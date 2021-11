Những chuyển biến của các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19

Dân trí Với những tổn thất do đại dịch Covid-19 gây ra trong thời gian vừa qua, nhưng với những nỗ lực không ngừng từ Nhà nước với các chính sách hỗ trợ nhằm giúp cho các doanh nghiệp khôi phục dần kinh tế.

Nắm bắt được điều đó, chương trình Tạp chí Phát triển sản phẩm chủ lực do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức sản xuất và phát sóng cùng với sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Chương trình sẽ xoay quanh các vấn đề về kinh tế, định hướng sản xuất, cập nhật các tin tức sự kiện về các sản phẩm chủ lực ở từng địa phương gắn với các ngành nghề sản xuất kinh doanh. Đồng thời, mỗi số trong chương trình phát sóng sẽ kể những câu chuyện và kinh nghiệm về một hoặc một vài mô hình sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của đơn vị hoặc địa phương.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 ước tính đạt 53,5 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2021 cán cân thương mại hàng hóa vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,73 tỷ USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 21,28 tỷ USD.

Trong 10 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 646 triệu USD, tăng mạnh 35,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20.10 đạt 23,74 tỷ USD tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vốn đầu tư trực tiếp so với nước ngoài thực hiện đạt 15,15 tỷ USD giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay giá xăng dầu, than và cước vận chuyển trên thế giới đang tăng rất cao gây áp lực lớn lên lạm phát, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu. Chính phủ và nhiều bộ ngành đã vào cuộc quyết liệt nhằm giảm giá điện sử dụng quỹ bình ổn để hạn chế tăng giá xăng dầu, tăng cường hợp tác quốc tế để nhập khẩu nguyên liệu dài hạn, đảm bảo nguồn cung và lưu thông hàng hóa qua đó kiểm soát lạm phát và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh Hanoitv, mỗi tuần 3 số phát sóng trên kênh của Đài:

+ Phát chính vào lúc 10h50 Thứ 2 - phát lại lúc 8h00 Thứ 5.

+ Phát chính vào lúc 10h50 Thứ 3 - phát lại lúc 13h50 Chủ nhật.

+ Phát chính vào lúc 11h00 Thứ 4 - phát lại lúc 13h50 Thứ 6.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại những thông tin hữu ích về những vấn đề kinh tế vĩ mô, định hướng sản xuất, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, hình thành "chuỗi cung ứng" thích ứng với trạng thái "bình thường mới" của nền kinh tế phù hợp với định hướng chính sách Đảng và Nhà nước, tập trung ưu tiên, phát triển các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia phục vụ nhu cầu trong nước và hướng đến phát triển xuất khẩu góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Trường Thịnh