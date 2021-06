Quảng Nam cấm tụ tập quá 30 người tại cùng một khu vực bãi biển

Dân trí Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh "Hàng nghìn người đổ xô tắm biển, lơ là quy tắc 5K phòng chống dịch" ở bãi biển An Bàng (TP Hội An), sáng nay 2/6, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh.

Văn bản do Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký, nêu yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng.

Rất đông người dân tập trung ở bãi biển An Bàng, TP Hội An để "giải nhiệt" sau khi tỉnh Quảng Nam cho phép mở cửa trở lại các bãi tắm.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương nêu trên chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền mọi người dân đi tắm biển tại các bãi tắm biển công cộng phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; giữ khoảng cách ít nhất 2 m với người khác; không tụ tập quá 30 người tại cùng một khu vực; không khạc, nhổ, xả rác, vứt khẩu trang bừa bãi, không đúng với quy định; không bán hàng rong trên bãi biển; cấm tụ tập ăn uống trên bãi biển", văn bản do ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ký, nêu rõ.

Người tắm biển rất đông nhưng không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy tắc 5K của Bộ Y tế (Ảnh: Ngô Linh).

UBND các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Quản lý bãi biển và UBND các xã, phường ven biển đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại bãi tắm biển; thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên.

Mặt khác, tăng cường bố trí lực lượng cứu hộ ở các bãi biển; cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm mọi người đến những khu vực nguy hiểm trên biển (vùng nước xoáy, dòng chảy xa bờ, mực nước biển sâu…); thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt nghiêm theo thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự tại bãi biển.

Như Dân trí đã phản ảnh trong bài báo "Hàng nghìn người đổ xô tắm biển, lơ là quy tắc 5K phòng chống dịch", dịp cuối tuần vừa qua, hàng nghìn người dân tập trung ở bãi tắm biển An Bàng (TP Hội An) để "giải nhiệt" sau quy định cho phép mở cửa trở lại các bãi tắm, nhưng lại không đảm bảo 5K phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 31/5, hàng trăm người dân đã tập trung về đây tắm biển. Rất ít người thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng. Việc giữ khoảng cách cũng khó thực hiện vì lượng người quá đông, các biện pháp phòng dịch theo quy tắc 5K của Bộ Y tế lại không được thực hiện đảm bảo khiến nguy cơ tái bùng phát dịch rất cao.

Công Bính