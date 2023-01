Nước sạch - Quà Tết ý nghĩa cho người dân vùng nhiễm mặn

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực có địa hình thấp, chịu tác động giữa hai khối nước lớn là sông Mekong và thủy triều của biển. Do đó, chế độ thủy văn của khu vực khá phức tạp, vừa chịu ảnh hưởng của dòng chảy thượng lưu sông Mekong, đồng thời chịu ảnh hưởng của thủy triều biển Đông và biển Tây.

Vào mùa khô, nước từ thượng nguồn về thấp, thủy triều xuất hiện, ảnh hưởng mạnh lên thượng lưu và hệ thống kênh rạch nội đồng, dẫn theo nước mặn xâm nhập sâu cả trên sông và nội đồng, gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất.

Trên 50% diện tích ĐBSCL (39.330 km2) bị nhiễm mặn.

Gia đình chị H.T.C.T tại Tân Phú Đông, Tiền Giang có con nhỏ hơn 2 tuổi. Vào thời điểm mùa khô như hiện tại, chị T cho biết, nước tắm rửa cho bé, giặt quần áo, sinh hoạt của gia đình đều bơm từ kênh mương gần nhà, sau đó xử lý thô bằng chất xử lý nước. Nước uống đóng bình mua về, gia đình sử dụng ưu tiên cho việc nấu ăn.

Chị H.T.C.T dùng phèn xử lý nước để sử dụng cho sinh hoạt.

Tại một xã khác ở Tân Phú Đông, gia đình anh L.T.P cũng gặp tình cảnh thiếu nước sinh hoạt và nuôi trồng vào mùa khô. "Khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, gia đình tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước sử dụng cho gia đình. Chúng tôi phải đi kiếm ở khu có giếng nước ngọt rất xa để sử dụng cho sinh hoạt, nước mưa dự trữ để dành uống và nấu ăn", anh P nói.

Trong 10 năm qua, xâm nhập mặn ở ĐBSCL thường có diễn biến phức tạp, năm sớm năm muộn so với cùng kỳ nhiều năm. Và có trên 50% diện tích ĐBSCL (39.330 km2) bị nhiễm mặn, gồm địa phận các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Ngoài việc xây dựng các công trình ngăn mặn, chứa ngọt để phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, hàng năm các tỉnh thành tại vùng ĐBSCL còn tăng cường thực hiện việc nạo vét kênh, rạch, đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn, lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến, quy hoạch trữ nước trong các ao, kênh, rạch.

Cùng với chính quyền, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay cùng những địa phương này trong vấn đề bảo vệ môi trường bền vững. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An bình (ABBANK) là một trong những đơn vị đóng góp tích cực thông qua hoạt động trồng cây truyền cảm hứng trong nhiều năm liên tiếp.

Vào ngày 7/1/2023 mới đây, chương trình Tết An Bình 2023 do ABBANK khởi xướng đã mang đến món quà Tết là 5km đường ống nước sạch (nước máy) cho các hộ dân 2 xã Phú Tân và Tân Thới - những hộ dân ở xa đường ống chính chưa tiếp cận được với nguồn nước máy. Đại diện ABBANK cho rằng, nguồn nước sạch tại hai xã Phú Tân và Tân Thới (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) sẽ góp phần tạo sự khởi đầu sung túc và thịnh vượng cho bà con nơi đây.

Anh L.T.P (áo đỏ) cùng lãnh đạo địa phương và đại diện ABBANK đón những dòng nước sạch đầu tiên đến với gia đình anh trong dịp Tết cận kề.

Nhờ đường ống nước máy đến tận nhà, chị H.T.C.T đã có thể sử dụng nước sạch để tắm rửa cho con.

Ông Lê Thanh Đằng, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông chia sẻ: "Hiện nay đường ống nước máy do tỉnh đầu tư chỉ bao phủ được khoảng 70% hộ dân của huyện, còn lại các hộ ở vùng sâu, vùng lõm và vùng đê vẫn gặp khó khăn với việc tiếp cận nguồn nước sạch này. Bởi vậy, người dân huyện Tân Phú Đông rất phấn khởi khi nhận được món quà này trong dịp Tết Quý Mão đang cận kề".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện ABBANK cho biết, ngân hàng đã trao tặng 10.000 cây đước và cây phi lao tại xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang); 25 suất học bổng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã này.

"Đây là năm thứ 14 chương trình Tết An Bình được triển khai và cũng là năm thứ 3 liên tiếp ABBANK đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài Nguyên và Môi trường thực hiện dự án Tết An Bình: "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam", hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ", đại diện ABBANK nói.

Theo đó, 10.000 cây con phù hợp thổ nhưỡng được trồng xuống sẽ góp phần ngăn chặn thiên tai, bão lũ và giảm thiểu các tác hại của việc xâm lấn đất liền tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Điều này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm hệ thống rừng ngập mặn ven biển, giúp ổn định nguồn sinh kế của người dân.