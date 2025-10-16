Những tấm gương sống đẹp trên lĩnh vực kinh tế và giáo dục

Kiến tạo giá trị từ lao động

Hơn 6 năm qua, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng TCP Việt Nam đồng hành tổ chức đã trở thành biểu tượng mới cho một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Những gương mặt được vinh danh không chỉ bởi thành tích cá nhân, mà còn bởi tinh thần cống hiến và những giá trị tích cực kiến tạo cho cộng đồng.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân của thế hệ trẻ hôm nay (Ảnh: TCP).

Trong số đó, có những người trẻ đang ngày đêm cặm cụi trong những doanh nghiệp, nhà xưởng, dấn thân vào con đường khởi nghiệp đầy chông gai. Cũng có những người trẻ bền bỉ đứng trên bục giảng, khai mở cánh cửa tri thức cho nhiều thế hệ học sinh. Dù lựa chọn con đường nào, họ đều mang trong mình khát vọng dựng xây tương lai, nỗ lực khẳng định giá trị bản thân bằng tinh thần lao động chân chính.

Một trong những gương mặt tiêu biểu được đề cử năm nay là anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định. Anh Quân đã sớm thể hiện tinh thần tiên phong khởi nghiệp khi đảm nhận vai trò lãnh đạo nhiều doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu, dịch vụ và an sinh xã hội.

Văn hóa doanh nghiệp anh gây dựng nhấn mạnh sự nhân văn, công bằng và khuyến khích phát triển toàn diện. Tỷ lệ nữ giới trong doanh nghiệp do anh điều hành đạt tới 45%, trong đó có 35% giữ vị trí quản lý - minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới.

Anh Vũ Hồng Quân cùng tinh thần tiên phong khởi nghiệp, thể hiện ý chính kinh doanh và khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực (Ảnh: TCP).

Bên cạnh đó, anh Vũ Hồng Quân còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, anh đã khởi xướng nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần hình thành không gian chung khởi nghiệp Bình Định (BIHUB), tài trợ quỹ khởi nghiệp và đồng hành cùng các dự án tiềm năng của thanh niên địa phương.

Câu chuyện của anh Vũ Hồng Quân cho thấy, tinh thần “Thanh niên sống đẹp” không chỉ thể hiện ở nỗ lực kinh doanh, mà còn ở trách nhiệm xã hội và khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực.

Thắp sáng tương lai từ bục giảng

Nếu như những doanh nhân trẻ kiến tạo giá trị bằng lao động sản xuất, bản lĩnh kinh doanh thì trên bục giảng, những người thầy, người cô lại thắp sáng tương lai bằng tri thức và tình yêu thương học trò. Một trong những tấm gương tiêu biểu là chị Nguyễn Biền Thương Thương - giáo viên, tổng phụ trách đội, Trường Tiểu học Trưng Vương (Lâm Đồng).

Chị Thương luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giáo dục giúp học sinh được rèn luyện cả về kỹ năng mềm (Ảnh: TCP).

Suốt hơn 14 năm gắn bó trong ngành giáo dục và công tác đội, chị Thương không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn liên tục tìm tòi, đổi mới phương pháp giáo dục, đưa ra những giải pháp giàu tính thực tiễn.

Sáng kiến “Hành trình về địa chỉ đỏ - Em kể chuyện Bác Hồ” được công nhận ở cấp tỉnh đã mở ra một hướng đi mới, giúp học sinh vừa rèn luyện kỹ năng mềm, vừa nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.

Nỗ lực của cô giáo trẻ được ghi nhận bằng loạt thành tích: từ bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, đến Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

Dưới sự dẫn dắt của chị, Liên đội Trường Tiểu học Trưng Vương nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, trở thành điểm sáng trong công tác đội của Lâm Đồng. Mỗi học sinh, chị Thương đều truyền cảm hứng sống đẹp, sống nhân văn, biết sẻ chia và gắn kết trách nhiệm cá nhân với cộng đồng đến học sinh.

Điểm chung giữa những cá nhân trên là niềm khát khao dựng xây tương lai và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Dù lựa chọn con đường khác nhau, nhưng lý tưởng lại gặp nhau ở tinh thần cống hiến, trách nhiệm với xã hội và niềm tin, sự nỗ lực của mỗi cá nhân đều giúp kiến tạo một Việt Nam tươi sáng hơn.

Đồng hành cùng những hành trình ấy, TCP Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục sát cánh cùng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, coi đây là sứ mệnh dài lâu để nuôi dưỡng và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng.

TCP Việt Nam cùng nỗ lực tiếp sức cho hành trình sống đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam (Ảnh: TCP).

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ: “Với định hướng Tiếp năng lượng, bừng sức sống, TCP Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội LHTN Việt Nam với những kế hoạch dài hạn nhằm khuyến khích thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương”.

Từ thương trường đến bục giảng, thanh niên Việt Nam đang nối dài hành trình sống đẹp bằng hành động cụ thể và lý tưởng cao đẹp. TCP Việt Nam đang nỗ lực tiếp sức cho hành trình đó bằng khát vọng vươn xa của chính mình.