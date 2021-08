Nỗi ám ảnh mang tên "ong tử thần"

Dân trí Thời gian qua, nhiều người dân, nhất là trẻ em ở Nghệ An đã phải nhập viện, thậm chí tử vong vì bị ong vò vẽ tấn công. Đây thực sự là nỗi ám ảnh của không ít người dân trước thực trạng này.

Trẻ liên tục nhập viện vì loài ong "tử thần" tấn công

Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết tức tưởi của cháu T.G.K. (26 tháng tuổi, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành) vì bị ong vò vẽ đốt.

Ong vò vẽ được xem là loài ong "tử thần", bởi nếu bị tấn công, chúng sẽ "truy sát" người đã tấn công chúng.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 26/7, cháu K. cùng người thân sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, cháu bé ra vườn không may bị đàn ong vò vẽ (do chủ nhà nuôi trong vườn) tấn công, đốt 50 nốt trên khắp cơ thể. Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa cháu bé đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Còn với trường hợp anh Bùi Thanh Tuấn (trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang chăm con tại bệnh viện, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh con trai anh là cháu B.M.T. (6 tuổi) bị đàn ong vò vẽ tấn công.

Theo anh Tuấn, trước đó khoảng gần một tuần, khi bé T. cùng một người bạn lên khu vực đồi gần nhà để chơi. Tại đây, hai cháu không may bị đàn ong vò vẽ tự nhiên bay ra tấn công, cháu T. nhỏ hơn không chạy được nên bị đàn ong đốt hơn 90 nốt trên khắp cơ thể.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu T. đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng rất nặng như: Suy đa tạng, suy thận và viêm phổi...

"Những ngày điều trị, do dịch bệnh, nguồn máu khan hiếm, phải nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các tình nguyện viên, cháu mới có nguồn máy để lọc nên mới qua cơn nguy kịch. Hiện cháu vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện", anh Tuấn cho hay.

Ngoài phát triển tự nhiên, hiện nay loài ong này được người dân nuôi để phát triển kinh tế.

Không riêng gì cháu K., cháu T., thời gian qua, rất nhiều trẻ nhỏ khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thậm chí, có trường hợp các cháu bị ong đốt tập thể.

Điển hình, vào ngày 5/8, 3 cháu N.T.B.Y. (11 tuổi), N.V.T. (5 tuổi) và N.T.K.N. (3 tuổi), đều trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, trong lúc chơi trốn tìm tại vườn gia đình cháu Y. thì bất ngờ bị đàn ong tấn công. Nghe tiếng các con khóc thét, mẹ các cháu hốt hoảng kêu người giải cứu và nhanh chóng chuyển cả 3 bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Trong 3 bé, N.T.K.N. nhỏ tuổi nhất, sức khỏe yếu, và bị ong tấn công nhiều nhất nên tình trạng đang rất nguy kịch, phải áp dụng lọc máu liên tục, theo dõi sát sao.

Tương tự, trường hợp cháu H.Y.N. (18 tháng tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) khi đang chơi sau nhà thì không may bị ong đốt 150 nốt. Khi phát hiện sự việc, cháu bé được người nhà lao vào giải cứu, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Theo các bác sĩ, bé nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, khắp cơ thể có trên 150 nốt sưng phù, tập trung nhiều nhất ở vùng đầu mặt, đi kèm khó thở, tím tái. Trải qua 8 ngày lọc máu liên tục, các chỉ số cơ thể của bệnh nhi đã trở lại bình thường.

Nói về sự nguy hiểm của loài ong vò vẽ, ông Nguyện Văn Hiếu (trú tại xóm Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành) cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn các xã miền núi huyện Yên Thành có rất nhiều hộ gia đình vào rừng bắt loài ong này về nuôi rồi bán nhộng. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp bị ong cắn phải nhập viện rồi, nhất là đối với các em nhỏ rất hiếu động. Mong muốn các cơ quan chức năng nên có biện pháp cụ thể như: Tạo khoảng cách an toàn, có biển báo… để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra".

Khuyến cáo của bác sĩ

Ong vò vẽ được xem là loài "tử thần" nếu bị chúng tấn công. Loài ong này không chỉ có ngoài tự nhiên, nhiều năm qua, vì để phát triển kinh tế, người dân cũng nuôi loài ong này rất phổ biến.

Hiện nay, tại một số địa phương của Nghệ An như: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Thanh Chương... có nhiều gia đình nuôi loài ong này. Bởi nghề nuôi ong ít vốn nhưng cho thu nhập khá cao. Trung bình một tổ ong nuôi trong vòng 3 tháng sẽ cho thu hoạch từ 3-4 kg nhộng, với giá bán ra thị trường khoảng 150.000-200.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: "Nghề nuôi ong vò vẽ trên địa bàn huyện đã được triển khai rất nhiều. Đây là nghề thời vụ (trong vòng 3 tháng mùa hè) nhưng trung bình một hộ dân nuôi 100-120 tổ ong sẽ cho thu nhập 20-30 triệu đồng".

"Hiện nay, nghề nuôi ong vò vẽ mang tính chất tự phát rất phổ biến. Khi đem loài ong này về vườn, gần nhà nuôi sẽ rất nguy hiểm nên chúng tôi khuyến cáo người dân phải hết sức cẩn thận trong việc này", ông Dương Khuyến cáo.

Gần một tháng qua, bệnh viện Sản nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận và cấp cứu gần 10 trẻ nhỏ bị ong vò vẽ đốt.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) cho biết, gần một tháng qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận và cấp cứu gần 10 trẻ nhỏ bị ong đốt, trong đó có những bệnh nhi nguy kịch, sốc phản vệ, biến chứng suy đa tạng.

Cũng theo bác sĩ Hùng, các trường hợp cấp cứu do bị ong đốt trong thời gian qua, đa phần phụ huynh các bé không biết đến sự có mặt của tổ ong ngay trong vườn nhà trước đó, nên không có sự đề phòng cho các trẻ nhỏ.

Vì vậy, để chủ động phòng tránh, các bậc phụ huynh không nên để cây cối mọc rậm rạp xung quanh nhà khiến ong dễ đến làm tổ; thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng ngừa ong đến làm tổ.

Khi bị ong đốt, bệnh nhân cần được sơ cứu, xử trí ban đầu theo dõi y tế ngay lập tức bởi các phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, ngộ độc nọc ong có thể xuất hiện nhanh chóng. Sau đó phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Tú