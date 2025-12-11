Nhà siêu nhỏ giá hơn 200 triệu đồng/m2

Các ngôi nhà ở khu vực trung tâm Hà Nội, khu vực phố cổ luôn có giá đắt đỏ từ hàng trăm triệu đồng, thậm chí chạm 2 tỷ đồng mỗi mét vuông. Sở hữu một căn nhà trong phố luôn là mơ ước của nhiều người bởi thuận tiện đủ thứ từ ăn uống, đi lại, học hành đến công việc.

Bên cạnh phân khúc những căn nhà phổ biến 20-30m2 trở lên, những căn nhà có diện tích siêu nhỏ, dưới 10m2 cũng vẫn được giao dịch.

Gần đây, nhiều diễn đàn xôn xao về hình ảnh ngôi nhà siêu nhỏ, diện tích chỉ 8m2 với lời rao bán “mua 1 được 2”. Căn nhà được tính toán chi li đến từng cen-ti-mét nhằm không lãng phí một khoảng không nào.

Theo tìm hiểu của phóng viên, căn nhà nói trên nằm trong một con ngõ nhỏ thuộc phường Văn Miếu, Hà Nội, diện tích gần 8m2.

Căn nhà có mặt tiền hạn chế, phía đối diện là nhà vệ sinh tách rời (Ảnh: Hồng Anh).

Theo lời giới thiệu của anh Trần Đức Quân - nhân viên bất động sản, chủ sở hữu có thửa đất 18m2 nhưng lại chia tách thành 3 ô, mỗi ô cách nhau bởi con ngõ nhỏ. Phần muốn bán khoảng 8m2 là khối nhà kích thước 1,5mx5m, gồm 4 tầng 1 tum và 1 ô nhỏ được bố trí làm công trình phụ.

Khi quan sát dễ nhận thấy, bề ngang căn nhà chỉ rộng bằng một lối đi. Tầng 1 phù hợp để xe máy, tầng 2 có cửa sổ nhỏ, có thể bố trí làm nơi ngủ.

Độc đáo nhà 8m2 giá 1,68 tỷ đồng ở Hà Nội, bề ngang chỉ bằng một lối đi (Nguồn: Đức Quân - Hồng Anh).

Tầng 3 tương tự như tầng 2. Tầng 4 là phòng thờ và khu vực bồn rửa, bếp nấu, diện tích rất hạn chế. Trong nhà có một cầu thang nhỏ. Khi di chuyển lên xuống, nếu không chú ý, mỗi người sẽ rất dễ bị va chạm với trần nhà. Mỗi tầng là một phòng, thông với nhau bởi cầu thang, không có sự xuất hiện của cánh cửa.

Căn nhà này có ưu điểm là gần vị trí trung tâm, đi tới phố cổ, hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng 2-3km, song có nhược điểm là di chuyển trong nhà hơi khó khăn, nếu muốn tắm giặt, vệ sinh thì phải di chuyển xuống tầng 1 sang khối nhà đối diện. Tầng 2-3 không có ánh sáng tự nhiên.

Bề ngang nhỏ hẹp chỉ bằng một lối đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, giá nhà tại khu vực này ở các vị trí thuận tiện, đẹp hơn từ 280 đến 350 triệu đồng/m2.

Hà Nội không hiếm những ngôi nhà siêu nhỏ

Hà Nội vốn được mệnh danh nằm trong "top những thủ đô khó mua nhà nhất thế giới". Bởi vậy, thông tin một ngôi nhà 8m2 được rao bán với giá gần 2 tỷ đồng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuy nhiên, khi xem các hình ảnh, clip về ngôi nhà, không ít ý kiến cho rằng, người mua cũng nên cân nhắc trước khi lựa chọn sinh sống trong những không gian nhỏ hẹp như vậy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực các ngõ phố trung tâm Hà Nội có rất nhiều ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp chỉ khoảng 7-9m2 nhưng là nơi sinh sống của nhiều gia đình. Nhiều ngôi nhà có tuổi đời trên 100 năm được truyền lại qua các thế hệ.

Cảnh sống chật chội tại một căn nhà siêu nhỏ trên phố cổ Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Điều kiện sinh sống trong những ngôi nhà này thường ẩm thấp và vô cùng bất tiện. Tại căn nhà 9m2 mặt phố Hàng Bạc, chủ căn nhà - ông H. phải tận dụng lối đi của các hộ dân xung quanh đặt giường ngủ, đồng thời làm nơi nấu ăn, sử dụng nhà vệ sinh chung. Bảy người chen chúc trong căn nhà chật hẹp nhưng họ vẫn muốn gắn bó với cuộc sống này vì dễ bề buôn bán, làm ăn.

Những ngôi nhà “siêu nhỏ” dường như là một đặc trưng riêng của các con phố trung tâm ở Hà Nội.

Theo anh Nguyễn Quốc Huy, nhân viên môi giới bất động sản ở Hà Nội, cuối năm 2024, anh từng rao bán căn nhà khoảng 7m2 (kích thước 2,2mx3m), giá thời điểm rao bán là 1,78 tỷ đồng. Căn nhà ở trong ngõ sâu, có 4 tầng nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh, 1 phòng ngủ.

Theo anh Huy, các căn nhà có diện tích nhỏ ở trung tâm vẫn thường được giao dịch trên thị trường. "Khách mua để lấy hộ khẩu rồi cho thuê. Nếu có hộ khẩu ở phường trung tâm, con cái họ đi học sẽ thuận tiện hơn, họ cũng dễ dàng xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Ủy viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, từng cho hay, Hà Nội là đô thị có lịch sử hình thành lâu đời, nhiều khu phố tồn tại những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp chỉ dưới 10m2.

Một căn nhà gần 7m2 mới được giao dịch gần đây (Ảnh: Duc Quan).

Những ngôi nhà này có thể được hình thành từ trước khi có Luật Đất đai hoặc hình thành do quá trình giải phóng mặt bằng chưa dứt điểm. Nhiều nơi sau khi cắt đất cho quy hoạch vẫn còn dư lại diện tích nhỏ nhưng người dân không chịu rời đi.

Theo ông Điệp, diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ sẽ có sự khác nhau giữa mỗi địa phương. Tại Hà Nội, nếu thửa đất có diện tích nhỏ hơn 50m2 (trước năm 2013 là 35m2) sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Luật Đất đai cũng quy định, thửa đất được hình thành trước ngày văn bản quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành, có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều này lý giải vì sao tồn tại tình trạng những ngôi nhà dù nhỏ hẹp nhưng vẫn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và được giao dịch trên thị trường.