Những lưu ý khi đầu tư định cư ra nước ngoài

Tuy nhiên việc đầu tư định cư ra nước ngoài không phải lúc nào cũng thuận lợi, mỗi hồ sơ sẽ cần cách giải quyết khác nhau sao cho phù hợp với mục đích định cư của từng người. Chính vì vậy, những thông tin dưới đây sẽ giúp các nhà đầu tư nắm được một số lưu ý quan trọng khi quyết định đầu tư định cư ra nước ngoài.

Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của nước sở tại

Một trong những khâu đầu tiên và quan trọng nhất khi làm thủ tục đầu tư định cư nước ngoài là chuẩn bị hồ sơ. Nhà đầu tư cần đáp ứng mọi yêu cầu, thủ tục, giấy tờ hoặc bổ sung hồ sơ khi cần thiết theo đúng khung thời gian và quy trình được quy định của nước sở tại. Các chứng từ về nguồn tiền đầu tư, cần kê khai đúng sự thật về tình trạng bản thân và hồ sơ. Nhà đầu tư cần thể hiện rõ ràng và minh bạch từng chi tiết của hồ sơ dù là nhỏ nhất.

Nếu không nộp đủ hồ sơ, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu bổ sung trước khi nộp cho cơ quan nước sở tại. Việc chuẩn bị hồ sơ định cư càng rõ ràng thì thời gian chấp thuận sẽ càng nhanh chóng hơn.

Phân bổ tài chính hợp lý

Bắt đầu một cuộc sống tại đất nước mới thì việc sắp xếp tài chính cho từng mục đích là một trong những lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư. Ở mỗi một quốc gia khác nhau thì chi phí cũng khác nhau. Ví dụ như chương trình định cư Úc thì nhà đầu tư chỉ cần đầu tư tối thiểu 200.000 AUD, nhưng khi đầu tư định cư Mỹ thì nhà đầu tư cần tối thiểu 500,000 USD. Một số quốc gia ở châu Âu như Hy Lạp, Síp…Nhà đầu tư cần mua một bất động sản tối thiểu 250.000 EUR. Ngoài việc sử dụng một số vốn ban đầu để đầu tư vào quốc gia định cư thì nhà đầu tư cũng phải thanh toán thêm một số chi phí như chi phí làm hồ sơ, chi phí phỏng vấn…tùy vào từng hồ sơ và quy định của nước sở tại. Nhà đầu tư cần tính toán phân bổ tài chính sao cho hợp lý.

Lộ trình định cư rõ ràng

Nhà đầu tư cần một lộ trình định cư và kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Nhà đầu tư phải hiểu các bước thực hiện hồ sơ định cư. Trong quá trình đó, nhà đầu tư cũng nên lên một lộ trình như sang bên đó sẽ làm gì? Sẽ ở đâu? Sẽ thực hiện kinh doanh ngành nghề gì?

Để cảm thấy không bị lạc lõng khi chuyển sang quốc gia mới, nhà đầu tư nên tìm hiểu đất nước mà mình sắp tới vì đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Điều kiện khí hậu, môi trường sống, con người - xã hội, giao thông đi lại và các chính sách an sinh - xã hội của quốc gia đó. Để có được những thông tin chính xác này, nhà đầu tư cần một đơn vị tư vấn di trú nhiều năm kinh nghiệm. Có thể hiểu được những thông tin trên một cách chính xác.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn của NewOcean IMMI tại văn phòng TP Hồ Chí Minh.

Lựa chọn đơn vị tư vấn di trú chuyên nghiệp

Lĩnh vực tư vấn định cư là lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm tư vấn bởi do tính chất - đặc điểm cũng như trường hợp hồ sơ của mỗi khách hàng đều không giống nhau. Bên cạnh đó hồ sơ định cư thường mất nhiều năm để thực hiện cho đến khi đạt được kết quả thành công và sau cùng là visa định cư vĩnh viễn.

Những kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian dài hỗ trợ khách hàng và sự tồn tại ổn định của đơn vị tư vấn tại thị trường lâu năm chính là yếu tố tiên quyết đầu tiên bạn cần quan tâm khi tìm hiểu về đơn vị tư vấn định cư.

Đặc biệt, một đơn vị tư vấn kinh nghiệm sẽ luôn phân tích cho nhà đầu tư cả ưu và nhược điểm trong hồ sơ. Từ đó sẽ có các đánh giá về mức độ khả thi của hồ sơ dựa trên ưu - nhược điểm này và đưa ra các phương hướng giải quyết thiết thực, an toàn nhất cho nhà đầu tư để đảm bảo thành công cao nhất.

Đầu tư định cư ra nước ngoài có thật sự khó?

Bên cạnh những quyền lợi hấp dẫn như chính sách tự do đi lại, tự do sinh sống, làm việc và hưởng quyền lợi an sinh xã hội, miễn học phí đối với con em ở nước sở tại thì chính phủ mỗi quốc gia đều đặt ra những yêu cầu và điều kiện nhất định trước khi chấp thuận cho người nhập cư gia nhập thị trường nước sở tại. Mỗi trường hợp đầu tư đều có điểm khác biệt. Đặc biệt, hồ sơ có thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như trình độ học vấn, ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc cũng như đơn vị tư vấn di trú…

Bà Lê Hoàng Lan - Phó Tổng Giám đốc NewOcean Group cho biết "Việc đầu tư định cư ra nước ngoài không hề khó nhưng cũng không thật sự đơn giản. Để hỗ trợ thành công nhiều bộ hồ sơ định cư của người Việt. Đơn cử như NewOcean IMMI, chúng tôi đã phải làm việc và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều tổ chức, đối tác, hãng luật di trú uy tín trên thế giới nhằm giải quyết mọi khó khăn có thể xảy ra trong quá trình định cư. Đồng thời, cũng tổ chức nhiều buổi tọa đàm giữa Luật sư di trú với đương đơn để có thông tin mới nhất về chính sách định cư cũng như điều kiện định cư ở các nước sở tại."

Bà Lê Hoàng Lan - Phó Tổng Giám đốc NewOcean Group.

Với những lưu ý nêu trên, NewOcean IMMI - công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư định cư di trú, cùng với sự hợp tác của các luật sư quốc tế uy tín tại các nước sở tại đã hỗ trợ và xử lý được hàng chục ngàn hồ sơ khó trên các thị trường như Úc, Mỹ, Canada, châu Âu, giúp các nhà đầu tư cùng gia đình nhận được visa định cư thành công và được hưởng những lợi ích ưu việt của các quốc gia phát triển.

NewOcean IMMI luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với nhà đầu tư trên lộ trình từ lúc quý vị đang cân nhắc ra quyết định, chuẩn bị hồ sơ cho đến khi ổn định cuộc sống.

Tư vấn tận tâm chương trình định cư phù hợp với hồ sơ khách hàng.

Đại diện NewOcean IMMI cũng khuyến cáo đến các nhà đầu tư cần lựa chọn đơn vị tư vấn di trú uy tín, có bề dày kinh nghiệm xử lý những hồ sơ khó để có được sự đồng hành, hỗ trợ chắc chắn nhất trong suốt hành trình đầu tư định cư đến khi nhập quốc tịch trở thành công dân vĩnh viễn tại quốc gia mới.

