. Bà xách chiếc túi hàng hiệu Hermes Birkin.

Trên đường di chuyển, bà Nualphan Lamsam nở nụ cười tươi, thoải mái tương tác trước ống kính.

Phía dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều cổ động viên Việt Nam chào mừng Madam Pang đến Hà Nội thưởng thức trận cầu đỉnh cao đang được khán giả Đông Nam Á chờ đợi.

Madam Pang chia sẻ hình ảnh khi đặt chân đến Hà Nội (Nguồn: Fanpage Madam Pang).

Một số ý kiến dành lời khen vẻ ngoài trẻ trung của Madam Pang dù người phụ nữ này vừa đón sinh nhật 60 tuổi.

Madam Pang chọn trang phục trẻ trung, đơn giản. Ảnh chụp trước khi lên máy bay sang Hà Nội (Ảnh: Fanpage Madam Pang).

Bà Madam Pang có tên thật là Nuanphan Lamsam, sinh năm 1966, ở Bangkok (Thái Lan). Bà hiện là CEO của Công ty Bảo hiểm Muangthai, Chủ tịch CLB bóng đá Port FC, Chủ tịch Quỹ xúc tiến văn hóa Thái Lan...

Ngoài ra, bà còn sở hữu công ty chuyên nhập khẩu các sản phẩm hàng hiệu từ nước ngoài về Thái Lan.

Công chúng thường nhìn thấy nữ đại gia xuất hiện với đa dạng phong cách từ áo phông phối cùng quần jeans, váy ngắn, váy dài và đồ thể thao khoẻ khoắn. Bà có xu hướng chọn tông màu trung tính, thanh lịch, không loè loẹt.

Bà thường xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung (Ảnh: Sanook).

Trong căn nhà ở Bangkok, bà Madam Pang có một phòng riêng chứa hàng trăm bộ quần áo. Bà sở hữu nhiều trang phục của các thương hiệu khác nhau. Quần áo được chia thành từng khu vực theo tên hãng, có sổ theo dõi để biết vị trí của từng món đồ.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà từng chia sẻ rất thích chất liệu lụa Thái được làm từ sợi tơ tằm bằng phương pháp truyền thống.

Bà Madam Pang không ăn kiêng, ăn đủ bữa và ăn nhiều trái cây, duy trì thói quen chạy bộ trên máy 40 phút/ngày. Dù công việc bận rộn, người phụ nữ dành thời gian ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi giúp phục hồi sức khoẻ.