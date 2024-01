Nỗ lực thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong mọi khía cạnh đời sống

Thanh toán không tiền mặt đang trở thành phương thức thanh toán không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam (Ảnh: Viettel Money).

Hai năm trở lại đây, Thắng - một nhân viên văn phòng ở Hà Nội - thường không có quá 100.000 đồng trong ví. Số tiền này Thắng chỉ mang theo để trả tiền gửi xe, hoặc đổ xăng. Các giao dịch còn lại, Thắng đều quẹt thẻ, quét mã QR hoặc thanh toán qua ứng dụng.

"Không chỉ nhanh gọn, tiện lợi mà khi tôi gọi đồ ăn, gọi xe, đặt vé xem phim,... nhiều ứng dụng có ưu đãi khi khách hàng thanh toán không tiền mặt. Trung bình mỗi tháng, tôi tiết kiệm được gần 200.000 đồng nhờ các voucher khuyến mãi khi thanh toán qua các app", Thắng cho hay.

Nhờ mở ứng dụng Xanh SM, anh tiết kiệm được 40.000 đồng tiền đi taxi 1 ngày, khi liên kết tài khoản Viettel Money để thanh toán. Thắng cũng chia sẻ thêm, mẹ anh, thời gian gần đây cũng đã nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, không nhận tiền mặt nữa.

Để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt toàn xã hội, trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhiều bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tổ chức hàng loạt chương trình khuyến khích người dân.

Tháng 6/2023, chuỗi sự kiện "Ngày không tiền mặt" đã được báo Tuổi Trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước và có sự đồng hành của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tiến trình không sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế, hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt.

Một điển hình khác, để thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 21 ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đều đã ban hành kế hoạch để thực hiện nội dung này.

Mô hình "Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt", hay Chợ 4.0 cũng đã và đang được triển khai thực hiện tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với đó là hàng loạt chương trình ưu đãi liên tục triển khai trong năm, phối hợp thực hiện bởi không chỉ các ngân hàng, ứng dụng thanh toán, mà còn có cả các doanh nghiệp khác như ứng dụng giao hàng, gọi xe, gọi đồ ăn hay sàn thương mại điện tử.

Nhờ tất cả những nỗ lực nói trên, tính đến cuối năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 11 tỷ giao dịch, tăng gần 50% so với năm 2022. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 200 triệu tỷ đồng.

Trong đó, thanh toán qua kênh internet đạt gần 2 tỷ giao dịch, với giá trị đạt trên 52 triệu tỷ đồng (tăng hơn 56% về số lượng và 5,8% về giá trị so với năm 2022); qua kênh điện thoại di động đạt hơn 7 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 49 triệu tỷ đồng (tăng hơn 61% về số lượng và gần 12% về giá trị); qua phương thức QR code đạt gần 183 triệu giao dịch, với giá trị đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng (tăng gần 172% về số lượng và hơn 74% về giá trị so với năm trước). Giá trị giao dịch qua ATM khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, giảm hơn 9% so với năm 2022.

Nhận nghìn voucher khi đặt Xanh SM thanh toán qua Viettel Money

Chương trình ưu đãi hợp tác giữa Viettel Money và Xanh SM mong muốn đồng hành cùng những chuyến đi để san sẻ bớt bộn bề và lo toan dịp lễ Tết.

Với giá trị mỗi voucher là 40.000 đồng dành cho khách hàng liên kết tài khoản Viettel Money thành công trên ứng dụng Xanh SM, người dùng sẽ được giảm giá trực tiếp vào đơn hàng đặt trên Xanh SM tại bước thanh toán khi chọn phương thức thanh toán Viettel Money.

Cụ thể, ưu đãi "Đặt Xanh SM có Viettel Money" dành tặng người dùng trên ứng dụng Xanh SM, 3 voucher gồm: 1 voucher khuyến mãi áp dụng cho giao dịch Xanh Bike trị giá: 10.000 đồng/chuyến, 1 voucher khuyến mãi áp dụng cho giao dịch Xanh Taxi trị giá: 20.000 đồng/chuyến; 1 voucher khuyến mãi áp dụng cho cả dịch vụ Xanh Bike và Xanh Taxi: ưu đãi 50% tối đa 10.000 đồng/chuyến.