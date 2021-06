Hàng nghìn người đổ xô tắm biển, lơ là quy tắc 5K phòng chống dịch

Dân trí Chiều tối 31/5, rất đông người dân đã đổ về bãi biển An Bàng (TP Hội An, Quảng Nam) để "giải nhiệt" sau quy định cho phép mở cửa trở lại các bãi tắm, nhưng lại không đảm bảo 5K phòng chống dịch.

Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam cho phép mở cửa trở lại các bãi tắm và một số hoạt động khác sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19, rất đông người dân đã đổ xô về bãi biển An Bàng (TP Hội An) để tắm biển do thời tiết nắng nóng.

Sau quyết định cho mở lại hoạt động bãi tắm, rất đông người dân đã đổ về đây để "hạ nhiệt" mùa hè.

Hầu hết mọi người đều không thực hiện quy định đeo khẩu trang nơi công cộng ở bãi biển.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 31/5, hàng trăm người dân đã tập trung về đây tắm biển. Rất ít người thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng. Việc giữ khoảng cách cũng khó thực hiện vì lượng người lại quá đông.

Bãi tắm có hàng nghìn người, không đảm bảo quy định giữ khoảng cách để phòng, chống dịch.

Ghi nhận chiều 31/5 có hàng nghìn người đã đổ về tắm biển. Theo người dân sinh sống tại đây, hai ngày cuối tuần vừa qua lượng người gấp 2-3 lần ngày đầu tuần.

Nhiều người dân sống tại đây cho hay, lượng người đổ về bãi biển An Bàng vào hai ngày cuối tuần 29-30/5 đông gấp 2-3 lần so với đầu tuần. Người dân cũng lo lắng khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khác, việc tụ tập tắm biển mà không thực hiện nghiêm quy định 5K sẽ gây nguy cơ tái bùng phát rất cao.

Trời càng về chiều lượng người đổ về càng đông.

Bà Nguyễn Thị Hà (phường Cẩm An, TP Hội An) chia sẻ: "Từ sau ngày 25/5, rất đông người dân đổ về bãi biển An Bàng để vui chơi, đặc biệt dịp cuối tuần. Dù biết nắng nóng nhưng tôi nhận thấy mọi người tập trung đông đúc như vậy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vì dịch bệnh tại một số tỉnh thành vẫn diễn biến phức tạp. Hy vọng sẽ có quy định kiểm soát lượng người đến bãi tắm, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để đảm bảo phòng dịch".

Người dân đổ về bãi biển An Bàng dày đặc, bất chấp quy định 5K

Theo một người dân hiếm hoi đeo khẩu trang cho biết: "Tôi muốn ra biển hóng gió cho mát, nghĩ đi đầu tuần ít người nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Gia đình chỉ đứng trên cao hóng gió rồi về chứ không dám tắm. Nói chung hiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên cũng tự đề phòng thôi".

