Phái mạnh chọn trang sức gì để may mắn trong năm mới?

Chào đón Giáp Thìn 2024, PNJ ra mắt bộ sưu tập (BST) trang sức nam Kim Long Trường Cửu - biểu trưng cho ước mong sự nghiệp bền vững và chinh phục mọi đỉnh cao thành công với 3 dòng thiết kế độc đáo: Kim Long, Kim Bảo và Trường Cửu.

Thiết kế Kim Long gây ấn tượng với hình ảnh đầu rồng hướng lên trên, đại diện cho sự nghiệp thăng tiến. Hình tượng rồng ngậm ngọc còn là biểu trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh, uy quyền và may mắn tài lộc. Bốn làn mây vươn cao cùng rồng thể hiện cho sự thịnh vượng phát triển trong suốt bốn mùa của năm.

Được chế tác từ vàng 18K cùng hình tượng rồng cách điệu tinh tế, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, nhẫn hay mặt dây chuyền Kim Long như một bảo vật để mỗi quý ông tự tin khẳng định sức mạnh quyền uy của chính mình.

Thiết kế mặt dây chuyền Kim Long với biểu tượng rồng vàng ngậm ngọc vươn mây độc đáo (Ảnh: PNJ).

Khác với sự mạnh mẽ, cá tính của Kim Long, các thiết kế Kim Bảo lại phù hợp với những người yêu thích sự tối giản. Được chế tác tinh xảo từ vàng 24K hoặc 18K, nhẫn Kim Bảo mang vẻ đẹp tinh tế mà thời thượng, giúp phái mạnh thể hiện phong thái lịch lãm và nam tính.

Ngoài ra, với thiết kế chủ đạo là lấy cảm hứng từ mặt gậy như ý, kết hợp hình tượng cỏ bốn lá và mặt kim tiền, các thiết kế Kim Bảo còn là vật phẩm mang theo lời cầu chúc về tài lộc, vạn sự hanh thông cho nam giới trong năm Giáp Thìn.

Biểu tượng Kim Bảo Như Ý được thể hiện nổi bật trên thiết kế nhẫn Kim Bảo, mang đến vẻ đẹp tinh giản nhưng không kém phần mạnh mẽ (Ảnh: PNJ).

Một thiết kế khác trong BST giúp phái mạnh ghi điểm trước người đối diện là nhẫn nam Trường Cửu với mặt nhẫn to bản, rắn rỏi, đầy nam tính cùng các đường nét cắt, mài giũa tinh tế. Được chế tác từ vàng 18K, 14K cùng nghệ thuật sắp đặt 9 viên kim cương tinh tuyển, kết hợp hoa văn giác Kim Bảo Như Ý, sản phẩm như biểu trưng cho ước mong của phái mạnh về sự nghiệp bền vững trước mọi sóng gió và thử thách, từ đó sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao trong cuộc sống.

Thiết kế Trường Cửu đính 9 viên kim cương tinh tuyển trên bề mặt vuông mạnh mẽ, giúp tôn vinh tầm vóc và bản lĩnh quý ông (Ảnh: PNJ).

Kim Bảo Như Ý - thăng hoa cùng trăm sự như ý nguyện

Bên cạnh việc nâng tầm diện mạo với BST Kim Long Trường Cửu, các quý ông còn có thể lựa chọn thêm những thiết kế nằm trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý. Lấy cảm hứng từ những mong cầu, ước nguyện đầu năm của mọi người cho một năm mới ấm no, an lành, cầu được ước thấy, PNJ đã phát triển biểu tượng độc quyền Kim Bảo Như Ý lồng ghép khéo léo từ 4 biểu tượng may mắn (mặt gậy như ý - thể hiện những điều tốt lành, cỏ 4 lá - biểu trưng cho sự trung thành, hy vọng) được xoay đều trên mặt kim tiền mang ý nghĩa vẹn tròn, tài lộc, phú quý, sung túc và hình ảnh trái tim - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Thiết kế nhẫn Kim Bảo Như Ý được chế tác từ vàng 14K sẽ là món phụ kiện lý tưởng dành cho các quý ông trong dịp Tết 2024 này.

Họa tiết Kim Bảo Như Ý được đính nổi trên bề mặt nhẫn, kết hợp cùng đá ECZ dọc theo đường cong nhẫn giúp tạo độ lấp lánh và hút mắt. Không chỉ là trang sức làm đẹp, vật phẩm còn mang theo những mong cầu bình an, thịnh vượng, trăm sự như ý cho một tân niên đầy khởi sắc. Mẫu nhẫn Kim Bảo Như ý còn là sản phẩm dành cho các cặp đôi. Chính vì vậy, đây cũng có thể được xem như món quà định tình, thể hiện sợi dây kết nối không điểm dừng trong tình yêu.

Cặp nhẫn đôi Kim Bảo Như Ý là gợi ý phù hợp cho dịp Valentine 2024 (Ảnh: PNJ).

Theo đại diện nhãn hàng, trong không khí ngày xuân đang tràn đầy sức sống, những thiết kế trang sức Kim Long Trường Cửu hay Kim Bảo Như Ý của PNJ sẽ là mảng màu thú vị, khẳng định đẳng cấp quý ông và gửi gắm lời cầu chúc một năm mới may mắn trong sự nghiệp, cuộc sống và cả tình duyên.

