Gần 8h, ngày 17/1, nhóm Sài Gòn Xanh do Nguyễn Lương Ngọc, 27 tuổi (đang ngồi) tập trung tại con kênh chảy ngang qua đường số 16, phường Linh Trung, TP Thủ Đức để nhặt rác. "Ngoài những cung đường sạch đẹp, TPHCM đâu đó vẫn còn nhiều nơi bị ô nhiễm, đặc biệt là các kênh rạch bị 'bức tử' do nhiều người không có ý thức, xả rác bừa bãi", Ngọc chia sẻ lý do kêu gọi 4 người bạn của mình cùng tham gia hoạt động nhặt rác từ hơn 3 tháng nay.